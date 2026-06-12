はてな、マンガビューワ「GigaViewer」においてLink-Uの新事業「Mangaful Base」と連携

株式会社はてな

株式会社はてな（代表取締役社長：栗栖義臣／本社所在地：京都市中京区）は、本日2026年6月12日より、当社が開発するマンガビューワ「GigaViewer」において、株式会社Link-U Technologies（代表取締役CEO：大串拓也／本社所在地：東京都千代田区、以下「Link-U」）の新事業「Link-U Mangaful Base（以下「Mangaful Base」）」との連携を開始します。

「Mangaful Base」は、マンガ・エンタメ領域におけるプラットフォーム開発・運営、翻訳、データアナリティクスを強みとするLink-Uが国内外でMAU2,000万超のマンガアプリを運営するなかで培ったデータ分析ノウハウと、各国の主要プラットフォームと繋がる流通基盤を中核としています。はてなでは、マンガビューワ「GigaViewer」を採用している出版社（18社・28サービス / 2026年6月時点）のなかから「Mangaful Base」との連携を望むサービスと調整を行い、「GigaViewer」の持つデータのうち、出版社が許諾したデータと「Mangaful Base」の連携を推進します。

「GigaViewer」と「Mangaful Base」のデータを用いてさまざまな分析を行い、その結果をもとに、はてな、Link-U、およびマンガサービスを運営する出版社が連携を通じて、国内でのサービス成長はもちろん、海外展開の検証・戦略設計などに活用していく予定です。

当社では、連携で得られた知見を活用し、「GigaViewer」を提供している出版社の海外進出の支援の強化、マンガ配信プラットフォームである「GigaViewer」の海外進出の検討を進めてまいります。

▽ はてな開発のマンガビューワ「GigaViewer」について

https://hatena.co.jp/solutions/gigaviewer

マンガビューワ「GigaViewer」は、ユーザーが快適にマンガ作品を楽しむための各種機能に加え、マンガサービス提供者の運用コストを削減する入稿や作品管理、販売システムなどの機能を備えています。

はてなではサービスの開発から継続的な成長のため、ビューワの提供だけではなく、サービス企画・開発・デザイン・広告運用などの技術やノウハウの提供など、トータル支援に取り組んでいます。このトータル支援の一環として、マンガサービスやマンガ作品に特化したデジタル広告運用のワンストップソリューション「Comic Growth powered by GigaViewer」を2025年11月より本格的に推進・拡充しています。本ソリューションでは、マンガサイトの認知・インストール獲得、作品の読者獲得、サービスグロースを目的に、デジタル広告の戦略立案、実施、効果検証までを一気通貫で支援します。

Webマンガサービス専用の「GigaViewer for Web」、マンガアプリ専用の「GigaViewer for Apps」を採用しているマンガサービスは18社・28サービス（2026年6月時点）です。

▽ 株式会社Link-U Technologiesについて

https://technologies.link-u.co.jp/

マンガ・エンタメ領域におけるプラットフォーム開発・運営、翻訳、データアナリティクスを強みとするテクノロジー企業。国内外でMAU2,000万超のマンガアプリを運営し、月間10億回の閲覧データと5億回の自社配信広告インプレッションデータといった大規模な情報を安定的に処理しています。

■ 株式会社はてな 概要



https://hatena.co.jp

本社：京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町630 読売京都ビル7F

東京オフィス：東京都港区南青山6-5-55 青山サンライトビル3F

代表取締役社長：栗栖義臣

設立：2001年7月

事業内容：

登録ユーザー数：1,312万人（※2026年1月実績）のコンテンツプラットフォームサービスを運営。代表的なサービスは国内最大級のソーシャルブックマークサービス『はてなブックマーク』やブログサービス『はてなブログ』など。

コンテンツプラットフォームサービスで培われた技術力やユーザーパワーを活かした様々なソリューション＆サービスも提供中。オブザーバビリティプラットフォーム『Mackerel』、AIを活用したインタビュー分析SaaS『toitta』、Webサイト制作のための『はてなCMS』ほか。また、おもにコンテンツプラットフォームなどのWebサービスおよびアプリの共同開発事例も多数。

※ 記載されている会社名、製品名、サイト名は各社の登録商標または商標です