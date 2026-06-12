TVアニメ「ゼロの使い魔」の放送20周年を記念して、「ゼロの使い魔 20周年記念展」が、東京・池袋にて開催決定！

共同印刷株式会社(C)2012 ヤマグチノボル・メディアファクトリー／ゼロの使い魔Ｆ製作委員会



共同印刷株式会社と株式会社fave、株式会社CRAZY BUMPの3社は、TVアニメ「ゼロの使い魔」の放送20周年を記念して、「ゼロの使い魔20周年記念展」の開催を決定しました。

本展は、ルイズの等身大フィギュアや原寸大のデルフリンガーをはじめ、ルイズや才人をはじめとするキャラクターの貴重な設定資料の展示や、名台詞や感動の名場面を振り返るストーリーコーナー、100点を超えるイラスト展示など、見どころ満載の展覧会です。

また、今回の展覧会のために新たに収録したルイズ（CV：釘宮理恵）と才人（CV：日野聡）によるスペシャル音声ガイドや、本展覧会の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ、展示されたイラストを収録したアートブックなどの発売も予定しています。

■開催概要

会期：2026年8月10日（月）～8月30日（日）

開催時間：10:00～19:00(18:30最終入場)

※開催時間は変更になる場合があります。

会場：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル2F 展示ホールD

東京都豊島区東池袋3丁目1－4

主催：ゼロの使い魔20周年記念展実行委員会

イベント公式HP：https://cb-event.net/zero-tsukaima/

イベント公式X：＠zero_tsuka20th

■入場特典

ご来場の方にチケット風カード(全7種)を1枚お渡しします。

※絵柄はお選びいただけません。

※無くなり次第配布は終了となります。

■チケット情報

日時指定券：2,500円

平日入場券：2,500円

6月13日（土）10時より発売開始。

https://l-tike.com/zero-tsukaima/

※8月10日（月）と土日祝日は【日時指定入場券】のみ有効となります。【平日入場券】ではご入場いただけませんのでご注意ください。

※【平日入場券】は会期初日と土日祝日を除く期間のみ有効となります。

※【平日入場券】について、混雑時は入場を制限する場合や整理券配布などの対応を行うことがございます。

※入場は閉場の30分前までです。

※再入場不可です。

※グッズの購入にはチケットが必要です。

※チケット1枚につき1名さま、1回限り有効です。

※中学生以上有料、小学生以下は保護者同伴に限り1名まで入場無料です。

※開催時間は変更になる場合がございます。

※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。