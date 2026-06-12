【新掲載】栃木県・那須高原、天然温泉「黒羽温泉」半露天風呂付き１棟貸ヴィラ「ヴィラ　ポルトアジュール那須」掲載のお知らせ

株式会社ブッキングリゾート

公式サイト：https://www.tochigi-nasu-suitevilla.com/

「ヴィラポルトアジュール那須」は関東人気の栃木県・那須高原エリアに位置し、１日１組限定の一棟貸切りのバケーションレンタルヴィラ。

大人数でも宿泊可能な超大型プライベートヴィラでは、グループやファミリーで自由滞在を楽しめる別荘スタイルで、自然との調和性を兼ねそろえた宿泊体験を満喫できます。

本施設には、美人の湯と呼ばれる天然温泉「黒羽温泉」の半露天風呂を備え、ご滞在中は心ゆくまでお入りいただけます。

テラス席からは渓谷越しの那須連山に沈む夕日を眺めながらBBQをお楽しみいただけます。

ヴィラポルトアジュール那須 4つの特徴

１.1日1組限定の大人数宿泊可能の"超大型"一棟貸切りヴィラ

２.天然温泉「黒羽温泉」の半露天風呂

３.自然との境界線を感じないヴィンテージ家具

４.那須連山を一望できる屋外BBQテラス

１.1日1組限定の大人数でも宿泊可能の"超大型"一棟貸切りヴィラ

「ヴィラポルトアジュール那須」は大人８人(８名を超える場合未就学児に限り２名まで宿泊可能)宿泊可能の100平方メートル を超える2LDK+ロフトの広々とした空間で時間を忘れ、こだわりが詰まったヴィンテージ家具、壁一面の窓から眺める那須高原の四季折々の自然をお楽しみいただけます。

一棟貸しヴィラならではの誰にも邪魔のされない特別なプライベートの時間をご家族やご友人、恋人とお過ごしいただけます。

２.天然温泉「黒羽温泉」の半露天風呂

当施設自慢の温泉は、大田原市黒羽温泉の湯。

泉質は、全国でも極めて希少な”PH9.9”の「強アルカリの美肌湯」

まるで化粧水のような高アルカリの単純泉は、クレンジング効果が高く、まさに美人の湯。

天然温泉「黒羽温泉」を半露天風呂にて設置した当施設では、天候に左右されず滞在期間中いつでもご利用いただけます。広々とした温泉風呂でつるつるスベスベの”美肌の湯”をご堪能ください。

３.自然との境界線を感じないヴィンテージ家具

当施設のこだわりが詰まったヴィンテージ家具。大切に受け継がれてきた、木の温もりを感じる家具類は、目の前に広がる那須高原の自然の中に滞在しているような自然との一体感を感じることができます。

自然光を大きな窓で受け入れる「ヴィラポルトアジュール那須」では時間帯によって様々な表情の変化を楽しむことができます。

４.那須連山を一望できる屋外BBQテラス

当施設では那須連山に沈んでいく夕日を眺めながらBBQを楽しむことができます。日が暮れていくにつれ、空一面に無数の星々が姿を表します。星空観察を楽しみながら家族、友人との記憶に残る贅沢なひとときをお楽しみください。

また当施設は炭火でのBBQになっており、炭火でのBBQは遠赤外線で水分を保ちつつ素材本来の旨味を最大限引き出してくれます。自然豊かな那須で育った食材に最適な調理方法になっております。

公式サイト：https://www.tochigi-nasu-suitevilla.com/

◆施設概要

施設名：ヴィラポルトアジュール那須

住所：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本 ツムジケ平213-1200

アクセス：【お車でお越しの方】

東京駅→東北自動車道「那須IC」→当施設 2時間～3時間

那須塩原駅→ヴィラポルトアジュール那須 30分～40分

那須IC→ヴィラポルトアジュール那須 30分程度

【電車でお越しの方】

東北新幹線「那須塩原駅」下車後、タクシーまたはレンタカーで約40～50分。

Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp







