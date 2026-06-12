「イノバス博多神屋」販売開始のお知らせ

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）のグループ会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントは、2026年6月13日（土）より新築分譲マンション「イノバス博多神屋」の販売を開始しますのでお知らせいたします。



※画像はイメージです





「イノバス博多神屋」

「イノバス博多神屋」は、地下鉄「中洲川端」駅から徒歩10分の地に誕生いたします。地下鉄空港線「中洲川端」駅から地下鉄空港線「天神」駅まで1分、地下鉄空港線「博多」駅まで3分と抜群のアクセスが魅力です。また、JR「博多」駅から新幹線を利用することで、大阪・東京方面へもスムーズにアクセスが可能です。さらに、地下鉄空港線を利用することで、「福岡空港」駅までもスムーズにつながり、国内・国外問わず快適に移動することができます。

本物件は、再開発がすすむ4つのエリア（博多コネクティッド、天神ビッグバン、ウォーターフロントネクスト、福岡スマートイースト）の中心に位置しています。「天神」と「博多」のダブル都心を中心に、大小の商業施設や百貨店がコンパクトに集結しており、日々の買い物やエンターテインメントを便利に、快適に楽しむことが可能です。さらに、由緒ある寺院が点在する神屋町・呉服町エリアの歴史ある佇まいや、お洒落なカフェ・ショップに加え、「天神ビッグバン」や「ウォーターフロントネクスト」といった先進の再開発エリアも身近に点在しており、都心の利便性と豊かな文化的潤いを一手に享受できる贅沢な環境が整っています。

間取りは、1LDK～3LDKで住まい全体に自然な明るさと通風を取り入れた設計を採用し、日々の動線や使い勝手に配慮した豊富なプランをご用意いたしました。

公式サイトURL：https://ms.ohd.openhouse-group.com/bukken/fukuoka/hakatatenjinpj/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/981_1_4504fc6ca2b09e75e561080c9addc10a.jpg?v=202606121051 ]

当社グループは引き続き、戸建・マンションの供給を通じて、住まいを持つ喜びを、より多くのお客様にご提供してまいります。

オープンハウス・ディベロップメント 新築マンションサイト：https://ms.ohd.openhouse-group.com/

不動産で培った合理性とスマートな発想が、真に価値あるマンションを生み出します。あなたの理想を叶える「革新」を、新しい選択肢として。住まいの常識を変えてきたオープンハウスグループは、マンションの常識を変えます。

INNOVACIA / INNOVAS ブランドページ：https://ms.ohd.openhouse-group.com/about/brand/

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com

企業概要

■株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡良介

資本金 203億1,988万円

従業員数（連結）6,495名（2026年3月末時点）

■株式会社オープンハウス・ディベロップメント

本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-12-18 渋谷南東急ビル

創業 2000年 9月

代表者 代表取締役 福岡良介

資本金 1億100万円

事業内容 (グループ)

１.不動産売買の代理・仲介事業 ２.新築戸建分譲事業 ３.マンション・ディベロップメント事業

４.不動産投資事業 ５.不動産金融事業 ６.前各号に付帯関連する事業