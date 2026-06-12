Hakuba Valley 2025-26シーズン スキー場来場者数190万人突破

一般社団法人HAKUBAVALLEY TOURISM

一般社団法人HAKUBAVALLEY TOURISM（以下、HVT）は、Hakuba Valley（大町市、白馬村、小谷村）10スキー場（※）における、2025-26シーズンの来場者数を取りまとめました。国内外から多くの来訪者を迎え、総来場者数は192.5万人となりました。

※Hakuba Valley10スキー場：爺ガ岳スキー場、鹿島槍スキー場 ファミリーパーク、White Resort 白馬さのさか、エイブル白馬五竜、Hakuba47 Winter Sports Park、白馬八方尾根スキー場、白馬岩岳スノーフィールド、つがいけマウンテンリゾート、白馬乗鞍温泉スキー場、白馬コルチナスキー場

データ出所：：HAKUBAVALLEY索道事業者プロモーションボード（一般来場者と未就学児を含む、集計方法を一部見直し、過去に遡り修正を反映）海外需要が引き続き好調

特に海外市場からの需要は引き続き堅調に推移し、Hakuba Valleyは国際的なスノーリゾートとしての地位を一層強固にしています。

■ 総来場者数：192.5万人（前年比103％）

■ うち外国人来場者：92.5万人（全体の48％、前年比117％）

来訪者増加とともに新たな課題も顕在化

一方で、観光需要の拡大に伴い、人材確保や交通環境、地域との共生、季節間の需要平準化など、観光地域経営に関わる課題も顕在化しています。Hakuba Valleyが今後も国内外から選ばれ続けるためには、来訪者数の拡大だけでなく、地域資源を活かした持続可能な観光地域づくりが不可欠です。

スノーリゾートからマウンテンリゾートへ

Hakuba Valleyは、雄大な北アルプスの麓で、山岳文化が根付き、自然と共生するライフスタイルが魅力的な山岳リゾートです。近年はグリーンシーズンにおいても、自然の中で過ごす滞在体験や地域のライフスタイルそのものに価値を見出す来訪者も増えてきています。

持続可能な観光地域づくりを進めるためには、こうしたHakuba Valley固有のブランド価値を磨くことも求められます。

新体制のもと持続可能な観光地域づくりを推進

HVTでは、令和7年度アニュアルレポートにおいて事業成果と課題の双方を公表しました。

令和8年度からは新体制を発足し、この検証結果を出発点として、観光データのさらなる活用や地域事業者・行政との連携強化を進めるとともに、地域に対する説明責任と透明性を重視しながら、DMOとしての機能強化に取り組んでまいります。取り組み方針が確定次第、あらためて発表いたします。

関連情報- 令和7年度アニュアルレポート(https://www.hakubavalley.com/cms/wp-content/uploads/2026/06/HVT_annual_report_202606.pdf)- 新代表理事就任および役員変更のお知らせ(https://www.hakubavalley.com/cms/wp-content/uploads/2026/06/HVT_yakuin_202606.pdf)

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください

一般社団法人HAKUBAVALLEY TOURISM

大町市、白馬村、小谷村、大北地区索道事業者協議会、各市村観光団体が一枚岩となって設立した地域DMO（観光地域づくり法人）。地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地域への誇りと愛着を醸成する地域経営の視点に立った観光地域づくりをミッションとする。