🔹 ORICO、M.2 SSDケースとUSBハブを一体化した革新的なドッキングステーションを発表⚡ 10Gbps転送・4K@60Hz出力・PD100W充電・ギガビットLANを1台に集約

深圳市奥睿科电子商务有限公司

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伝統を覆す革新的な融合

「M.2 SSD外付けケース」と「USBドッキングステーション」を一体化

対応SSD：M.2 NVMe／SATA SSD（最大8TBのストレージ拡張をサポート）

8種類のインターフェースを統合

データ転送・映像出力・ネットワーク接続など多様なシーンのニーズに対応

⚡ 10Gbps超高速伝送

USB-Aポート×1＋USB-Cポート×1

両ポートともUSB 3.2 Gen2 10Gbps高速転送に対応

1GBの動画・音楽・写真ファイルを瞬時に転送

データ交換効率を大幅に向上

🖥️ HDMI 4K@60Hz 高精細出力

HDMI 4K@60Hzの高解像度出力をサポート

オフィスのデュアルスクリーン操作から家庭での映画鑑賞まで

鮮明で生き生きとした臨場感あふれるビジュアル体験を実現

🔋 PD100W 急速充電 & ギガビットイーサネット

Type-C PD（100W）インターフェース内蔵

ノートパソコンの高速充電と複数デバイスの接続を同時に実現

外出先でもオフィスでも、電力不足を気にせず持続的に作業が可能

RJ45ギガビットイーサネットポート：安定した有線伝送を提供

クロスプラットフォームでのシームレスなデバイス拡張を実現

幅広い互換性

対応OS：Windows／Mac OSを同時サポート

ドライバインストール不要：接続即使用可能

USB 2.0-Aインターフェース：キーボードやマウスなどの低速デバイスに最適化