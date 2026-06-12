【今知っておきたい！】リリース間近！ChatGPT広告の特徴と現状をipeが解説（6/16（火）開催）

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「 【緊急ライブ開催】リリース間近！ChatGPT広告の特徴と現状をipeが解説」を、2026年6月16日（火）の日程で開催いたします。

ウェビナー詳細ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/20260616/)です

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260616/

・ChatGPT広告に興味がある担当者

・ChatGPT広告の最新情報を知りたい担当者

・ChatGPT広告がスタートすると同時に、対策を進めていきたいと考えている担当者

・広告についての最新情報を収集したいと考えている担当者

セミナー内容紹介

2026年2月に米国でローンチされたChatGPT広告。

日本国内での本格展開も発表され、「自社でも出稿できるのか」「検索広告と何が違うのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。

国内ではまだ運用実績や情報がほとんどない一方、先行リリースされている海外では、ターゲティング仕様、初動のパフォーマンスに関するデータが公開され始めています。

本ウェビナーでは、海外の一次情報・最新データを徹底収集し、ChatGPT広告の基本仕様(入札方式・課金形態・ターゲティングの考え方)から、パフォーマンス動向、先行広告主の評価までを一挙に解説。そのうえで「日本の広告主が今から準備すべきこと」を整理してお伝えします。

ChatGPT広告が気になっているマーケター・広告運用担当者の方は、ぜひご参加ください。

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「無料広告アカウント診断」

⇒広告運用に関するお悩みを解決させていただく相談会にご招待させていただきます。

下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております



・CPAが高止まりしている

・獲得したCVの質が低い など

※「無料広告アカウント診断」に関してですが、

同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

土田 悠真

開催日

2026年6月16日(火)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・ChatGPT 広告とは・基本仕様

・広告フォーマット・仕様

・現状の評判とフィットする広告主

登壇者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260616/株式会社ipe 広告チームマネージャー 土田 悠真

早稲田大学卒業後、東京地方検察庁に入庁。刑事事件の捜査や公判事務等を行う。

その後、株式会社ipeに入社。ディレクターとして入社も、3か月でコンサルタントとの兼任を始める。コンサルティングチームやディレクターチームのマネジメントを歴任し、広告運用事業の責任者に着任。年商150億円超えの中古品マーケットプレイス、商品数500万品超えのファッションECサイトをはじめとし、様々なジャンルのサイトをSEOコンサルティング、Web広告運用を横断的に実施。

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで300社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871