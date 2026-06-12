「目利きの銀次 金山南口駅前店」「横濱魚萬 浜松南口駅前店」「山内農場 新安城北口駅前店」の3店舗限定で日頃の感謝を込めて“大感謝セール”を開催します！

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株式会社モンテローザ


「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザ（本社：東京都杉並区、代表取締役：大神輝博）は、地域で一番愛される店舗づくりに日々努めてまいりました。日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、「目利きの銀次 金山南口駅前店」「横濱魚萬 浜松南口駅前店」「山内農場 新安城北口駅前店」の3店舗限定で「全品半額」の“大感謝セール”を実施いたします。お食事メインでも飲み会メインでも、ぜひこの機会にご来店ください！



“3店舗限定大感謝セール”



【セール内容】


■開催期間：2026年6月15日（月）～2026年6月16日（火）の2日間


■実施内容：店内でお召し上がりの全品半額


■対象店舗：目利きの銀次 金山南口駅前店、横濱魚萬 浜松南口駅前店、山内農場 新安城北口駅前店



【ご留意事項】


・別途、チャージ料がかかります。


・店内でお召し上がりのメニューが対象となります。


・宴会コース、ランチメニュー、テイクアウト、デリバリーは対象外です。


・セール期間中は、その他割引、クーポン券、当社お食事券、各種サービス（単品飲み放題など）、


各種セールとの併用はできません。


・詳しくは、直接店舗へお問い合わせください。



目利きの銀次 金山南口駅前店　店舗情報



営業時間：11：00-23：00


住　　所：愛知県名古屋市熱田区金山町1-13-9 ふじやまビル 1階


電話番号：052-678-3288


席　　数：101席


喫 煙 室 ：あり


U　R　L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/855069/



■メニュー






横濱魚萬 浜松南口駅前店　店舗情報



営業時間：日～木　11：00-3：00


　　　　　金・土　11：00-5：00


住　　所：静岡県浜松市中央区砂山町322-6 株式会社一兆ビル 1階


電話番号：053-454-6588


席　　数：56席


喫 煙 室 ：あり


U　R　L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/846028/



■メニュー






山内農場 新安城北口駅前店　店舗情報



営業時間：日～木　16：00-0：00


　　　　　金・土　16：00-2：00


住　　所：愛知県安城市栄町1-7-3 新安城コスモビル 1階


電話番号：0566-98-2488


席　　数：87席


喫 煙 室 ：あり


U　R　L：https://shop.monteroza.co.jp/detail/859140/



■メニュー






会社概要



企業名：株式会社モンテローザ


代表者：代表取締役 大神 輝博


所在地：東京都杉並区梅里1-21-15


事業内容：飲食事業を中心とする傘下子会社の経営管理


URL：https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes