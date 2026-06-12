サーモン好きのための、特別な4日間！小僧寿しでは、6月13日(土)～『大切り！サーモンフェア』を開催！FIVE STAR（ファイブスター）サーモンを店内切付け！食べ応えのある商品をご用意しまし コピー

KOZOホールディングス株式会社

KOZOホールディングス株式会社の子会社である株式会社小僧寿しは、持ち帰りすし店「小僧寿し」にて、6月13日(土)・14日(日)・27日(土)・28日(日)の期間限定で『大切り！サーモンフェア』を販売します。（※店舗により未実施の場合がございます）

「大切り！サーモンフェア」商品のご紹介

小僧寿しが厳選した、世界トップクラスの品質を誇る「FIVE STAR（ファイブスター）サーモン」を使用した、『大切りサーモンフェア』を開催いたします。

ファイブスターサーモンは、とろけるような極上の旨み、濃厚で上質な脂のり、店内切付けならではの鮮度の良さが魅力。サーモン本来の美味しさを最大限引き出した、こだわりの逸品です。

さらに今回は、店内で丁寧に切付けを行うことで実現した食べ応え抜群の“大切り”仕様でご提供。口いっぱいに広がるサーモンの旨みと脂の甘みを、贅沢にご堪能いただけます。

販売日：6月13日(土)・14日(日)・27日(土)・28日(日)

《販売概要》 商品名 / 価格

※一部地域・店舗により未実施の場合や、内容・金額が異なる場合がございます。

※各店舗の準備数が無くなり次第終了となります。

※写真はイメージです。実際の提供容器と異なります。

至福の五つ星サーモンセレクション至福の五つ星サーモンセレクション

本体価格1,480円（税込1,598円）

大切りサーモンや炙りサーモン、サーモンクリームチーズロールなど、サーモンの魅力を存分に味わえる豪華盛り合わせ。

五つ星サーモン三昧プレミアム盛五つ星サーモン三昧プレミアム盛

本体価格1,110円（税込1,198円）

人気のサーモンネタを贅沢に詰め込んだ、満足度の高い一品。

五つ星サーモンMIX盛五つ星サーモンMIX盛

本体価格980円（税込1,058円）

定番ネタと大切りサーモンをバランスよく楽しめるお得な盛り合わせ。

五つ星サーモンいくら海宝丼五つ星サーモンいくら海宝丼

本体価格1,050円（税込1,134円）

濃厚なサーモンといくらを贅沢に盛り込んだ海鮮丼。

フェア詳細に関するURL：https://x.gd/wxLRX(https://x.gd/wxLRX)

近年、サーモンは幅広い世代から支持を集める人気ネタとなっています。

その中でも、世界トップクラスの品質を誇る「FIVE STAR（ファイブスター）サーモン」に着目。

大きさ・食感・満足感にこだわった“大切り”仕様で商品化いたしました。期間限定だからこそ実現できる、特別な味わいをぜひご堪能ください。

【会社概要】

株式会社小僧寿し

東京都中央区日本橋蛎殻町 1-5-6 盛田ビルディング 6Ｆ

代表取締役社長 森下 將典

https://kozosushi.co.jp/