Aurelie.（オレリー）誕生2周年記念イベント「Aurelie. SALON」開催

株式会社イングリウッド

株式会社イングリウッド（東京都渋谷区、代表取締役社長兼CEO：黒川隆介）の連結子会社であるアミノセルス製薬株式会社（代表取締役：品川悠輔）が運営し、女優・タレントのMEGUMIがフルプロデュースするトータルエイジングケア*¹ブランド『Aurelie.（オレリー）』は、ブランド誕生2周年を記念し、2026年6月11日に東郷記念館「天翔」にてアニバーサリーイベント「Aurelie. SALON」を開催いたしました。

2026年6月15日に販売を開始する新商品「オレリー モイスチャーセラムクレンジング」を一足先にお披露目。ブランドプロデューサーのMEGUMI自ら商品の魅力を語りました。また、第一部には脳科学者の中野信子氏を迎え、自らを労わるスキンケアや香りと脳の関係性を紐解きました。第二部ではお笑いコンビ・レインボーの池田直人さんをゲストにお迎えし、美を突き詰める二人ならではの“本音のビューティートーク”を展開。2年でシリーズ累計600万本を突破し、多くのお客さまに愛されてきたことへの感謝の想いと、スキンケアが持つ「ご自愛」の力を届ける1日となりました。

*¹ 年齢に応じたケア

【会場の様子】五感を満たすAurelie.レッドの空間と丁寧なおもてなし

入口ではAurelie.の商品ディスプレイとフォトブースがお出迎え。ブランドの象徴である「Aurelie.レッド」と華やかな生花で彩られるのに加え、会場である東郷記念館の敷地内にある庭園にマッチした、どこか和を感じさせるあしらいで来場者を魅了しました。来場者にはプロデューサーのMEGUMIが普段から愛飲している「櫻井焙茶研究所」のお茶と、本イベントのために特別に制作された有田焼のタンブラーがお土産として配られました。タンブラーにはブランド名「Aurelie.」のドットモチーフと、肌に優しく浸透していく軌跡を表現した赤い線が描かれており、日常に溶け込んで「心地よく自分を整えるスイッチ」が入るような、MEGUMIならではのこだわりが息づいています。

【第一部】セラムクレンジング×脳科学-美の新定義

真っ白なドレスで登場したMEGUMI。まずはブランド2周年を迎えたことについて感謝の想いと喜びを伝えました。

「女優さんやメイクさんから『実は使ってます』というお声をいただくことも大変多くなってきましたし、街を歩いていても『○○観ました』と同時に『Aurelie.使ってます』と言っていただくことも増えてきました。たくさんの方に使っていただいているのが本当に嬉しいです。

そして何より自分自身、Aurelie.をとても良いと思っているんです。自分が一番大好きと思う化粧品が自分のブランドであるということ、それらを一緒に作り上げているメンバーと共に2周年を迎えられたことを本当に嬉しく思っています」

続いて6月15日に発売する新商品「オレリー モイスチャーセラムクレンジング」をMEGUMI自ら解説。誕生秘話として、MEGUMI自身も日頃から愛用し、これまで多くのお客さまに手に取っていただいた2層タイプのクレンジング「オレリー モイストオイルインクレンジングウォーター」に寄せられた「コットンの摩擦が気になる」「もっとデイリーに、1本で簡単に使えるものがほしい」といったお声を紹介。そのようなお客さまの願いをもとに開発された新商品「オレリー モイスチャーセラムクレンジング」には、多くの人にとって「めんどくさいステップ」になりがちなクレンジング時間を、1日の終わりに「自分を慈しみ、丁寧に整える豊かな時間」へと変える提案が込められています。新商品の特徴でもある「セラムメルティング処方」について、MEGUMI自ら手の甲に引いたアイラインの上にセラムクレンジングをのせ、ゆっくりとなじませると、体温によってジェルがオイルへ変化。「じっくりなじませることで、メイクや毛穴の汚れをしっかり落とすことができる。なのに美容液成分99％配合*²で肌もしっとりしているんです。その感覚をぜひ味わってほしいです」と笑顔で語りました。

*² 内容量に対して(水を含む)

続いてゲストの脳科学者・中野信子氏を迎えた対談では、香りとテクスチャーが脳に与える影響が科学的に紐解かれました。Aurelie.のこだわりの一つである「香り」。中野氏は、嗅覚は五感の中で唯一脳に直接届くと解説。記憶にも結び付きやすかったり、血液を通って脳に届くことで血圧を下げたり深い呼吸ができるような作用も確認されているとのこと。また、Aurelie.のブランドカラーでもある「赤」は脳にも刺激を与えるという点で「素晴らしいチョイスだなと思いました」と中野氏も太鼓判。脳科学に密接に関係していることにMEGUMI自身も驚きの連続でした。

