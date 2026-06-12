KIWIHOME、PS5シリーズ向けアクセサリーの期間限定セールを開催　PS5 Slim専用冷却ファンも対象

PS5 Slimの性能を支える「熱管理」の重要性

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

近年のゲーム機は、高性能CPU・GPUの搭載により、4K映像やレイトレーシング、高フレームレートといった高度なゲーム体験を実現しています。

その一方で、高性能化に伴い発生する熱量も増加しており、ゲーム機内部の温度管理は安定した動作を維持するための重要な要素となっています。

特に長時間のゲームプレイや高負荷タイトルの実行時には、本体内部に熱が蓄積しやすくなり、排熱効率がゲーム体験に影響を与えることがあります。

冷却において重要なのは「空気循環」ではなく「排熱効率」

冷却において重要なのは「空気循環」ではなく「排熱効率」

冷却アクセサリーにはさまざまな種類があります。

一般的には、

縦置きスタンド型、冷却ベース型、外付け冷却ファン型

しかし、熱対策を考える上で重要なのは、単に空気を動かすことではなく、本体内部で発生した熱をいかに効率よく外部へ排出するかという点です。

熱は常に高温部から低温部へ移動します。

本体周辺の空気を循環させるだけでは、内部で発生した熱を十分に外へ逃がせない場合があります。

一方で、排気口付近の熱気を積極的に排出することで、本体内部の熱が滞留しにくくなり、冷却効率の向上が期待できます。

これはPCのケースファンやグラフィックボードの冷却設計にも共通する考え方です

KIWIHOMEが採用した「アクティブ排熱設計」

KIWIHOMEのPS5 Slim専用冷却ファンは、本体側面の排熱エリアに装着するアクティブ排熱方式を採用しています。

大型ブレードを備えた3基の油圧ベアリングファンにより、PS5 Slimから排出される熱気を効率的に外部へ導きます。

単に本体周辺の空気を動かすのではなく、熱が集中しやすい排熱エリアの空気を継続的に排出することで、熱の滞留を抑える設計となっています。

また、油圧ベアリングを採用することで、長時間運転時にも安定した回転性能と静音性を実現しています。

温度に応じて最適化される自動冷却システム

冷却性能を高めるために常に最大回転でファンを動作させる方法もありますが、それは騒音や消費電力の増加につながる場合があります。

KIWIHOMEでは、自動温度検知機能を搭載。

本体温度の変化に応じてファン回転数を自動調整し、必要なときには冷却性能を高め、負荷が低い場面では静音性を優先します。

これにより、

冷却性能 静音性 省エネルギー性

のバランスを追求しています。

「ゲームを邪魔しない冷却」を目指して

冷却アクセサリーに求められるのは、単なる風量ではありません。

重要なのは、プレイヤーが冷却の存在を意識することなく、快適なゲーム体験を継続できることです。

KIWIHOMEは、PS5 Slim専用設計による排熱効率、自動温度検知機能、低騒音設計を通じて、ゲーム機本来のパフォーマンスをサポートする環境づくりを目指しています。

PS5ユーザーへの感謝を込めて、期間限定セールを開催

KIWIHOMEでは、日頃よりご愛顧いただいているPS5ユーザーの皆様への感謝を込めて、PS5シリーズ向けアクセサリーを対象とした期間限定セールを開催いたします。

【期間限定セール概要】

開催期間：

2026年6月11日（木）～2026年6月17日（水）

対象製品：

- PS5 Slim専用冷却ファン- PS5 Pro対応冷却ファン- 旧型PS5専用冷却ファン詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTCG29DN?th=1

アマゾンストア :https://www.amazon.co.jp/stores/page/B4AC0BB8-CBB0-4D3D-BFB3-6E65D3DA5556?ingress=2&lp_context_asin=B0CTCG29DN&

ブランド | KIWIHOMEについて

KIWIHOMEは2019年創業のライフスタイルテックブランドです。「Make Life Easier（暮らしをより楽にする）」をブランド理念に掲げ、日常にある小さな不便を見つめ直し、実用性・使いやすさ・デザイン性を兼ね備えた製品開発を行っています。

私たちは、本当に必要な機能を見極め、一つひとつの設計に意味を持たせることを大切にしています。独自構造や特許技術も取り入れながら、毎日使う製品をより快適で直感的なものへと進化させています。これからもKIWIHOMEは、人々の暮らしに寄り添い、よりシンプルで心地よい体験を提供してまいります。