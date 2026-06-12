株式会社リピドームラボ・株式会社リバネス主催「ファンクショナルリピッドセミナー」に登壇

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏）は、2026年6月15日に高輪ゲートウェイシティ内のTAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub Lab（LiSH Lab）で開催される「食材の新たな価値を掘り起こすファンクショナルリピッドセミナー～健康と美味しさを両立する新食材～」に登壇します。

本セミナーは、株式会社リピドームラボおよび株式会社リバネスが主催し、食品系企業、ヘルスケア系企業、研究者、スタートアップ、自治体関係者などを対象に開催されます。当日は「健康と美味しさを共存させた新しいプロダクトとは？」をテーマに、機能性素材や次世代食品の可能性について議論が行われる予定です。

健康と食体験の両立を目指す次世代食品を議論

近年、健康寿命の延伸や生活習慣病予防への関心が高まる中、食品には機能性だけでなく、おいしさや食体験との両立が求められています。

本セミナーでは、脂質解析技術を活用した機能性素材研究を進める株式会社リピドームラボ、麹菌の新たな可能性に取り組む株式会社麹ラボ、そして蒟蒻由来素材を活用したテクスチャ・エンジニアリング技術を展開する株式会社NINZIAが登壇し、それぞれの研究開発や事業化の取り組みをもとに議論が行われます。

セミナー概要

【名称】

食材の新たな価値を掘り起こすファンクショナルリピッドセミナー

～健康と美味しさを両立する新食材～

【日時】

2026年6月15日（月）17:00～19:00

17:00～ 開会、リピドーム事業紹介

17:10～ パネルセッション

18:30～ クロージング・ネットワーキング

【会場】

TAKANAWA GATEWAY Link Scholars' Hub Lab（LiSH Lab）

【主催】

株式会社リピドームラボ、株式会社リバネス

【対象】

食品系企業、ヘルスケア系企業、ベンチャー企業、研究者、地方自治体等

【参加費】

無料

申し込みフォームはこちら→ https://forms.gle/7N7NnCRQzP9LWAATA(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe64CtFquIoD6mhZADT3voxeDoOUHALJ1yVV1StRXB0QBgnaQ/viewform?usp=send_form)

登壇者

寄玉 昌宏

株式会社NINZIA 代表取締役CEO兼CRO。立命館大学卒業後、大手企業を経て農業スタートアップに参画。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修士課程において日本の食文化を研究しました。介護関連事業を展開する中で蒟蒻技術を活用したフードテック事業を開始し、「食の制限」を超える食品開発に取り組んでいます。2025年4月より大阪大学大学院工学研究科博士後期課程に在籍し、蒟蒻の研究を進めています。

中西 広樹 氏（株式会社リピドームラボ 代表取締役）

2009年に東京大学大学院医学系研究科特任助教、2010年に秋田大学生体情報研究センター助教を経て、2018年12月に株式会社リピドームラボを創業。脂質解析技術を活用した研究開発に取り組み、2020年から秋田大学医学部客員准教授および国立国際医療研究センター特任研究員を兼任。2022年より現職に専念し、「リピドームの価値がモノの価値をかえる」社会の実現を目指しています。薬学博士。

萩原 大祐 氏（株式会社麹ラボ 代表取締役）

名古屋大学大学院にて農学博士号を取得。東北大学未来科学技術共同研究センター日本学術振興会特別研究員、株式会社デンソー博士研究員、千葉大学真菌医学研究センター特任助教を経て、2017年より筑波大学に着任しました。糸状菌研究に長年取り組み、2024年12月に株式会社麹ラボを設立。現在は麹菌の新たな活用可能性を探る事業開発に取り組んでいます。

石川 将己 氏

株式会社リピドームラボ 東京オフィス 技術開発リーダー

豊橋技術科学大学大学院修了。国立医薬品食品衛生研究所在籍時に薬学博士号を取得。秋田大学大学院医学系研究科博士研究員、かずさDNA研究所特任研究員を経て現職。LC-MSを用いたリピドーム解析・プロテオーム解析を専門とし、生体脂質の網羅的解析技術の研究開発に従事しています。2025年よりLiSHにおけるラボ立ち上げを進めるほか、国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所客員研究員も兼任しています。

株式会社NINZIAについて

株式会社NINZIAは、糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材である蒟蒻の可能性を追求するフードテック企業です。

独自の蒟蒻由来素材「NinjaPaste（ニンジャペースト）」を活用し、糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成を実現する「テクスチャ・エンジニアリング技術」を展開しています。グルテンフリー食品、プラントベース食品、防災食品など幅広い領域で活用が進んでいます。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

【代表者】： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/