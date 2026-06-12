完璧じゃない人間たちを描いたポップアート展【大丸京都店で期間限定開催】

ハイスピリッツアンドユウ株式会社

イタリア出身のアーティスト、ジョルジオ・サウリーニ氏による

人生や人間らしさを描いた作品シリーズ【ROMANs】の展覧会が、

6月24日から大丸京都店で開催されます。

公式サイト：https://weareromans.com/

注目の展示作品紹介

「幸せな酔っ払い」

チャールズ・ブコウスキー曰く、

「これが酒を飲む人間の問題なんだ、

と私はもう一杯注ぎながら考えた。

何か悪いことが起これば、忘れるために飲む。

何か良いことが起これば、祝うために飲む。

何も起こらなければ、何かを起こすために飲む。」

「固定概念」

頭の中にある想念が、どうしても消えないときがある。

取り除かなければ、それはいずれ痛みや苦しみに変わるが、取り除くには自分の恐怖と向き合う必要がある。

アーティストについて

1984年生まれ、ローマ在住、ローマ大学でグラフィック・マルチメディア・デザインの学位を取得。サウリーニ・ファミリーは芸術一家で、二代目・三代目のトマゾ&ルイージは1800年代初頭からローマで活動した有名なカメオ彫刻家。

https://weareromans.com/pages/about-giorgio/

今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。

https://highspirits-art-blog.com/

--------------------------------------------------------------------------------

【展覧会概要】

展覧会名：ジョルジオ・サウリーニ／ROMANsアート展

会期：2026年6月24日～6月29日

会場：大丸京都店 6階 イベントホール

--------------------------------------------------------------------------------

【写真・映像素材について】

展示作品画像（高解像度）提供可

会場・作品の撮影対応可（要相談）

--------------------------------------------------------------------------------

【会社概要】

社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社

本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17

代表取締役社長：清水幹雄

設立：2005年

HP：https://www.highspirits-art.com/

--------------------------------------------------------------------------------