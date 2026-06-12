JAL/JTA国際線「燃油特別付加運賃」の改定を申請（2026年7月～8月発券分）

日本航空株式会社

2026年６月12日

JALとJTAは、2026年7月から適用する「燃油特別付加運賃」(通称「燃油サーチャージ」)の適用額改定を国土交通省へ申請しました。

2026年4月から５月のシンガポールケロシン市況価格2カ月平均は、1バレルあたり178.21米ドルでした。これに同期間の為替平均1米ドル158.85円を乗じたシンガポールケロシン市況の円貨換算額は28,308円となりました。この場合、適用条件表のゾーン W(28,000円基準)が適用となりますが、政府からの中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置の補助の効果を踏まえ、2026年7月から8月に発券される航空券に適用する燃油付加特別運賃は、ゾーン T(25,000円基準)の金額とします。

【国際線「燃油特別付加運賃」の概要】

適用期間：2026年7月1日(水)から8月31日(月)発券分まで

運賃額 ：日本発旅程 (金額はお一人さま一区間片道あたり)

◆ 改定条件

1) 2026年7月1日(水)から8月31日(月)までの発券分については、今後の航空燃油価格の水準

にかかわらず、上記適用額からの変更は原則行いません。

ただし、政府認可状況により、金額や改定時期、適用期間が変更となる場合があります。

2) 2026年9月以降発券分の燃油特別付加運賃については、2026年8月にご案内予定です。

◆ 適用条件

1) 大人・小児ともに同額をご負担いただきます。座席を使用されない2歳未満の幼児は対象外で

す。

また、JALマイレージバンク国際線特典航空券ご利用のお客さまにも同額をご負担いただきま

す。

2) 航空券ご購入後に払戻しする場合、燃油特別付加運賃には取消手数料は適用されません。

最新情報、詳細情報は http://www.jal.co.jp/inter/if.htmlにて更新します。(http://www.jal.co.jp/inter/if.html%E3%81%AB%E3%81%A6%E6%9B%B4%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82)

以上