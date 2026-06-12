東シナ海の青い海と夕日を一望｜最大12名で貸し切る、プール＆サウナ付きヴィラが沖縄・今帰仁に誕生

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、プライベートサウナ付き貸別荘シリーズ「COCO VILLA」において、沖縄県今帰仁エリアに新施設「COCO VILLA 沖縄今帰仁」を2026年6月12日（金）にグランドオープンいたしました。

COCO VILLA 沖縄今帰仁リビングBBQ・焚き火スペース

自然も観光もくつろぎも、すべてが手の届く拠点

中庭寝室

那覇空港から車でおよそ1時間半。

喧騒を少しずつ遠ざけながら北へ向かうと、東シナ海に向かって開けた沖縄北部の静かな高台に、このヴィラは建っています。

外観

車を少し走らせれば海水浴にぴったりのビーチへ出かけられ、観光施設へのアクセスも良好。

周辺にはシュノーケリングや海遊びなど、海を満喫できるアクティビティも豊富に揃っています。

観光に出かける日も、ヴィラでゆっくり過ごす日も。

沖縄北部の自然を、思いのままに楽しめます。

沖縄今帰仁 公式サイト :https://coco-villa.jp/villa/okinawanakijin/施設の詳細は公式サイトでご確認ください

沖縄今帰仁で叶う、海と空に包まれる過ごし方

青い海を眺めながら、プライベートプールに身をゆだねる

ヴィラにはプライベートプールを完備。

水に浸かりながら目に映るのは、見渡すかぎりの青い海。

一面のオーシャンビューが、贅沢なひとときを演出します。

プライベートプール名手が手がけた、海を感じるサウナ体験

サウナシュラン2021で全国7位に選出された「SAUNAグリンピア」。

そのオーナーがフル監修したプライベートサウナを備えています。

HARVIA製ストーブの熱に包まれながら、窓の先の海原をただ眺める。

熱が十分に満ちたら、そのままシームレスに水風呂、プールへ。

ととのいが自然と深くなっていきます。

水風呂にはチラーを搭載し、一年を通して心地よい冷たさをキープ。

サウナの本質を知り尽くした体験が、ここにあります。

サウナ室内サウナからの景色ととのいスペース高台から望む、海と夕日の景色

目の前いっぱいに広がる、さえぎるもののない海。

朝は柔らかな光が水面を染め、昼は深く青く輝き、夕暮れには茜色へと姿を変えていきます。

時間とともに表情を変える景色が、心をゆっくりとほぐしてくれます。

一日の終わりには、水平線に沈む夕日を眺めながら、ゆったりとした時間を。

眼下の絶景を独り占めできる、このヴィラだけのロケーションです。

プールから望む夕日美しさが、くつろぎになる空間

インテリアから構成まで、デザイナーによるトータルコーディネートで仕上げた一棟。

洗練されたセンスが隅々まで行き届き、美しさと過ごしやすさが共存しています。

どこに立っても、どこに座っても絵になる空間でありながら、自然なくつろぎが宿っています。

過ごすだけで気分が上がる、そんな空間に仕上がっています。

ご滞在について

リビング

COCO VILLA 沖縄今帰仁では、1日1組限定のプライベート空間で、チェックインからチェックアウトまで、無人で気兼ねなくご滞在いただけます。

以下、施設の基本情報をご紹介します。

名 称：COCO VILLA 沖縄今帰仁

住 所：沖縄県国頭郡今帰仁村字崎山450-13

駐 車 場 ：最大2台（敷地内）

間 取 り ：3LDK

定 員：最大12名（6名推奨）

設 備：プライベートプール、サウナ（電気サウナストーブ）、水風呂、チラー、外気浴スペース、BBQ、焚き火

チェックイン/アウト：15:00～/～翌11:00

宿泊予約ページ：https://coco-villa.jp/villa/okinawa-nakijin/

アクセス

・お車でお越しの場合

沖縄自動車道「許田IC」下車、ICから施設まで約35分

・バスでお越しの場合

やんばる急行バス「今帰仁村役場」下車、北部観光タクシー三笠営業所からタクシーで約10分

・所在地

〒905-0422 沖縄県国頭郡今帰仁村字崎山450-13

Google マップ：https://maps.app.goo.gl/5rg7f6bRmPzEJiaS7

Yahoo!マップ：https://yahoo.jp/PktfEd

COCO VILLA（ココヴィラ）とは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる1棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、全国に20を超える施設を運営しています。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開していきます。

湯布院（大分県）大洗（茨城県）九十九里一宮（千葉県）南房総 Dog Stay（千葉県）南熱海（静岡県）那須高原（栃木県）COCO VILLAの関連リンク

宿泊予約サイト：https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners：https://owners.coco-villa.jp/

COCO VILLA sauna：https://coco-villa-sauna.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA SHOP：https://cocovilla.base.shop/

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）