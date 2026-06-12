【W杯 開幕】大阪の会社が『W杯特別休暇』を導入業務を止めて“オフィス観戦”も予定

トゥモローゲート株式会社

トゥモローゲート株式会社（本社：大阪市、代表取締役：西崎康平）は、FIFAワールドカップ2026に出場するサッカー日本代表を応援するため、「W杯観戦タイム」および「W杯特別休暇」を導入することをお知らせいたします。

平日の業務時間中に開催される試合については、仕事の手を止め、オフィス内の大型スクリーンで試合観戦が可能です。また、深夜・早朝に開催される試合（準決勝以降の試合が対象）の翌営業日については「W杯特別休暇」を適用し、午前中を休暇とした上で午後からの出社を可能とします。なお、お客様への対応に支障が出ないよう、メールや電話対応など必要な体制は整えた上で実施いたします。

※報道関係者の皆さまは、試合当日の取材はもちろん、事前にオンライン取材や素材提供も可能です。

W杯制度を実施する背景

当社ではこれまで、「2022 FIFAワールドカップ」「2023 WORLD BASEBALL CLASSIC（WBC）」においても特別休暇や遅刻容認制度を導入してまいりました。

スポーツ観戦は単なる娯楽ではなく、社員同士が感情を共有し、一体感を生み出す貴重な機会であると考えています。実際に過去の制度実施時には、部署を越えたコミュニケーションの活性化やエンゲージメント向上につながり、結果として組織に良い影響をもたらしました。そのため、今回も日本代表を全力で応援できる環境を会社として整えたいと考えています。

トゥモローゲート株式会社は、日本代表の挑戦を全社一丸となって応援します。

日本代表の勝利が決まった瞬間業務を止めてオフィスで観戦している様子

制度概要

１.『W杯観戦タイム』

対象試合については、業務時間中であっても仕事を一時中断し、

オフィス内の大型スクリーンで試合観戦を行うことができます。

・対象試合：平日の業務時間中に開催されている日本代表戦

・内容：業務を一時中断し、オフィスで観戦可能

・対象者：日本代表を応援する気持ちのある全社員



２.『W杯特別休暇』

深夜・早朝開催試合の翌営業日については、午前中を休暇とし午後から出社可能とします。

・対象試合：深夜・早朝に開催される準決勝以降の試合

※日本代表の勝敗次第では、上記以外にも特別休暇を設定する可能性もあります

・内容：翌営業日の午前中を休暇扱い

・対象者：日本代表を応援する気持ちのある全社員

通知予定の休暇をお知らせする文書

制度適用日

『W杯観戦タイム』

＜概要＞

・日時：2026年6月26日（金）8:00～

・内容：業務を一時中断し、オフィスのスクリーンで観戦可能

※以降の試合については、日本代表の勝ち上がり状況や試合日程に応じて適用日を決定いたします。

＜当日のスケジュール＞

・7:45：メディア関係者向け 開場

・8:00：試合開始

・10:00：試合終了

※代表、社員へのインタビューは自由に行っていただけます

※取材関係者の方に控え室をご用意いたします



＜実施イメージ＞

取材のお問い合わせ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gu1QBY3B4xk ]

試合当日はもちろん、事前の電話インタビューや前回実施時の映像提供など、柔軟にご対応しております。下記までご相談ください。

トゥモローゲート株式会社 広報担当 田原（タハラ）

・電話：080-4362-1607（直通）

・メール：rina@tomorrowgate.co.jp

企業情報

トゥモローゲート株式会社 （https://tomorrowgate.co.jp/）

企業の魅力を最大限に引き出す「ブランディング」を主軸に、ロジックとデザインで全国400社以上を戦略的にサポート。「ブラックな企業」というキャッチコピーでSNS発信にも注力しており、企業総フォロワー数は75万人以上。

・設立 ：2010年4月1日

・資本金 ：4,500万円

・従業員数：40名（2026年6月時点）

・事業所 ：大阪本社（〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1-6-32 アニーズビル2階）

東京支社（〒108-0014 東京都港区芝5-13-11 MA ビル芝IIIANNEX8階）

・事業内容：コーポレートブランディング、キッチンサービス、オフィスブランディング