Link-U、新事業「Mangaful Base」で外部データ連携 ― 第一弾は株式会社はてな「GigaViewer」

Link-Uグループ株式会社

株式会社Link-U Technologies（以下「Link-U」）は、マンガIP価値最大化事業「Link-U Mangaful Base（以下「Mangaful Base」）」において、株式会社はてな（以下「はてな社」）との連携を開始いたします。

このたびのはてな社との連携は、Mangaful Baseにとって初の外部データ連携を実現するためのものです。Link-U独自のデータ分析ノウハウに、はてな社が提供するマンガビューワ「GigaViewer」のデータ（お申込いただいた出版社様が許諾したもの）を連携することで、「GigaViewer」を通じて繋がる多くの出版社様へとサービス提供の枠を広げ、「Mangaful Base」の提供価値をさらに高めてまいります。

※Mangaful Baseとは：Link-U、データ主導でマンガIPの価値を最大化する新事業「Mangaful Base」を始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000120.000038982.html)

■ 本協業の意義 ― データレイヤーの拡張

Mangaful Baseは、Link-Uが国内外で運営する大規模マンガサービスで培ったデータ分析ノウハウと、各国の主要プラットフォームと繋がる流通基盤を中核としています。今回の連携により取得する「GigaViewer」のデータが、新たに分析の源泉として加わります。なお、本サービスの分析に用いるのは本連携を通じて取得したデータに限られ、Link-Uが開発・運営するマンガアプリ等で蓄積したデータを利用することはありません。

「GigaViewer」は国内の多くの出版社様に採用されているマンガ配信基盤です。はてな社では、本日より、「GigaViewer」をご利用の出版社様からのお申込み受付を開始します。出版社様ごとに連携の詳細などを調整し、契約完了後は、本サービスの分析・翻訳・配信支援をシームレスにご利用いただける予定です。Mangaful Baseは、本連携によって、出版社様が許諾した「GigaViewer」のデータとMangaful Baseのデータの双方を利用して分析することができるようになります。掛け合わせるデータが充実することで分析の解像度が高まり、支援サービスの品質向上に加え、作品ごとの海外ポテンシャル評価や作品の投資判断といったIP展開の精度・確度も一層高まります。これにより、さらに多くの出版社様の海外展開を、確かなデータで後押ししてまいります。

■ 今後の展開

Mangaful Baseは、翻訳・配信支援を皮切りに、マンガIPのライセンシング領域全体へ段階的に支援範囲を拡大してまいります。

今回のはてな社との連携は、本事業における外部企業との連携を継続的に拡大するための強力な第一歩となります。当社は今後も、国内外の様々な有力事業者とのアライアンスを積極的に拡大してまいります。

パートナーシップの広がりと、各領域の意思決定をデータで裏付ける仕組みを通じて、より多くの出版社様と作品へ価値を提供し、日本のマンガIPの価値の最大化に貢献していきます。

【株式会社はてな について】

はてなが提供するマンガビューワ「GigaViewer」は、ユーザーが快適にマンガ作品を楽しむための各種機能に加え、マンガサービス提供者の運用コストを削減する入稿や作品管理、販売システムなどの機能を備えています。ビューワの提供だけではなく、サービス企画・開発・デザイン・広告運用などの技術やノウハウの提供など、サービスの開発から継続的な成長のためのトータル支援に取り組んでいます。

- 法人名：株式会社はてな- 本社所在地：京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F- 代表者：代表取締役社長 栗栖 義臣- URL：https://hatena.co.jp- GigaViewer URL：https://hatena.co.jp/solutions/gigaviewer

【株式会社Link-U Technologies について】

マンガ・エンタメ領域におけるプラットフォーム開発・運営、翻訳、データアナリティクスを強みとするテクノロジー企業です。国内外でMAU2,000万超のマンガアプリを運営し、月間10億回の閲覧データと5億回の自社配信広告インプレッションデータといった大規模な情報を安定的に処理しております。

- 法人名：株式会社Link-U Technologies- 本社所在地：東京都千代田区外神田2-2-3 住友不動産御茶ノ水ビル- 代表者：代表取締役CEO 大串 拓也- URL：https://technologies.link-u.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Link-U Technologies 新規事業開発担当

- お問い合わせフォーム：https://technologies.link-u.co.jp/contact