Kukulcan、三島信用金庫グループより資金調達を実施。地域金融機関による初のスタートアップ投資を契機に、静岡県東部で農業課題解決を加速

株式会社Kukulcan

株式会社Kukulcan（本社：東京都中央区、代表取締役：ホンリナ、以下「Kukulcan」）は、三島信用金庫が100％出資する子会社「さんしんキャピタル株式会社」を通じた出資を受け、静岡県東部エリアにおける収穫見通しデータの活用と農業現場支援の取り組みをさらに加速いたします。

左上：さんしんキャピタル （本社：静岡県三島市）代表取締役 内藤政志氏 ／右上：いちごの里 BerryGood 代表 勝又純也氏 ／ 左下：Kukulcan 取締役CFO チェビョンド ／ 右下：Kukulcan 代表取締役CEO ホンリナ

本出資は、三島信用金庫にとって初のスタートアップ投資であり、地域金融機関がアグリテックスタートアップの社会実装を資金面から後押しする、地域発の新たな挑戦です。

Kukulcanはこれまで、農業現場における収穫・出荷・流通の判断が属人的になりやすい構造に着目し、農作物データを活用した農業従事者向けアプリケーションの開発と、規格外・余剰農作物を価値に変える仕組みづくりに取り組んできました。

今回の出資を契機に、三島・静岡県東部エリアを起点として、農業現場のデータ収集・可視化・プロダクト検証を進めるとともに、都市部の大学生・大学院生が農業現場に入り、地域課題の解決に関わる「三島Agri・Rebuildインターンプログラム」を開始します。

フードロスを「もったいない」という感情を起点とするのではなく、農業現場の判断・データ・人材循環の構造から変えていく。Kukulcanは、地域金融機関、農業者、学生、地域事業者と連携しながら、農業の持続可能性と地域産業の成長を両立するモデルの構築を目指します。

本取り組みのポイント

1. 地域金融機関である三島信用金庫による初のスタートアップ投資

三島信用金庫は、地域の起業支援拠点「LtG Startup Studio」の運営主体として、地域に根ざしたスタートアップ支援を進めてきました。

今回、同金庫が100％出資する「さんしんキャピタル株式会社」を通じてKukulcanへ出資したことは、三島信用金庫にとっては初のスタートアップ投資となります。

信用金庫という地域に根ざした金融機関が、従来の融資や起業支援にとどまらず、リスクマネーの供給という新たな形でスタートアップを支援することは、地域経済における大きな一歩です。Kukulcanは、その最初の投資先として選定いただいたことを大変光栄に受け止めるとともに、三島信用金庫の新たな挑戦に深く感謝しております。

本出資は、地域金融機関とスタートアップがともに地域課題に向き合い、新たな産業と成長モデルをつくっていく可能性を示すものです。Kukulcanは、静岡県東部エリアにおける農業現場支援の取り組みを通じて、この挑戦にしっかりと応えてまいります。

2. 農業現場に若者が関わる「Agri・Rebuildインターンプログラム」を開始

Kukulcanは、静岡県東部の農業現場をフィールドに、都市部の大学生・大学院生が参加する「Agri・Rebuildインターンプログラム」を開始します。

本プログラムでは、参加学生が農業現場に入り、農作物の生育状況、収穫量、規格外・余剰農作物の発生状況、出荷判断などのデータ収集・整理・可視化に取り組みます。

単なる農業体験ではなく、農業現場のリアルな課題を理解し、データをもとにプロダクト改善や事業開発へつなげる、実践型のインターンプログラムです。

3. フードロスを“感情”ではなく“構造”で解決する仕組みづくり

農作物のロスは、単に「食べ物が捨てられている」という問題にとどまりません。

収穫量の見通し、出荷先の確保、規格外品の活用、加工・物流・販売との接続など、農業現場には複数の判断が連続しています。

Kukulcanは、この判断の積み重ねをデータで支え、農地で発生するロスを減らしながら、農家の収益性向上につながる仕組みづくりを進めています。

今回の取り組みでは、学生インターンによる現場データの収集と、Kukulcanが開発する農業従事者向けアプリケーションの検証を組み合わせ、地域農業の課題を構造的に解決するモデルの確立を目指します。

「Agri・Rebuildインターンプログラム」について

「Agri・Rebuildインターンプログラム」は、農業、地域課題、スタートアップ、AI・データ活用に関心を持つ大学生・大学院生を対象とした実践型インターンプログラムです。

参加者は、静岡県東部エリアの農業現場や地域事業者と関わりながら、Kukulcanのメンバーとともに、農業現場のデータ化・課題整理・プロダクト検証・発信活動に取り組みます。

