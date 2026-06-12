【10周年の感謝を込めて】京都・下鴨でしか味わえない6種の“和ブラウニー”NY発ブラウニー専門店「Fat Witch New York下鴨（京都）」

リボン食品株式会社

リボン食品株式会社（大阪市 代表取締役社長:筏 由加子）が運営する、ニューヨーク生まれのブラウニー専門店「Fat Witch New York（ファットウィッチニューヨーク）」は、2026 年 6 月 11 日、日本初店舗として京都にオープンした「Fat Witch New York 下鴨（京都）」が 10 周年を迎えました。

10 周年を節目に、和素材を取り入れた限定ブラウニーが楽しめる人気セット「はんなり」のリニューアルをはじめ、周年限定セットも新たに登場するなど、京都らしい“おもてなしの心”と、Fat Witch New York らしい“遊び心”を掛け合わせたラインアップをお届けします。

京都限定「はんなり」セットが装い新たにリニューアル

京都の象徴のひとつでもある舞妓さんの着物を思わせる、艶やかな和柄のブラウニーラベルに一新。さらに、箱には熨斗をイメージした帯をあしらい、“ありがとう”の気持ちを届ける手土産や京土産としてぴったりな上品な装いに仕上げました。

また、セット内容もリニューアル。京都限定フレーバー2 種と本場ニューヨーク生まれの定番フレーバー2 種を詰め合わせた手に取りやすい 4 個セットを 3 種のバリエーションで展開。さまざまな味わいをお楽しみいただけます。

京都限定 はんなり ブラウニー4個入り（朱/緑/青） 価格\1,890（税込）

販売期間：6月11日～定番

左から「朱」「緑」「青」

●京都限定 はんなり ブラウニー4 個入り（朱）

内容：[下鴨]黒豆/味噌 [NY]ファットウィッチ/スノー 各 1 個

●京都限定 はんなり ブラウニー4 個入り（緑）

内容：[下鴨] 山椒/ゆず [NY]ファットウィッチ/ダブルチョコレート 各 1 個

●京都限定 はんなり ブラウニー4 個入り（青）

内容：[下鴨]ごま/抹茶あずき [NY] ファットウィッチ/ブロンド 各 1 個

何度も食べたくなる味わい！京都の魅力を詰め込んだ「和の限定フレーバー」

黒豆ベイビー味噌ベイビー山椒ベイビー柚子ベイビーごまベイビー抹茶あずきベイビー

・黒豆ベイビー

煮込んだ黒豆のやさしい甘さがまるで和菓子のような味わい

・味噌ベイビー

甘じょっぱさがくせになる、ホワイトチョコレートとお味噌を合わせた和を感じるひと品

・山椒ベイビー

青山椒の粒を練りこみ、ピリッと爽やかな香りが広がる、大人の味わい

・柚子ベイビー

香り高い柚子ピールをふんだんに使用し、華やかな香りが広がる逸品

・ごまベイビー

一口ごとに上品に広がるごまの香ばしさと繊細な食感が楽しめるブラウニー

・抹茶あずきベイビー

お抹茶の深みと小豆の甘味を感じる京都ならではのフレーバー

重ねて魅せる、“はんなり”ギフト

ご自身用として1箱で楽しむのはもちろん、朱・緑・青の3種をお好みやご用途に合わせて2箱、3箱と重ね、熨斗をかければ、彩りや味わいの違いをより一層ご堪能いただけます。

京都の魅力を詰め込んだ特別な手土産や贈り物におすすめです。

ギフトを彩る おつつみサービス「むすび」がスタート！

商品代＋660円(税込)

期間：6月30日～定番（予定）

京都限定デザインの大判ハンカチをさまざまな包み方でお届けする、おつつみサービスを開始。朱と緑を基調に、京都のスカイラインや和柄をあしらった華やかなデザインに仕上げました。2箱、3箱と重ねた「はんなり」セットを包めば、京都らしさがより一層引き立つのはもちろん、バッグに結んだり、ハンカチとして使ったりと、さまざまなシーンで楽しめるアイテムです。

※単品販売の予定はございません

【10 周年限定】希少な端っこを風呂敷で包んだセット

京都10 周年限定 包みごころエッジ2種セット 価格 \3,348(税込)

販売期間：6 月 11 日～6 月 30 日

ブラウニーを焼き上げる際にできる「ブラウニーエッジ」は、“端”ならではのほろっと食感と香ばしさが魅力の知る人ぞ知る人気商品。京都限定フレーバー「ゆず」と、人気のフレーバーを詰め合わせ、風呂敷包みに仕立てました。

10周年の感謝を込めてお届けする、この期間だけの特別なセットです。

※なくなり次第終了

10周年イベント概要

・開催期間：2026年6月11日（木）～6月30日（火）

Fat Witch New York 下鴨(京都)

〒606-0824 京都府京都市左京区下鴨東半木町67-6

TEL:075-275-0194/FAX 075-275-2436

営業時間:10:00-18:00/定休日 月曜日定休（祝日営業）

https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/kyoto/

●店舗情報

Fat Witch New York 代官山(東京)

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町 29-9 代官山ヒルサイドテラス D-12

TEL 03-3461-0039

営業時間：11:00(土日祝 10:00)～19:00/月曜日定休

https://www.fatwitch.co.jp/ourshop/tokyo/

Fat Witch New York オンラインストア (日本)

〒532-0035 大阪府大阪市淀川区三津屋南 3 丁目15 番 28 号

TEL 06-6305-5790

営業時間：平日 10:00～17:00/土日祝定休

※ネット注文 24 時間受付対応

https://www.fatwitch.co.jp/c/fatwitchnewyork

Fat Witch New York とは

1998 年に米国ニューヨークにて「Fat Witch Bakery」として創業以来、NY を訪れる観光客の多くが足を運ぶ“NY のお土産といえばこれが定番！“と呼び声高いブラウニー専門店。リボン食品は 2015 年に日本国内での製造・販売ライセンスを取得し、「Fat Witch Bakery Japan」として日本国内での事業を手掛けていました。2023 年 10 月には創業者のパトリシアより全事業を承継し、日米のブランド名を「Fat Witch New York」に統一し運営しています。

Fat Witch New York(日本の店舗)についてFat Witch New York 下鴨（京都）Fat Witch New York 代官山（東京）

2015 年、念願の日本進出を果たした Fat Witch は、オンラインショップからスタート。

翌年 6 月には京都・下鴨に日本初の実店舗をオープンし、2021 年 8 月には東京・代官山に新たに

オープンしました。

NY で育んできたおもてなしの精神や、何度も訪れたくなる温かみ、NY ならではの洗練された雰

囲気を、日本の伝統ある街“京都”や落ち着いた空気を感じられる“代官山”で具現化したコンセプト

ショップです。同店では NY ブラウニーを味わえるだけでなく、日本ならではの限定フレーバーに

も注力しています。店舗運営に留まらず EC 市場への参入や催事・イベント出店も精力的に行って

おり、全国の多くのファンのため、そしてより多くの方にブラウニーを楽しんでもらうために活躍

の場を広めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

[会社名] リボン食品株式会社

[所在地] 大阪市淀川区三津屋南3-15-28

[部署・担当者名] 開発 新規事業部 営業販売課 鷲田

[TEL] 06-6301-6855

[URL] http://www.ribbonf.co.jp/