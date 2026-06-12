『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』新イベント「SOUL BANKER Episode:Rinida The Little Tiny Work」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向けゲーム『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ（以下、『黒猫のウィズ』）』にて、2026年6月12日（金）より新イベント「SOUL BANKER Episode:Rinida The Little Tiny Work」を開催しております。

【『黒猫のウィズ』公式サイト URL】https://colopl.co.jp/magicianwiz/(https://colopl.co.jp/magicianwiz/)

■「SOUL BANKER Episode:Rinida The Little Tiny Work」開催概要

「SOUL BANKER」シリーズの外伝イベントを2026年6月12日（金）より開催しております。また、同時にリニーダ＆ティリルカ（CV：羊宮妃那／沼倉愛美）、ヤーシャラージャ（CV：東山奈央）、ルダン、サージュ（CV：平川大輔）が登場するガチャも開催中です。

※「SOUL BANKER Episode:Rinida The Little Tiny Work」に登場するルダンのボイスは、ご担当されている鈴村健一さんが休養中のため、後日実装とさせていただきます。

■「SOUL BANKER Episode:Rinida The Little Tiny Work」あらすじ

ローカパーラの客が次々と襲われ、魔道具を奪われる事件が続発--

リニーダたちは客と資産を守るため、自称「資産怪盗」モチハと激突する。

新体制の幻想銀行ローカパーラ--

かつてと大きく変じた関係性--

そして迫り来る新たなる脅威--

その只中で、少女は問われる。

己がいかに在るべきか、を。

さあ、リニーダ。

示せ。今のおまえの、魂を。

■「SOUL BANKER Episode:Rinidaガチャ」開催期間

2026年6月12日（金）16：00～8月31日（月）15：59 予定

■ガチャ登場キャラクター

リニーダ＆ティリルカ（CV：羊宮妃那／沼倉愛美）

ヤーシャラージャ（CV：東山奈央）

ルダン

サージュ（CV：平川大輔）

【クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ 基本情報】

クイズに答えながらクエストを進めるクイズ＆カードバトルRPG。ゲームの舞台は魔法の息づく架空世界・クエス＝アリアス。プレイヤーは魔法使いとなり、一流の魔法使いを目指します。2026年3月5日に13周年を迎えました。

◆アプリ名：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

◆価格：アイテム課金制

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/magicianwiz/

◆公式X：https://x.com/colopl_quiz

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/wiz/1z4wqtmf/

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名：株式会社コロプラ

所在地：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立：2008年10月1日

代表者：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式Ｘ：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。