対象：大学生・大学院生

活動場所：静岡県三島市および静岡県東部エリア、オンライン

活動内容：

・農業現場でのヒアリング、データ収集

・農業従事者向けアプリケーションの検証補助

・地域事業者、金融機関、農業者との連携プロジェクト参加

・SNS、記事、レポート等による活動発信

・三島信用金庫との合同報告会の実施を予定



※詳細はKukulcanより後日公開予定

関係者コメント

いちごの里 BerryGood 代表勝又 純也氏

これまでも学生インターンの受け入れを行う中で、農業の現場を次世代に伝えていくことの大切さを強く感じてきました。少子化が進む日本において、農業に関わる人材を育てていくことは、地域の未来をつくることでもあります。

今回の「Agri・Rebuildインターンプログラム」は、単なる農業体験ではなく、学生の皆さんが現場に入り、農業の課題を自分ごととして学び、考える機会になると期待しています。

農業は食を支える大切な産業ですが、担い手不足や高齢化など、多くの課題を抱えています。だからこそ、若い世代が現場に触れ、農業の魅力や可能性を知る機会を増やしていかなければなりません。

Kukulcanの皆さまが取り組む、データやテクノロジーを活用した農業の仕組みづくりにも大きな可能性を感じています。この取り組みから、将来の農業を担う人材や、地域の課題解決に挑戦する若者が一人でも多く育ってくれることを願っています。

私たち農家も、次世代へバトンを渡す当事者として、未来の農業と地域をつくるこの挑戦に、強い想いを持って参画してまいります。

三島Agri・Rebuildプログラム インターンリーダーRaja Laxmi Muthu (東京大学大学院農学生命科学研究科)

日本の農業を学ぶ留学生として、地域農業の現場から学べることを大変光栄に思います。

私は東京大学大学院農学生命科学研究科でシャインマスカットの研究に取り組んでおり、常に「生産された農産物がどのように消費者へ届き、どのような課題が現場に存在するのか」に関心を持ってきました。

今回のプログラムでは、実際に農家の皆さまの声を直接伺いながら、収穫・出荷・規格外品の発生といった課題をデータの観点から理解できることを非常に嬉しく感じております。

また、本プログラムを通じて地域の皆さまと学生との交流を深め、農業・地域・そしてKukulcanのテクノロジーをつなぐ新しい可能性を発見できることをとても楽しみにしております。

株式会社Kukulcan取締役CFO チェビョンド

このたび、三島信用金庫様による初のスタートアップ投資先としてKukulcanを選んでいただいたこと、心より感謝しております。

今回のご縁は三島という土地のつながりから始まりましたが、実績の少ない私たちを最終的に信じて出資を決めていただいたことに、感謝の気持ちしかありません。

審査の過程では、三島信用金庫様にとっても初めてのスタートアップ投資ということもあり、本当に毎日のように電話でやりとりをさせていただきました。一つひとつの論点に真摯に向き合っていただいたそのプロセス自体が、私たちにとって大きな励みになりました。

地域の金融機関、農家の皆さま、そして学生をはじめとした若者たちと一緒に、三島・静岡県東部から農業の新しいモデルを作ってまいります。

今後の展望

Kukulcanは、静岡県東部エリアにおいて、農業従事者、地域金融機関、学生、地域事業者と連携しながら、農業現場のデータ化とプロダクト検証を進めてまいります。

今後は、農業従事者向けアプリケーションの開発・実証に加え、規格外・余剰農作物の加工・流通・販売との接続を強化し、農地で発生するロスを価値へ変える仕組みを構築していきます。

また、「三島Agri・Rebuildインターンプログラム」を通じて、農業や地域課題に関心を持つ若者が、現場で学び、実践し、将来的な地域産業の担い手となる循環を生み出していきます。

Kukulcanは、静岡県東部から、地域金融とスタートアップが連携する新たな農業モデルを全国へ広げてまいります。

株式会社Kukulcanについて

Kukulcanは、「農業」「AI」「フードロス」を掛け合わせた領域に挑戦するスタートアップです。農業支援AIの開発および農作物調達プラットフォームの構築を行い、テクノロジーとデータサイエンス、そして現場との対話を通じて、農業における新しい仕組みづくりを進めています。

会社概要

会社名：株式会社Kukulcan

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 3F

代表者：ホンリナ

設立：2024年2月

事業内容

・栽培支援AIの開発

・農産物の加工および販売（Purelution）

・農作物マッチングプラットフォームの開発

公式サイト：https://kukulcan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Kukulcan

メール：contact@kukulcan.biz