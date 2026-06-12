生成AI人材と企業をつなぐ副業マッチング「オシジョブ」アルファ版を提供開始

オシジョブ株式会社

オシジョブ株式会社（本社：東京都港区）は、2026年4月15日に会社を設立し、生成AIを活用できる人材と企業をつなぐ副業マッチングサービス「オシジョブ」（ https://oshi-job.com/fukugyo ）のアルファ版の提供を開始しました。本リリースに合わせ、生成AI人材の活用を検討する企業を対象に、先行利用の受付を開始します。

背景

生成AIの業務活用が急速に広がる一方で、自社で実装・運用を担える人材を確保できている企業は多くありません。採用で正社員を抱えるにはハードルが高く、まず「副業・業務委託で試したい」というニーズが生まれています。

オシジョブは、この「試しながら活用を進めたい企業」と「生成AIスキルを副業で活かしたい人材」を、低コストかつ短いリードタイムでつなぐことを目指します。

サービス概要「オシジョブ」

生成AIを実務で活用できる副業人材と、活用を進めたい企業をマッチングするサービスです。

- 初期費用ゼロの完全無料で利用開始でき、ご成約時のみ成果報酬を頂戴する成果報酬型- 週8時間～のスポット稼働、月10～30万円帯のレンジで依頼可能- ご相談から最短1営業日で候補者リストをご提示- 雇用ではなく業務委託でのマッチングのため、まず小さく試せる

アルファ版としての提供について

今回の提供はアルファ版です。機能および対象を限定した先行公開であり、現時点ではすべての機能・条件が確定したものではありません。先行してご利用いただく企業の声を一つずつ反映しながら、正式版に向けてサービスを順次改善してまいります。仕様・提供内容は今後変更される場合があります。

発注企業さまの先行利用を募集します

生成AI人材の活用を検討されている企業さまを対象に、アルファ版の先行利用を受け付けます。完全無料でご相談いただけ、ご成約時のみ成果報酬を頂戴します。

「何から相談すればよいか分からない」段階でも、活用イメージのすり合わせからご支援します。

ご利用のお申し込み・お問い合わせは、下記サービスサイトより承ります。

https://oshi-job.com/fukugyo

CEOコメント

「生成AIを業務で使える人材は、まだ社内で確保しづらいのが実情です。オシジョブは、採用の前に副業・業務委託でまず試せる選択肢を、無料で相談できる形で用意しました。アルファ版では利用企業からの要望を一つずつ反映し、依頼から稼働開始までの手間を減らしていきます。」

利用企業のコメント

「私たちmalna株式会社（https://malna.co.jp/）は、マーケティング代理店として多くの企業の課題に向き合うなかで、生成AIを使いこなせるマーケターへの需要が高まっていることを実感しています。実際にオシジョブを利用し、副業人材の活用もしてみて、企業が即戦力のマーケターを業務委託で柔軟に起用でき、人材側も新しい挑戦の機会を得られる仕組みだと感じました。」

― malna株式会社 取締役 甲斐 聖史

会社概要

会社名：オシジョブ株式会社

代表者：三谷 直矢 / 古山 大晟

所在地：〒106-0032 東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

設立：2026年4月15日

資本金：71万円

事業内容：副業・業務委託人材のマッチングサービス「オシジョブ」の運営

サービスサイト：https://oshi-job.com/fukugyo

本件に関するお問い合わせ

オシジョブ株式会社

担当：古山 大晟

Email：furuyama@oshi-job.com

お問い合わせフォーム：https://oshi-job.com/fukugyo/contact