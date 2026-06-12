完璧じゃない人間たちを描いたポップアート展【大丸京都店で期間限定開催】
イタリア出身のアーティスト、ジョルジオ・サウリーニ氏による
人生や人間らしさを描いた作品シリーズ【ROMANs】の展覧会が、
6月24日から大丸京都店で開催されます。
公式サイト：https://weareromans.com/
注目の展示作品紹介
「幸せな酔っ払い」
チャールズ・ブコウスキー曰く、
「これが酒を飲む人間の問題なんだ、
と私はもう一杯注ぎながら考えた。
何か悪いことが起これば、忘れるために飲む。
何か良いことが起これば、祝うために飲む。
何も起こらなければ、何かを起こすために飲む。」
「固定概念」
頭の中にある想念が、どうしても消えないときがある。
取り除かなければ、それはいずれ痛みや苦しみに変わるが、取り除くには自分の恐怖と向き合う必要がある。
アーティストについて
1984年生まれ、ローマ在住、ローマ大学でグラフィック・マルチメディア・デザインの学位を取得。サウリーニ・ファミリーは芸術一家で、二代目・三代目のトマゾ&ルイージは1800年代初頭からローマで活動した有名なカメオ彫刻家。
https://weareromans.com/pages/about-giorgio/
今後の展覧会の詳細については、ブログのウェブサイトをご覧ください。
https://highspirits-art-blog.com/
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【展覧会概要】
展覧会名：ジョルジオ・サウリーニ／ROMANsアート展
会期：2026年6月24日～6月29日
会場：大丸京都店 6階 イベントホール
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【写真・映像素材について】
展示作品画像（高解像度）提供可
会場・作品の撮影対応可（要相談）
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【会社概要】
社名：ハイスピリッツアンドユウ株式会社
本社所在地：大阪府大阪市西区立売堀6-6-17
代表取締役社長：清水幹雄
設立：2005年
HP：https://www.highspirits-art.com/
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