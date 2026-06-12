地域の子どもたちの「ありがとう」が湯船に浮かぶ。おふろcafeかりんの湯で「父の日感謝風呂」を開催

株式会社ザファーム画像は2025年の「父の日感謝風呂」の様子

株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafe かりんの湯」では、父の日に合わせた地域連携企画として、2026年6月19日（金）～6月28日（日）の期間、近隣の栗源小学校の児童にご協力いただき、日頃の感謝を込めたメッセージを記入した入浴木を男性内風呂に浮かべた「父の日感謝風呂」を開催いたします。

また、館内では6月15日（月）～6月26日（金）の期間、父の日に向けたメッセージカード企画「父の日にありがとうを伝えよう」も開催いたします。

渡り廊下にメッセージカードとペンを設置し、ご来館のお客様が自由に感謝の言葉を書いて、大切な方へお渡しいただけます。

ご家族にとって、少し照れくさくも心に残る父の日の思い出となる時間をかりんの湯からご提供いたします。

【父の日感謝風呂】

開催日：2026年6月19日（金）～6月28日（日）

場所：おふろcafe かりんの湯 男性内湯

【父の日にありがとうを伝えよう】概要

開催日時：6月15日(月)～6月26日（金）

場所：おふろcafe かりんの湯 渡り廊下

参加方法：期間中、渡り廊下に設置しているメッセージカードとペンで自由に感謝の気持ちを書いて、大切な方へお渡しいただく

特典：【平日限定】THE FARM食堂にてメッセージカード提示で生ビールが1杯無料

【おふろcafe かりんの湯】公式HP

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

地域の子どもたちの“ありがとう”を浮かべる「父の日感謝風呂」

おふろcafe かりんの湯では、温泉や食事を楽しむ場としてだけでなく、地域の皆様とのつながりを大切にしながら、人と人の気持ちが自然と交わる場づくりを目指しています。

今回は、近隣の栗源小学校の児童にご協力いただき、父の日に向けた感謝のメッセージを入浴木に記入していただきました。

子どもたちの心温まる言葉が記された約106枚の入浴木を、男性内風呂に浮かべます。

「お父さん、いつもありがとう」

「お仕事がんばってくれてありがとう」

「これからも元気でいてね」

そんなまっすぐな言葉に包まれながらゆっくりと湯に浸かる時間は、日頃なかなか口にできない感謝を思い出すきっかけに。

地域の子どもたちの想いが湯船に浮かぶ、父の日ならではの特別なお風呂をお楽しみください。

手書きのメッセージカードで、日頃の感謝を伝える館内企画も開催

6月15日（月）～6月26日（金）の期間には、館内渡り廊下にメッセージカードとペンを設置し、ご来館のお客様が自由に感謝の気持ちを綴れる「父の日にありがとうを伝えよう」を開催いたします。

お父さんへはもちろん、日頃お世話になっているご家族や大切な方へ。

普段は少し照れくさくて言えない「ありがとう」も、手書きのカードなら素直に届けられるかもしれません。

■【平日限定】メッセージカード提示で生ビールが1杯無料に

期間中の平日は、受け取ったメッセージカードを食堂スタッフへご提示いただくと生ビール中サイズを1杯無料でご提供いたします。

温泉でゆっくりくつろいだ後は、食堂で乾杯。

家族からのメッセージとともに、お父さんにとって少し特別な父の日の思い出をお届けします。

※提供場所：おふろcafe かりんの湯内 THE FARM食堂

※生ビールの提供は11:00～22:00です。

※20歳以上のお客様に限ります。

※お車を運転される方へのアルコール提供はできません。

■おふろcafeかりんの湯

千葉県香取市の農園リゾートTHE FARM内にある”おふろcafeかりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営