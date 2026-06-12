東シナ海の青い海と夕日を一望｜最大12名で貸し切る、プール＆サウナ付きヴィラが沖縄・今帰仁に誕生
ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、プライベートサウナ付き貸別荘シリーズ「COCO VILLA」において、沖縄県今帰仁エリアに新施設「COCO VILLA 沖縄今帰仁」を2026年6月12日（金）にグランドオープンいたしました。
COCO VILLA 沖縄今帰仁
リビング
BBQ・焚き火スペース
中庭
寝室
自然も観光もくつろぎも、すべてが手の届く拠点
那覇空港から車でおよそ1時間半。
喧騒を少しずつ遠ざけながら北へ向かうと、東シナ海に向かって開けた沖縄北部の静かな高台に、このヴィラは建っています。
外観
車を少し走らせれば海水浴にぴったりのビーチへ出かけられ、観光施設へのアクセスも良好。
周辺にはシュノーケリングや海遊びなど、海を満喫できるアクティビティも豊富に揃っています。
観光に出かける日も、ヴィラでゆっくり過ごす日も。
沖縄北部の自然を、思いのままに楽しめます。
沖縄今帰仁 公式サイト :
https://coco-villa.jp/villa/okinawanakijin/
施設の詳細は公式サイトでご確認ください
沖縄今帰仁で叶う、海と空に包まれる過ごし方
青い海を眺めながら、プライベートプールに身をゆだねる
ヴィラにはプライベートプールを完備。
水に浸かりながら目に映るのは、見渡すかぎりの青い海。
一面のオーシャンビューが、贅沢なひとときを演出します。
プライベートプール
名手が手がけた、海を感じるサウナ体験
サウナシュラン2021で全国7位に選出された「SAUNAグリンピア」。
そのオーナーがフル監修したプライベートサウナを備えています。
HARVIA製ストーブの熱に包まれながら、窓の先の海原をただ眺める。
熱が十分に満ちたら、そのままシームレスに水風呂、プールへ。
ととのいが自然と深くなっていきます。
水風呂にはチラーを搭載し、一年を通して心地よい冷たさをキープ。
サウナの本質を知り尽くした体験が、ここにあります。
サウナ室内
サウナからの景色
ととのいスペース
高台から望む、海と夕日の景色
目の前いっぱいに広がる、さえぎるもののない海。
朝は柔らかな光が水面を染め、昼は深く青く輝き、夕暮れには茜色へと姿を変えていきます。
時間とともに表情を変える景色が、心をゆっくりとほぐしてくれます。
一日の終わりには、水平線に沈む夕日を眺めながら、ゆったりとした時間を。
眼下の絶景を独り占めできる、このヴィラだけのロケーションです。
プールから望む夕日
美しさが、くつろぎになる空間
インテリアから構成まで、デザイナーによるトータルコーディネートで仕上げた一棟。
洗練されたセンスが隅々まで行き届き、美しさと過ごしやすさが共存しています。
どこに立っても、どこに座っても絵になる空間でありながら、自然なくつろぎが宿っています。
過ごすだけで気分が上がる、そんな空間に仕上がっています。
リビング
ご滞在について
COCO VILLA 沖縄今帰仁では、1日1組限定のプライベート空間で、チェックインからチェックアウトまで、無人で気兼ねなくご滞在いただけます。
以下、施設の基本情報をご紹介します。
名 称：COCO VILLA 沖縄今帰仁
住 所：沖縄県国頭郡今帰仁村字崎山450-13
駐 車 場 ：最大2台（敷地内）
間 取 り ：3LDK
定 員：最大12名（6名推奨）
設 備：プライベートプール、サウナ（電気サウナストーブ）、水風呂、チラー、外気浴スペース、BBQ、焚き火
チェックイン/アウト：15:00～/～翌11:00
宿泊予約ページ：https://coco-villa.jp/villa/okinawa-nakijin/
アクセス
・お車でお越しの場合
沖縄自動車道「許田IC」下車、ICから施設まで約35分
・バスでお越しの場合
やんばる急行バス「今帰仁村役場」下車、北部観光タクシー三笠営業所からタクシーで約10分
・所在地
〒905-0422 沖縄県国頭郡今帰仁村字崎山450-13
Google マップ：https://maps.app.goo.gl/5rg7f6bRmPzEJiaS7
Yahoo!マップ：https://yahoo.jp/PktfEd
COCO VILLA（ココヴィラ）とは
海・山・湖・川、そして観光地まで。
その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。
自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。
すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。
誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる1棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。
COCO VILLAは現在、全国に20を超える施設を運営しています。
今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開していきます。
湯布院（大分県）
大洗（茨城県）
九十九里一宮（千葉県）
南房総 Dog Stay（千葉県）
南熱海（静岡県）
那須高原（栃木県）
COCO VILLAの関連リンク
宿泊予約サイト：https://coco-villa.jp/
COCO VILLA Owners：https://owners.coco-villa.jp/
COCO VILLA sauna：https://coco-villa-sauna.com/
公式Instagram：https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/
公式YouTube：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing
COCO VILLA SHOP：https://cocovilla.base.shop/
運営会社情報
社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）
代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人
設 立：2016年7月11日
所 在 地 ：東京都港区西新橋2-39-3 WAW SVAX西新橋ビル 3F
会 社 HP：https://cocozas.jp/
事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）