『ペルソナ５: The Phantom X』『ペルソナ３ リロード』の「真田 明彦」が登場！Ver.4.3アップデートを実施

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、Ver.4.3アップデートを実施しました。今回のアップデートでは、『ペルソナ３ リロード』（以下、『P3R』）とのコラボイベント“月の道を往く・迅雷の剛拳”の開催や、新★5キャラクターとして『P3R』の「真田 明彦」が登場します。

■Ver4.2＆4.3アップデートを紹介した公式放送はこちら！

https://youtu.be/YdnlJR5YNl4(https://youtu.be/YdnlJR5YNl4)

◆『P3R』コラボイベント“月の道を往く・迅雷の剛拳”を開催！

【ストーリー あらすじ】

タルタロスの探索を続けるワンダーたちは、かつて理たちが大型シャドウと戦った、モノレールへと繋がる異空間にたどり着く。そこでは過去とよく似た状況が再現されており、ワンダーたちは再び迫る危機に立ち向かうことに。やがて先頭車両に潜む大型シャドウの存在を突き止めるが、列車が突如動き出してしまい…!?

◆新たな★5キャラクター「真田 明彦」が登場！

『P3R』から新たな★5キャラクターとして「真田 明彦」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。

【PICKUP怪ドル契約“雷鳴のフィスト”開催！】

開催期間：2026年6月25日（木）10:59まで

▼ピックアップ ★5「真田 明彦」

真田 明彦は、トップクラスの全体火力を持つ支配ロールの★5キャラクターです。

「闘争心」を高めることで、強力な全体攻撃を放てます。高いクリティカルダメージと、ダウン状態の敵への特効を持ち、さらにクリティカル確定のテウルギアによって、確実に戦場全体へ大ダメージを与えます！

なお、『P3R』キャラは、遠隔攻撃の代わりにアシストを、ハイライトの代わりにテウルギアを使用できます。

◆キャンペーン情報

期間中に7日間ログインすると契約で使用可能な「プラチナチケット」が合計で5枚、武器補給に使用できる「プラチナミリコイン」が合計5枚手に入る、ログインボーナスを開催中です。

開催期間：2026年6月25日（木）10:59まで

1周年期間中、“ルフェルからデイリー支援”がパワーアップ！ ログイン日数に応じて、最大で「自在結晶」×1,600、「羽ばたきのコイン」×2,400をプレゼントします。

開催期間：2026年8月1日（土）4:59まで

バージョン4.0以降のログインで、坂井 綾香までの対象キャラクターから、お好きなキャラクター1体を選んで入手できる「【祝】★５怪盗選択券」をプレゼントします。

バージョン4.1以降に条件を満たすことで、坂井 綾香までの★5武器を選んで入手できる「【祝】★５武器選択箱」をプレゼントします。詳細は告知ページ(https://p5x.jp/news/details/000985uqfzghny.html)をご覧ください。

6月下旬予定の1周年アップデート以降でのログインした方を対象に、選択対象キャラクターからお好きな★5キャラクターをさらにもう1名獲得できるキャンペーンを開催予定です。詳細は今後の発表をお待ちください。

上記に加え、アップデート記念として「自在結晶」×300をプレゼントするほか、公式放送ご視聴の感謝を込めて「自在結晶」×300をプレゼント！ 合計で「自在結晶」×600が手に入ります。

アップデート記念、公式放送プレゼント配布期間：2026年6月25日（木）10:59まで

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称： ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS： iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日： 2025年6月26日（木）

価格： 基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル： 心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー： セガ

著作権表記： (C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X： https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)

公式LINE： https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)

公式Discordサーバー： https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。