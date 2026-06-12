スキージャンプ 丸山希選手、フィギュアスケート 佐藤駿選手に「明治大学特別功労賞」を贈呈しました

学校法人明治大学左から上野正雄学長、佐藤駿選手、丸山希選手、柳谷孝理事長

明治大学は6月11日、スキージャンプの丸山希選手（2021年政治経済学部卒業）と、フィギュアスケートの佐藤駿選手（政治経済学部4年）に「明治大学特別功労賞」を贈呈しました。

両選手は2026年に開催された第25回オリンピック冬季競技大会（ミラノ・コルティナ冬季オリンピック）において、それぞれメダルを獲得しました。この功績が認められ、特別功労賞が贈呈されました。

明治大学駿河台キャンパスで行われた贈呈式では、体育会長でもある上野正雄学長から両選手に賞状と記念のメダルが贈られました。上野学長は、困難を乗り越え大舞台に立った両選手について、「強い『個』がなければ、到底成し得なかったこと。二人の姿は、世界に大きな感動を与えました。明治大学の誇りです」と功績を称えました。また、柳谷理事長は祝辞で、「お二人が『前へ』進み続けた姿はまさに明大スピリット。後輩学生にとって手本となる姿」と祝福しました。

明治大学特別功労賞とは

明治大学特別功労賞は、学生、教職員、校友（卒業生）らの中で、学術・文化・スポーツなどの分野において顕著な功績を挙げ、明治大学の教育・研究の振興・発展に寄与したと認められる個人や団体に対し贈られます。これまでに、阿久悠氏や星野仙一氏、北野武氏、北京2022冬季オリンピックのフィギュアスケート団体で銀メダルを獲得した樋口新葉選手らに贈呈されています。丸山希選手、佐藤駿選手は38人目、39人目の受賞者となりました。

■明治大学特別功労賞について（明治大学公式ホームページ）

https://www.meiji.ac.jp/koho/information/award.html

丸山希選手（2021年政治経済学部卒業）

明治大学体育会スキー部出身。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでは、スキージャンプ女子ノーマルヒル個人とスキージャンプ混合団体の両種目で銅メダルを獲得。スキージャンプ女子ラージヒル個人でも8位入賞。オリンピック初出場で複数メダル獲得を成し遂げました。

丸山希選手のコメント

明治大学の4年間は、アスリートとしても一人の人間としても成長することができた、かけがえのない時間でした。学業との両立に悩むこともありましたが、先輩方からのご指導や、それぞれの夢に向かって切磋琢磨した仲間の存在が、大きな原動力になりました。

ミラノでは、皆さまからの熱い声援を胸に、一本のジャンプに全てをかけました。この受賞を励みに、明大卒業生としての誇りと「前へ」の精神を胸に、これからも夢や勇気を届けられるよう突き進んでまいります。

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佐藤駿選手（政治経済学部4年）

明治大学体育会スケート部出身。2025年GPファイナル3位、全日本選手権2位などの成績を収めています。ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックでは、フィギュアスケート団体で銀メダル、男子シングルで銅メダル獲得を成し遂げました。

佐藤駿選手のコメント

スケート部の監督から受賞の知らせを聞いた際は、驚きとともに、大変うれしく思いました。伝統ある明治大学の貴重な賞をいただき、とても光栄に思っております。

これからも明大生として、スケートと大学生活の両立に励みながら、新しいことにも積極的に挑戦していきたいです。今回の経験を力に変え、次は金メダルを目指して頑張っていきます。

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