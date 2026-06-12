ビールをこぼしても弾く！？「着るBEER」から“高撥水Tシャツ”が新登場。夏フェス・アウトドアにも最適な1枚

株式会社インダハウス

株式会社インダハウス（本社：栃木県宇都宮市下 代表取締役：上鈴木崇浩）は、ビール好きのための遊び心と高い機能性を融合した新商品「BEER 高撥水Tシャツ」を発売いたしました。本商品は、水やビール、コーヒー、醤油などの液体を弾く高撥水素材を採用し、夏フェスやアウトドアシーンでも快適に着用いただける一枚です。商品は「着るBEER」公式オンラインストア(https://www.beerbeerbeer.beer/p/00008)にて販売しております。

“ビールをこぼしても楽しめる服”を本気で作りたかった

「着るBEER」は、“ビールをもっと楽しむためのアパレル”をテーマに展開してきたブランドです。

フェスやアウトドア、イベントなど、ビールを楽しむ場面では、「飲み物をこぼす」という小さなストレスも付きもの。そこで今回、“ビール好きのためのリアルな機能性”にこだわり、日本発リラクシングウェアブランド「TETERA」と共同開発し、「BEER 高撥水Tシャツ」が誕生しました。

遊び心だけでは終わらない、“ちゃんと使える”一枚を目指しています。

水もビールも弾く、高撥水仕様

本商品は、糸段階・生地段階の2重構造による特殊な撥水加工を採用。水だけでなく、ビール、コーヒー、醤油、ソースなどの液体も弾く仕様となっています。

さらに、高い通気性・透湿性も備えており、蒸れにくく、夏場でも快適な着心地を実現しました。

撥水効果が大きく落ちにくい加工を施しており、生地にはシルキーで上質感のある素材を採用し、フェスTシャツにありがちなラフさだけではなく、日常でも着やすいシルエットに仕上げています。

TETERAとの共同開発について

共同開発を行った「TETERA（テテラ）」は、2016年にスタートした日本のリラクシングウェアブランド。日本古来の「粋（IKI）」文化を現代ライフスタイルへ落とし込み、リラックス感と大人のファッション性を両立したアイテムを展開しています。

今回の共同開発では、着るBEERらしい遊び心に加え、TETERAが持つ素材・着心地・シルエット設計のノウハウを融合。“フェスでも街でも着られる高機能Tシャツ”として仕上げました。

SNSキャンペーン「#着る撥水」を開催(https://www.beerbeerbeer.beer/p/00008)

「BEER 高撥水Tシャツ」の発売を記念し、InstagramおよびXにてSNS投稿キャンペーン「#着る撥水」を開催(https://www.beerbeerbeer.beer/p/00008)いたします。

期間中、着るBEER公式SNSアカウントをフォローのうえ、指定ハッシュタグ「#着る撥水」を付けてBEERに関する投稿を行い、応募フォームからエントリーいただいた方の中から、抽選で着るBEERオリジナル賞品をプレゼントいたします。

### キャンペーン参加方法

【Instagram】

1. 着るBEER公式Instagramアカウント(https://www.instagram.com/beerbeerbeer.beer/)をフォロー

2. ハッシュタグ「#着る撥水」を付けて、BEERに関する内容を投稿

3. 応募フォームよりエントリー

※応募対象は公開アカウントに限ります。

※Instagram・Xの両方でご参加いただくことで、当選確率がアップします。

### 実施期間

2026年6月20日（土）まで

※キャンペーンの詳細および応募フォームは、着るBEER公式ショップ内のキャンペーンページ(https://www.beerbeerbeer.beer/p/00008)をご確認ください。

商品概要

商品名：BEER 高撥水Tシャツ

カラー：ホワイト / ブラック

表面：BEERロゴプリント

裏面：雫デザイン入りBEERロゴプリント

サイズ：M / L / XL

BEER 高撥水Tシャツ 特設ページ(https://www.beerbeerbeer.beer/p/00008)

商品ページ(https://www.beerbeerbeer.beer/items/144848199)

「着るBEER」

「着るBEER」は、ビール好きの双子ラッパーユニット「上鈴木兄弟」が手掛けるアパレルブランドです。Tシャツやキャップなど、日常でもフェスでも“ビール気分”を楽しめるアイテムを展開。音楽・カルチャー・アウトドアを横断しながら、“ビールを楽しむライフスタイル”を提案しています。

会社概要

会社名：株式会社インダハウス(http://indahouse.jp/)

英文名：indahouse Co.,Ltd.

代表者：代表取締役社長 上鈴木崇浩

設立：2014年5月27日

所在地：〒321-0403 栃木県宇都宮市下小倉町4534-3

事業内容：

・ラップ監修・ラップ指導・イベント出演

・楽曲の企画・製作・販売

・動画の企画・製作・販売

・タレント・アーティストマネジメント

・Webサービス、コンテンツの企画・制作・運用

・イベント企画・制作・運用

【本件に関するお問い合わせ先】

着るBEER公式サイト(https://www.beerbeerbeer.beer/)

担当：上鈴木

MAIL：shop@beerbeerbeer.beer

※メール、またはショップのお問い合わせフォームよりご連絡ください。