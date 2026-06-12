【首里城公園】令和8年度 首里城復興祭　国王・王妃募集のお知らせ（6/26(金)応募締切）

一般財団法人 沖縄美ら島財団

本年度は正殿完成という記念すべき年です。首里城復興の新たな歩みを広く発信する重要な機会となります。私たちと一緒に首里城の復興や沖縄観光を盛り上げ、琉球王国の歴史と文化の魅力を発信する大切な役割を担ってくださる方のご応募をお待ちしています。

国王・王妃の公務

令和8年度「首里城復興祭」「新春の宴」など、首里城公園内外のイベントにて広く活躍していただきます。

首里城復興祭 琉球王朝絵巻行列首里城復興祭 国王・王妃出御

応募資格

首里城復興祭 古式行列新春の宴

１.沖縄県内在住の方

２.心身ともに健康な方

３.琉球の歴史文化に興味関心がある方

４.令和8年4月1日時点で、18歳以上の方

５.令和8年8月から令和9年の間、首里城公園内外で開催される行事（リハーサル等含む）に参加できる方

・令和8年11月 首里城復興祭〔琉球王朝絵巻行列／国王・王妃・出御／古式行列〕

・令和9年1月 新春の宴〔朝拝御規式／国王・王妃出御〕

・令和8年度その他〔沖縄観光プロモーション・関連イベント〕

◆『王妃』：身長160cm以上で髪の長さが胸元まである方◆『国王』：身長170cm以上で体格に優れ、重厚な風格を備えた方

※国王と王妃の衣装サイズの関係上、応募資格に身長の条件を設けております。

応募方法

専用応募用紙に必要事項を明記し、上半身および全身写真のL判サイズ（女性は髪の長さが確認できる写真）を添付の上、下記応募先へ送付してください。

※応募された書類は返却いたしません。

※応募用紙に記載された個人情報は、本選考以外に使用しません。

令和8年度 国王・王妃募集詳細および専用応募用紙のダウンロード等は以下をご覧ください。

詳細を見る :https://oki-park.jp/shurijo/events/detail/10882

募集期間

令和8年5月27日（水）～6月26日（金）

応募締切

令和8年6月26日（金）※当日必着

選考方法

一次審査：書類選考 7月上旬予定

※審査結果は本人に直接通知いたします。

二次審査：選出大会（一般公開） 令和8年7月12日（日）

※沖縄タイムスホール（那覇市久茂地）にて審査員による最終選考を実施します。

選出

国王・王妃：各1名（認定証、賞金5万円、副賞）

次点 ：国王、王妃 各1名（賞金3万円、副賞）

【首里城公園】

首里城は、1429年から1879年まで約450年間にわたり栄えた琉球王国の歴史そのものです。

現在は「見せる復興」をテーマに、復元が進む首里城の魅力の発信や調査研究による史実に基づいた展示、芸能・文化を体感できる催事を行っております。

また安全・安心な管理体制の構築、地域と協働した持続可能なまちづくりや歴史・文化の継承と人材育成を通して、首里城の未来を次世代へつないでいきます。