さらに自分の肌に触れる行為そのものが脳への「自愛のセルフケア」として作用するという、テクスチャーと脳の関係を紐解きました。中野氏のお話を聴いてMEGUMIは「すべて脳科学的にも意味があると分かって、今すごく答え合わせができた気持ちです」と深い納得感をあらわにしました。

【第二部】レインボー・池田さんとMEGUMI、美容オタクな2人が繰り広げる「本音のビューティートーク」

第二部では、自身もビューティーブランド「makeumor（メキュモア）」をプロデュースするお笑いコンビ・レインボーの池田直人さんが登場。実際にAurelie.をライン使いしているという池田さんから「すでにクレンジングがあるのに、あえてクレンジングを出すのか！めちゃめちゃ勇気がいると思います」とプロデューサー目線の感想が飛び出すと、「お客さまの声に応える、それがAurelie.です」とMEGUMIもにっこり。実際に「セラムクレンジング」を手に取ると、「本当に美容液ですね。摩擦レスにこだわっている感じがする」「オイルになってきました！みずみずしいオイルですね！」「香りも素敵！高級ホテルのようなリッチ感がありますね」と感想が次々に飛び出ました。

“本音トーク”にちなんで実はお互いに聞いてみたかったことについて聞かれると、MEGUMIからは「池田さんにとって美容のゴールは？」と究極の質問が。それに対して池田さんは「赤ちゃん（肌）への退化」と即答。「赤ちゃん肌って柔らかいじゃないですか？友人の子どもを見ても“肌キレイだね”と言ってしまう。赤ちゃんのような柔らかい肌になりたいです」と熱弁しました。

トークショーの感想を求められると、MEGUMIからは「男性が美容をするのも当たり前の時代になっている。肌を育てていくと行動力が育っていくのかも。美容を通してちょっとずつ自分が変化していく過程を経験して、同じ熱量で語れるのが本当に嬉しいです」と喜びのコメントが。池田さんは「Aurelie.の商品は本当に一つひとつ時間をかけて作っているのが感じられました。僕がこの商品を出すなら冬に出したい。保湿力だけじゃない良さが伝わって少しジェラシーを感じるくらい。さすがのプロデュース力だなと思って勉強になりました！」と笑顔で語りました。

日々のルーティンが「自分を整える時間」に変わる

イベントの締めくくりとして、プロデューサーのMEGUMIから、メッセージが贈られました。

「今日はお越しいただきありがとうございました。Aurelie.は“美肌は心を強くする”という大きなテーマを掲げ、おかげさまで2年を迎えることができました。表面的な美しさと内面的な美しさを両立している人って本当にきれいだと思っています。大きな目標をいきなり掲げるとしんどいかもしれないけれど、毎日少し丁寧にクレンジングをしてみる、自分自身の肌を育てながら自分自身を整えることで、忙しい毎日を一緒にサバイブしていけたらと思います。本日はありがとうございました！」

■ 新商品概要

商品名：オレリー モイスチャーセラムクレンジング

内容量：120g

販売価格：3,960円（税込）

＜使用方法＞

適量（4～5プッシュ）を乾いた手に取り、顔全体に優しくなじませます。

ジェルがオイル状に変化し、メイクが浮き上がったら、水またはぬるま湯で十分に洗い流してください。

Aurelie.について

『Aurelie.（オレリー）』は、女優・タレントのMEGUMIがフルプロデュースするトータルエイジングケアブランドです。「美肌は心を強くする」をコンセプトに、植物が持つ本来の力と、皮膚科学を融合することで、肌土壌を整え、忙しい中でも日々前向きに頑張りたいと思う女性に寄り添います。

Aurelie.公式サイト：https://aurelie.tokyo/

Aurelie.公式Instagram：https://www.instagram.com/aurelie.japan/

運営会社について

アミノセルス製薬株式会社は、サイエンスの力で日々の生活が輝いてほしいという想いの基、美容・健康食品を中心に商品・サービスを提供しています。

会社名 ：アミノセルス製薬株式会社

所在地 ：東京都渋谷区円山町5-5 3F

設立 ：2018年9月3日

代表者 ：代表取締役 品川悠輔

事業内容：美容・健康食品の企画開発および販売

URL ：https://corporate.aminocells.com/

イングリウッドについて

イングリウッドは「リテールに革命を」をビジョンに、リテール業界が抱えるあらゆる課題を解決するDXソリューションプロバイダーです。

会社名 ：株式会社イングリウッド

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 渋谷ソラスタ13F

設立 ：2005年8月24日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 黒川隆介

事業内容：リテール企業に特化したDXソリューションの提供

URL ：https://inglewood.co.jp/