【ゲストの半数以上はリピーター！】熱海の天空に浮かぶラグジュアリーホテル「ふたり木もれ陽」が開業10周年。驚異のリピート率を誇る“極上オールインクルーシブ”の秘密と、感謝を込めた特別記念プランを発表

株式会社 AQUA GREEN

海と空が溶け合う絶景、エリア随一のこだわりフレンチ、一組一組に寄り添うおもてなし。

10年の感謝を込めて、限定記念品付き「10th Anniversary Plan」を販売開始。

10周年記念 10th Anniversary Plan

株式会社AQUA GREENが運営する、静岡県伊東市（熱海・伊豆エリア）のラグジュアリーホテル「ふたり木もれ陽」（URL：https://komorebi.bz/ ）は、2026年をもちまして開業10周年を迎えました。

2016年の誕生以来、多くのお客様に愛され、この丘の上で10年の時を刻むことができました。私たちが目指してきたのは、単なる宿泊場所ではなく、現代社会を生きるお客様にとっての『心から安らげる場所』であり続けることです。

この度、10年間の感謝の気持ちを込め、これまでの歩みを支えてくださったリピーター様をはじめ、すべてのお客様へ向けた限定特典付きの特別宿泊プラン「10th Anniversary Plan」を販売開始いたします。



◆プラン詳細について

10周年 アニバーサリープランはこちら(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002734&pl=PL00064418&sumrm=1<001=0&lnum001=2)

■ 訪れた人にしかわからない。驚異のリピーター率の理由

旬の恵みをフランス料理にて源泉かけ流し展望温泉風呂

「ふたり木もれ陽」の最大の特徴は、一般的な高級ホテルを遥かに凌ぐ「圧倒的なリピート率」にあります。訪れるゲストの半数以上はリピーター。多い方では年間のべ20泊以上ご利用いただいたお客様も。

目の肥えた旅慣れた方々が、なぜこれほどまでに「ふたり木もれ陽」へと帰ってきてくださるのか。そこには、当館がこだわり抜いた「5つの極上」があります。

- 鳥と同じ目線になれる、天空に浮遊するような圧倒的ロケーション一歩足を踏み入れれば、そこは海と空が溶け合う場所。日常の喧騒から完全に遮断された、唯一無二の絶景が広がります。- ワンランク上の「極上オールインクルーシブ」お財布を気にすることなく、お部屋のミニバーからルームサービスのフードドリンク、ご夕食中のお飲み物まで、すべて込みの料金体系。お好きなものをお好きなだけ、心ゆくまでご堪能いただけます。- エリア随一のこだわりを誇る「至高のフレンチ」駿河湾や相模湾、伊豆の豊かな恵みを最大限に活かし、シェフが感性を研ぎ澄ませて創り出すフレンチは、多くの美食家を唸らせてきました。「10組のお客様がいらっしゃれば、10通りの料理があってもよいのではないか」何泊しても、何度リピートしても同じ料理は提供しない、常に進化を続けるシェフのこだわりがゲストにあきさせない愛される理由です。- 一休.comやGoogleレビューでも証明される「最高ランクの評価」当館は、大手宿泊予約サイト「一休.comの口コミ https://www.ikyu.com/00002295/review/ 」やGoogleマイビジネスにおいて、熱海・伊豆エリア最高ランクのレビュー・高評価を常に維持し続けています。- 一組一組のお客様に寄り添ったおもてなしマニュアルではない、お客様一人ひとりのお好みに合わせたおもてなしこそが、我が家のような「心からの安らぎ」を生み出しています。

■ 10周年の感謝を込めて。 特別な記念プラン「10th Anniversary Plan」概要

旅の朝を特別にする、ホテル自慢の朝食ゆったりと過ごせる特別なロケーション

これまでの感謝を胸に、さらなる感動のひとときをお届けする特別なプランをご用意いたしました。本プランでご予約いただいたゲストの皆様には、10周年を記念した限定のオリジナルグッズをプレゼントいたします。

- プラン名：10th Anniversary Plan 公式(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002734&pl=PL00064418&sumrm=1<001=0&lnum001=2)プラン詳細はこちら(https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000002734&pl=PL00064418&sumrm=1<001=0&lnum001=2)- 料金：1泊2名様利用時 お一人様 49,800円～（税・サ込、オールインクルーシブ）- プラン限定特典

★ HP専用プラン限定



公式ホームページから本プランをご予約いただいたゲストへ、10周年記念ロゴ入り特製「オリジナルハンカチタオル」をプレゼント

★ 記念品プレゼント



10周年記念の「オリジナルデザイン トートバッグ」をお部屋にセット

■支配人からのメッセージ

2016年の開業以来、多くの方々に支えられ「ホテルふたり木もれ陽」は10周年を迎えます。

日頃よりのご愛顧・ご支援に改めまして心より御礼を申し上げます。

当時はほとんど前例のなかった高級リゾートでの本格フレンチとオールインクルーシブの組み合わせへの挑戦でした。たくさんの失敗と進化を続け、今では本当に多くのお客様に愛される食宿へと成長をすることができました。

これからも立ち止まることなく、お客様が安心して心と身体をゆだねてお過ごしいただける時間と空間を創造してまいります。



この度は10年間の感謝を込めた特別なご宿泊プランをご用意いたしました。

ぜひこの機会にふたり木もれ陽自慢の食と癒しを堪能しにいらしてください。

海と空がとけあうこの場所でお目にかかれますことをスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。

■ ホテル概要

・ホテル名：ふたり木もれ陽

・所在地：静岡県伊東市宇佐美3594-809（※熱海エリア・住所は伊東市）

・公式サイト：https://komorebi.bz/

・一休.comページ：https://www.ikyu.com/00002295/

■ 運営会社

株式会社 AQUA GREEN

所在地：東京都八王子市明神町3-20-6 八王子ファーストスクエア8階

代表取締役 佐藤裕樹

■お問合わせ

ホテルふたり木もれ陽 担当：支配人 鈴木・湯野川

電話：0557-52-6510 メールアドレス：suzuki@komorebi.bz