【NHKカルチャー】歌人・岡野大嗣さんの人気短歌講座が1日限定で東京と名古屋にやってくる！
青山教室開催 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334587.html
名古屋教室開催 詳細はこちら :
https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335188.html
短歌に初めて向き合う方も、表現をさらに高めたい方も--
自分の言葉と出会い直す時間を、ぜひ体験してみてください。
数々の歌集で多くの読者を得て、2023年度「NHK短歌」選者としても活躍された歌人の岡野大嗣さん。岡野さんが講師をつとめる大阪のNHK文化センター梅田教室での短歌講座は、一方通行ではない丁寧であたたかな対応が人気です。
他の地域での開催を求める声も多いこの講座を、今回は東京のNHK文化センター青山教室（東京都港区）と愛知県のNHK文化センター名古屋教室（名古屋市東区）で1日限定で開催します。
説明の言葉が、歌の言葉に変わるとき。
そのあいだを分けるのは、自分だけの「実感」があるかどうかです。
見たもの、感じたことは、本当に自分の目と心を通ったものか。ありあわせの見方や感じ方を、なぞっているだけではないか。
そう自分に問いかけ、確かめていく。
そうして導き出される実感は、客観的な事実とは少しズレるかもしれません。
けれど、自分にとっては確かな真実です。
言葉にしづらいその実感に輪郭を与えるように言葉を探し、ありふれたつぶやきを「歌のことば」へと磨き上げていく。
そのための足腰を鍛えることを目指す教室です。
すでに短歌を作っている方にとっては、身につけてこられた技術を生かす土台が養われ、これまで鑑賞を中心に愉しんでこられた方にとっても、言葉が歌になる瞬間を、いっそう深く味わっていただける内容です。
事前課題への取り組みと、受講後の丁寧なフィードバックにより、一度きりの講座でも確かな手応えを得られる構成です。
受講者から事前にお寄せいただいた質問には、教室当日にすべて回答。疑問や不安を解消しながら、安心して参加できます。
●担当者のおすすめポイント！
短歌を初めて作る方、短歌は読むだけの方も大丈夫！
事前課題をもとに短歌を作るので、「短歌を作るのは初めて」という方にも安心してご参加いただけます。また、初歩の知識をまとめた資料も配布します。
よい歌を鑑賞する時間もあるので、「短歌は読むだけ」という方にも楽しんでいただけます。話を聞いていると、今度は短歌を作ってみたくなるはずです。（事前課題の提出なしででもご参加いただけます。）
アフターフォローが充実！
開催後、数日以内に宿題の「ドリル」をお届けします。Googleフォームで気軽に取り組める、選択式の問題です。
また、課題を提出された方全員にフィードバックをお届けします。それぞれの個性として「大切にしたいこと」と、推敲する上で「検討したいこと」をまとめたコメントです。（フィードバックには約1ヵ月ほどお時間をいただきます。）
●講師プロフィール
岡野大嗣（おかの・だいじ）
31歳で短歌を始める。著書に『サイレンと犀』『たやすみなさい』『音楽』『うれしい近況』ほか多数。新刊に『夜なのに夜みたい』『ユニバーサリー・アニバーサリー』。NHK Eテレ「NHK短歌」2023年度選者。
短歌×散文集『夜なのに夜みたい』（集英社）
短歌×イラスト集『ユニバーサリー・アニバーサリー』（河出書房新社）
岡野大嗣の短歌教室「言葉が歌になるとき」―1日集中特別講座―
講師：歌人、2023年度「NHK短歌」選者 岡野大嗣
開催形式：教室受講
開催日時：
青山教室 2026年8月1日(土) 15:30～18:50 ※途中休憩20分を含む
名古屋教室 2026年9月13日（日）10:00～13:50 ※昼休憩50分を含む
受講料：青山教室 会員 11,440円（税込）・ 一般（入会不要） 12,584円（税込）
名古屋教室 会員 11,440円（税込）・ 一般（入会不要） 12,584円（税込）
詳細URL:
青山教室 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1334587.html
名古屋教室 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1335188.html
主催：NHK文化センター青山教室・NHK文化センター名古屋教室