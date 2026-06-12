大阪餃子専門店よしこ、父の日を祝う川柳募集企画を6月15日（月）～21日（日）に開催

株式会社FTG Company

「大阪餃子専門店よしこ」（https://gyoza-yoshiko.com）など国内外で131店舗の飲食事業を展開する株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川誠）は、「大阪餃子専門店よしこ」全店にて父の日企画として6月15日（月）から21日（日）までお父さん川柳を店頭で募集いたします。見事大賞を獲得されたお父さんには、よしこでの2時間飲み放題がプレゼントされます。

「大阪餃子専門店よしこ」父の日を祝う川柳募集企画

大賞は「お父さん２時間よしこが責任もってお預かりします！」

日ごろ頑張っているお父さんへ感謝を込めて、大賞の方には店舗での「2時間飲み放題無料（お食事代は別途）」の特典をプレゼント。お父さんを含む4名様まで本特典をご利用いただけます。

店頭配布の応募用紙で川柳を募集。ご来店のお客様に、可愛いお父さんのエピソード、大好きなお父さんのエピソード、おっちょこちょいなお父さんのエピソードをユニークに川柳にしてご応募いただきます。本企画はよしこ飯田橋店・レジェンド伊藤（店長）の考案。

「日ごろ頑張っているお父さんに、よしこで沢山飲んで日ごろの疲れを癒していただきたい。楽しんでいただきたい。という気持ちで考えました。ご家族の皆様が安心してお父さんを送り出せることを願って「２時間、お預かりします」と宣言しています。笑」

お父さんとご家族に喜んでいただきたい！！というよしこスタッフ一同の願いが込められている企画となっています。

お父さん「川柳」応募方法

各店の店頭にて配布している応募用紙にてご応募ください。

応募期間は6月15日（月）～21日（日）までとなります。期間中にご応募いただいた川柳の中から、「おもろさ」「感動」「愛情」など各店長の視点で各店から大賞を1名ずつ選出いたします。

おひとり様複数回のご応募も可能です。是非、この機会に「大阪餃子専門店よしこ」（https://gyoza-yoshiko.com）にご来店ください。

「大阪餃子専門店よしこ」について

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」の創業者であるふたごの兄弟の実母「よしこ」。兄弟が幼い頃、小さな飲食店を営む母「よしこ」が作ってくれたのが自慢の餃子でした。貧しいながらもいつも笑顔で世話好きな「よしこ」の小さな手が包む小ぶりの薄皮餃子は、すりおろしたニンニクやしょうが、白菜を中心とした野菜がたっぷり。香ばしい焼き色を付けた餃子は、表面がパリッとしていながら、もちもちとした食感がたまりません。ジューシーな餡が口の中でホロホロとほどけ、野菜の旨味が溢れ出し、気づけばあっという間に1皿平らげてしまいます。100％国産野菜を使用し、一つ一つ丁寧に仕上げた餃子は、製造過程においては厳格な安全基準の下、生産していますので、お子様にも安心して召し上がっていただけます。

「大阪餃子専門店よしこ」店舗ご案内

1人前7個 380円 (税込418円)

■大阪餃子専門店よしこ 目黒店

東京都目黒区目黒1-6-13 福寿司ビル1F

営業時間 平日17: 00 ~ 23: 30 (L.O.23: 00) ／土日祝12: 00 ~ 23: 30 (L.O.23: 00)

■大阪餃子専門店よしこ 三軒茶屋店

東京都世田谷区三軒茶屋1-36-1 高木ビル 1F

営業時間 平日17:00-23:30 (L.O23:00) ／土日祝12:00-23:30 (L.O23:00)

■大阪餃子専門店よしこ 大崎店

東京都品川区西品川1-1-1 住友不動産大崎ガーデンタワー 1F

営業時間 平日/ ランチ 11：30～14：30（L.O14:00) ディナー 17：00～23：00（L.O22：30）

土曜/ 定休日 日祝/ 16: 00 ~ 22: 00 (L.O.21: 30)

■大阪餃子専門店よしこ 青物横丁店

東京都品川区南品川２丁目７ー１０ 遠山ビル１Ｆ

営業時間 平日17:00～24:00(L.O23:30) ／土日・祝/12: 00 ~ 24: 00(L.O23:30)

■大阪餃子専門店よしこ 飯田橋店

東京都千代田区富士見２丁目１１-１０ 西條ビル１Ｆ

営業時間 平日16:00-23:30(LO23:00) ／土曜日・祝日12:00-21:30(LO21:00)

■大阪餃子専門店よしこ 五反田本店

東京都品川区西五反田１丁目２-６

営業時間 全日17:00～24:00(L.O23:30)

「大阪餃子専門店よしこ」

■https://gyoza-yoshiko.com

■Instagram：@gyoza445

■X：@gyoza445

【株式会社FTG Company】

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」や「大阪餃子専門店よしこ」を中心に国内外に9ブランド131店舗、飲食店舗の運営や飲料品の販売、飲食事業に関するコンサルティング事業などを主に展開しています。「“ワクワク”する人を創り、“ワクワク”する社会を創る」というVISIONの下、外食事業に留まらず様々な分野での事業展開を行ってまいります。（2026年5月31日現在）

代表者：代表取締役社長/森川誠

本社所在地：東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル4F

公式HP：https://ftg-company.com/