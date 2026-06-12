株式会社ふたば不動産「株式会社LFBレジデンシャル」への社名変更および本社移転のお知らせ

株式会社田村ビルズグループ

建築・不動産事業および環境リサイクル事業を展開する株式会社田村ビルズグループ（本社：山口県山口市、福岡県福岡市、代表取締役：田村伊幸、以下「当社」）のグループ会社である、ふたば不動産（現本社：山口県萩市、代表取締役：新田和彦）は、2026年6月12日（金）をもちまして、社名を『株式会社LFBレジデンシャル』へ変更、本社を福岡県福岡市「福岡大名ガーデンシティ」へ移転、ならびに新たに岡野裕太が代表取締役社長に就任することをお知らせいたします。

■ 背景と目的

株式会社ふたば不動産はこれまで、山口県萩市を拠点として、地域の皆さまの住まいと暮らしに寄り添い、確かな信頼を築いてまいりました。

近年、多様化する市場ニーズや、田村ビルズグループが推進する「ALL LIVING（住まいのワンストップ体制）」のさらなる強化、そして福岡・九州エリアにおける事業基盤の拡大を見据え、このたび大きな変革を行うこととなりました。

九州・アジアのビジネス拠点として急速な発展を遂げる福岡市（福岡大名ガーデンシティ内）へと本社を移転し、グループ各事業との連携をより緊密にすることで、不動産テックや先進的な取り組みも含めたシナジーを最大化させてまいります。

■ 新社名『LFBレジデンシャル』に込めた想い

新社名に冠した「LFB」は、田村ビルズグループが展開する「LIFE FAN BOX（ライフ・ファン・ボックス）」に由来します。ここには、「LIFE FUN（楽しい生活）」を提供するだけでなく、自分らしさや家族との豊かな時間を大切にする「LIFE FAN（生活を愛する）」すべての方へ、楽しさと愛情が詰まった素敵な暮らしをお届けしたいという想いが込められています。

ふたば不動産として築いてきた30年以上の歴史を礎に、この度「第二の創業」として新たなスタートを切るにあたり、私たちが選んだのが「レジデンシャル（Residential）」という言葉です。これは「住まい・居住」を意味しますが、私たちはこれを単なるモノや状態を表す言葉としては捉えていません。

今後は、私たちの核となる「新築住宅事業（LFB新築住宅）」と「再生住宅事業（LFB再生住宅）」の2つの事業を通じ、お客様の住まい、そしてその先にある「これからの豊かな暮らし」そのものを能動的に創り出し、進化させていくことを目指します。これまでの歩みを大切にしながらも、変化を恐れず、生活を愛するすべての方へ新たな価値を創造し続ける決意を、この名に込めています。

■ 新体制および移転・変更の概要

2026年6月12日（金）より、以下の通り新体制へ移行いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109476/table/114_1_38f382f44f0759b1e2cbcc88c1645e88.jpg?v=202606120451 ]

【お取引先様へのお知らせ】

本社の移転に伴い、電話番号・FAX番号等も変更となります。新しいお問い合わせ先につきましては、書面等にてご案内申し上げます。

※現在締結している契約書等の法的な取り扱いにつきましても、追ってご案内いたします。

企業概要

【140余年の歴史が示す信頼と時代に即した事業の進化】

1879年（明治12年）の創業から140年以上の歴史を持ち、時代の変化に合わせて事業転換を重ね、現在は山口県山口市と福岡県福岡市に本社を置く企業グループ。共通の価値観「TAMURAフィロソフィ」を経営の根幹に据え、建築・不動産事業と環境リサイクル事業を柱に展開しています。

【ALL LIVINGを実現する住まいのワンストップ体制】

建築・不動産事業では、「ALL LIVING」をコンセプトに、中古住宅の買取再販、新築（LFBシリーズ）、売買仲介、賃貸管理まで、住まいに関するあらゆるサービスをワンストップで提供しています。

また、不動産テックや不動産クラウドファンディングの提供など、テクノロジーを活用した先進的な取り組みも推進しています。

【循環型社会に貢献する廃棄物処理の一貫体制】

環境リサイクル事業では、産業廃棄物の収集運搬から中間処理、そして自社で保有・運営する安定型最終処分場での最終処分に至るまで、グループ内「一貫体制」を構築しています。この強固なインフラにより、排出事業者が安心して委託できる体制を整え、地域環境の保全と資源循環の最適化に寄与しています。

会社名：株式会社田村ビルズグループ

代表者：代表取締役 田村伊幸

所在地：山口本社 〒753-0851 山口県山口市黒川400-1 / 福岡本社 〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50 福岡大名ガーデンシティ10F

従業員数：グループ全体276名（2026年5月末日時点）

主な事業：

【建築・不動産事業】中古住宅買取再販、新築建売、投資用アパート販売、建築・足場、不動産売買仲介、賃貸仲介・管理、不動産テック、不動産ファンド

【環境リサイクル事業】収集運搬、中間処理、最終処分、解体工事等

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社田村ビルズグループ 広報

電話番号：083－902－0950

メールアドレス：kouhou@tamura-kenzai.co.jp