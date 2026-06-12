【HAY】アウトドアコレクションに新作『DEVILLE COLLECTION』が登場、人気シリーズの新型も。

株式会社ウェルカム

HAYのアウトドアコレクションより待望の新作が登場。フランス人デザイナー、ジュリアン・ルノーによるクラシックなビストロセットを現代的に再解釈した『DEVILLE COLLECTION』と、人気シリーズ『PALISSADE COLLECTION』より、ロナン・ブルレックの新作「Palissade Cantilever」を発表いたします。

発売は2026年6月19日（金）より、HAY TOKYO、HAY OSAKA、およびHAY ONLINE STOREにて開始いたします。

DEVILLE COLLECTION BY JULIEN RENAULT

DEVILLE COLLECTIONはルノーがブリュッセルの故郷で訪れたレストランで目にした、1920年代の象徴的なトーネットチェアの精神と美学から着想を得ています。ゆったりとしたプロポーションと、やわらかくカーブを描くフレームによって特徴づけられ、耐久性と開放的で親しみやすい佇まいを両立し、座ること、時間を過ごすこと、そして屋外でのひとときを楽しむことへと誘います。

スタッキング可能なチェア、アームチェアは豊富なカラーバリエーションが揃います。コンパクトなティルトトップテーブルには、ラウンドとスクエアの2タイプをご用意。傾斜式天板により移動や収納も容易で、限られたスペースでも柔軟に活用いただけます。

本コレクションは、60%以上のポストコンシューマーリサイクルアルミニウムを使用し、鋳造や曲げ加工など複数の製造工程を組み合わせています。「インスピレーション源となった木製の椅子と同様に、DEVILLEは複数のパーツをネジで組み上げる構造になっています」とルノーは説明します。耐腐食性を備えており、長く使用できる耐久性を持ちながら、自宅の庭やレストランのテラスなど、あらゆる空間で軽やかに移動・再配置することが可能です。

コレクションの名称は、産業規模でのアルミニウム製造法を初めて確立したフランスの化学者Henri Etienne Sainte-Claire Devilleに由来しています。ルノーは、この名称が持つもう一つの意味についても言及しています。「フランス語において“Deville”は“de ville”とも響き、これは“都市からの” “都市のための”という意味を持ちます。」

デザインの起点となった都市の風景へのさりげないオマージュであることを示唆しています。

Variations

Deville Chair

定価：\60,500

カラー：Anthracite / Cream white / Iron red / Silver grey / Thyme green

Deville ArmChair

価格：\66,000

カラー：Anthracite / Cream white / Iron red / Silver grey / Thyme green

Deville Table

Table（Round） | Ø55 x H74

価格：\85,800

Table（Round） | Ø80 x H74

価格：\107,800

Table（Square） | L55 x W55 x H74

価格：\85,800

Table（Square） | L60 x W70 x H74

価格：\107,800

カラーは、それぞれ Anthracite / Cream white / Silver greyをご用意しています。

PALISSADE CANTILEVER BY RONAN BOUROULLEC

継続的な支持を得ているPALISSADE COLLECTIONに新たな表情と佇まいをもたらすのは、さりげないフォルムの変化。新たに加わった「Palissade Cantilever」は、これまでの象徴的な直線デザインを継承しながら、軽やかでコンテンポラリーな解釈を持つシリーズとして誕生しました。

今回、Palissade Cantilever Chair、Palissade Cantilever ArmChair、Palissade Cantilever Dining ArmChair、Palissade Cantilever Lounge Chair Low が登場。それぞれに共通するのは、浮遊感のあるフレームと、わずかにしなる構造が生み出すやさしい弾力性と快適な座り心地です。

自然の風景にも都市の環境にも美しく調和するようデザインされ、屋外のさまざまなシーンにおいて、くつろぎの時間や食事、ゲストとのひとときを心地よく支えます。

Variations

(左)

Palissade Cantilever Chair

定価：\55,000

カラー： Anthracite / Olive / Sky grey / Cream White / Iron Red

(右)

Palissade Cantilever ArmChair

定価：\60,500

カラー： Anthracite / Olive / Sky grey / Cream White / Iron Red

Palissade Cantilever Dining ArmChair

定価：\66,000

カラー： Anthracite / Olive / Sky grey / Cream White / Iron Red

Palissade Cantilever Lounge Chair Low

定価：\77,000

カラー：Anthracite / Olive / Sky grey / Cream White / Iron Red

Palissade Cantilever Chair - Hot galvanised

定価：\99,000

Palissade Cantilever ArmChair - Hot galvanised

定価：\110,000

Palissade Cantilever Dining ArmChair - Hot galvanised

定価：\154,000

Palissade Cantilever Lounge Chair Low - Hot galvanised

定価：\176,000

※Hot Galvanised・・スチール自体に亜鉛メッキ加工を直接施すことで、水に強く錆びにくい仕様となっています。

DEVILLE COLLECTION BY JULIEN RENAULT(https://www.hay-japan.com/topics_detail.html?info_id=7753)

PALISSADE CANTILEVER BY RONAN BOUROULLEC(https://www.hay-japan.com/topics_detail.html?info_id=7754)

【発売日】

2026年6月19日（金）

【展開店舗】

HAY TOKYO / HAY OSAKA / HAY ONLINE STORE

Julien Renault

フランス人デザイナーのジュリアン・ルノーは、パリ近郊で育ち、ランスのESAD Design & Art SchoolとスイスのECALでインダストリアルデザインを学びました。この2つの異なる教育環境が、彼のデザインアプローチを形づくっています。それは、客観的で合理的な手法と、芸術的かつ個人的な自由を組み合わせたものです。現在はブリュッセルのスタジオを拠点に活動し、日常のあらゆる場面からインスピレーションを見出す彼は、「ありふれたものを美しくする」ことを恐れません。すべてのオブジェが私たちの日常生活に無意識の影響を及ぼすと信じ、オブジェとその周囲とのつながりを可視化するデザインを追求しています。これまでに多くの国際的ブランドのプロジェクトを手がけ、HAYではPASTISコレクション、COMPASS PENDANT LAMP、LAYOUT ARMCHAIRをデザインしています。

Ronan Bouroullec

ロナン・ブルレックは、パリを拠点とするフランス出身のデザイナーでありアーティストです。パリのEcole superieure des Arts decoratifsを卒業後、弟とともにBouroullec Studioを設立しました。世界中で家具、建築、アート作品を手掛ける彼らは、デザイン業界を変革し、マテリアルと使用目的について新たな視点をもたらしました。ロナンはシンプルさ、バランス、精密さに基づいたデザインアプローチを採用し、アーティストやクリエイターとの多様なコラボレーションプロジェクトにも取り組んでいます。

ABOUT HAY

HAYは、多くの人に開かれた良質なデザインを生み出すという明確な理念のもと、2002年にコペンハーゲンで創業しました。当初から、変わり続ける現代の暮らしのニーズに応える新しい方法を模索しながら、従来のデザインブランドよりも手ごろな価格帯で製品を届けることを目指してきました。

現在は、世界を代表するデザイナーやアーティスト、作り手たちと協働し、今の時代に即した家具、アクセサリー、照明を展開しています。

アート、建築、現代カルチャーから得たインスピレーションを、洗練された工業生産と組み合わせることで、質の高いデザインをより多くの人に届けること。

この使命は、創業者でありクリエイティブディレクターでもあるメッテ＆ロルフ・ヘイが思い描いたビジョンとして、今でもブランドの中心に息づいています。

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