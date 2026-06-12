🔹 ORICO、M.2 SSDケースとUSBハブを一体化した革新的なドッキングステーションを発表⚡ 10Gbps転送・4K@60Hz出力・PD100W充電・ギガビットLANを1台に集約
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⏰ コード有効期間：
2026年6月12日 16:00 (JST) ～ 2026年6月18日 23:59 (JST) まで
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💡 革新的なデザイン
伝統を覆す革新的な融合
「M.2 SSD外付けケース」と「USBドッキングステーション」を一体化
対応SSD：M.2 NVMe／SATA SSD（最大8TBのストレージ拡張をサポート）
8種類のインターフェースを統合
データ転送・映像出力・ネットワーク接続など多様なシーンのニーズに対応
⚡ 10Gbps超高速伝送
USB-Aポート×1＋USB-Cポート×1
両ポートともUSB 3.2 Gen2 10Gbps高速転送に対応
1GBの動画・音楽・写真ファイルを瞬時に転送
データ交換効率を大幅に向上
🖥️ HDMI 4K@60Hz 高精細出力
HDMI 4K@60Hzの高解像度出力をサポート
オフィスのデュアルスクリーン操作から家庭での映画鑑賞まで
鮮明で生き生きとした臨場感あふれるビジュアル体験を実現
🔋 PD100W 急速充電 & ギガビットイーサネット
Type-C PD（100W）インターフェース内蔵
ノートパソコンの高速充電と複数デバイスの接続を同時に実現
外出先でもオフィスでも、電力不足を気にせず持続的に作業が可能
RJ45ギガビットイーサネットポート：安定した有線伝送を提供
クロスプラットフォームでのシームレスなデバイス拡張を実現
幅広い互換性
対応OS：Windows／Mac OSを同時サポート
ドライバインストール不要：接続即使用可能
USB 2.0-Aインターフェース：キーボードやマウスなどの低速デバイスに最適化