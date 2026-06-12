品川エリア「ペットホテル JARVIS Tokyo」室内ドッグラン一般開放

アニコム損害保険株式会社

ペット保険シェアNo.１（※）のアニコム損害保険株式会社（東京都新宿区、代表取締役 野田真吾）のグループ会社であるアニコム先進医療研究所株式会社（代表取締役社長 堀江 亮）は、2026年6月12日（金）より、同社が運営する「ペットホテル JARVIS Tokyo（以下 当ホテル）」に併設する室内ドッグランの一般開放を開始いたしました。

当ホテルでは、「ただ預かる場所ではなく、“歓びの体験”を提供すること」を理念として、どうぶつたちが安心して過ごせる環境づくりを大切にしています。

※シェアは、各社の2025年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2026年ペット関連市場マーケティング総覧」調査

■広々とした室内ドッグランを一般開放

これまで当ホテルをご利用いただいたワンちゃんの飼い主さまからもご好評いただいていた室内ドッグランを、このたび日中限定で一般開放することとなりました。

約65平方メートル の室内ドッグランは、天候に左右されることなく、のびのびと過ごせる空間です。安全管理に配慮した運営のもと、ワンちゃん同士のふれあいや運動の場としてご利用いただけます。

また、ホテル利用時だけでなく、日常的な運動や気分転換、飼い主さま同士の交流の場としてもご活用いただけます。

ご利用方法・営業時間等の詳細は、公式ホームページをご確認ください。

【公式ホームページ】https://jarvis.anicom-med.co.jp/pethotel/

■室内ドッグラン利用概要

【一般開放開始日】2026年６月12日（金）

【料金について（１頭あたり）】

●11:00～15:00（デイタイム）●

平日 １時間 1,200円／以降30分ごと 500円

土日祝 １時間 1,500円／以降30分ごと 500円

●18:00～20:00（ナイトラン）●

平日 1,200円（２時間利用）

土日祝 1,500円（２時間利用）

＜ご利用にあたっては当ホテル所定の利用規約があります。＞

※犬種を問わず、1頭あたりの一律料金です。

※ドッグラン利用1頭につき、同伴者は2名までとします。

※デイタイムの利用時間延長をご希望の場合は、終了時間前までにスタッフへお申し出ください。

なお、混雑状況等により延長をお受けできない場合があります。

※ご利用開始後の返金は原則としていたしかねます。

ただし、施設都合により利用途中でご退場をお願いする場合には、ご利用料金を返金いたします。

※詳細は公式ホームページの「室内ドッグラン利用規約」をご確認ください。

【室内ドッグラン利用規約】https://jarvis.anicom-med.co.jp/pethotel/cms/wp-content/themes/jarvis-pethotel/assets/pdf/indoor_dog_run_rules.pdf

■ホテル概要

【施設名】ペットホテル JARVIS Tokyo

【所在地】〒108-0075 東京都港区港南2丁目13-37 アニコムビル６F（品川駅港南口から徒歩６分、芝浦ICから車で５分）

【営業時間】8:00～21:00 ※夜間はスタッフの常駐はございません。

【対象どうぶつ】犬（健康なワンちゃんを対象としています）

【ルームタイプ】VIP（～40kg）18,000円/泊、デラックス（～20kg）10,000円/泊、エコノミー（～５kg）6,000円/泊