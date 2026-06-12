【新刊発売】『縁の下の力持ちが消える日』

かんたん株式会社Invisible Essentials

世界中のスマートフォン、AI半導体、自動車、医療機器を支えているのは、誰も名前を知らない「縁の下の力持ち」たちだ。

ナフサ、硫酸、ヘリウム、ABFフィルム──これらはすべて、一滴の原油を起点とするサプライチェーンの構成要素である。しかし2026年春の中東危機を契機に、海上保険、物流網、原料供給が同時に機能不全に陥った。

「三つの危機」（保険停止による輸送途絶、中東産硫黄の消滅、ヘリウム供給の物理的破壊、ナフサ精製の優先順位低下）が重なることで、世界の半導体製造、自動車生産、医療、通信は約半年後から順次停止する。

本書はその構造を擬人化された素材キャラクターたちの「物語」として描く異色の経済啓発書。停戦しても「元に戻らない」現実を、保険・物流・化学・半導体・医療・雇用の連鎖で証明する。

本書の特長（競合との差別化ポイント）

１. 擬人化キャラクターによる「複雑なサプライチェーン」の可視化

抽象的で理解が難しい化学素材や保険の仕組みを、「ナフサ姉さん」「硫酸さん」「丸輪君」「保水さん」などのキャラクターが自らの生い立ちと試練を語る形式で展開。専門知識がなくても、感情とともに危機の本質が理解できる。

２. 「一つの危機」ではなく「掛け算の危機」を描く

過去の半導体不足は「一つのボトルネック」の問題だった。しかし本書が警告するのは、ヘリウム＋硫酸＋ナフサという三つの独立した上流素材が同時に枯渇することで、歩留まりが掛け算で崩壊する「掛け算の地獄」である。この視点は、既存のどの経済評論にもない。

３. 物語と事実のハイブリッド

各章の「物語パート」はフィクションだが、章末に記載された在庫日数、保険料率、生産優先順位、復旧見込み期間などの数値は、公開情報および業界推定に基づく。ロマンとリアリズムの両立。

４. 産業崩壊のタイムラインと雇用喪失の具体化

10の主要産業がいつ・どの順番で停止するか、そして約815万人の雇用がどのように消えるかを、月単位・四半期単位で予測。「遠い未来の話」を「年内に自分の身に起こること」として提示する。

５. 単なる警告で終わらない

最終章「縁の下の力持ち組合 緊急集会」では、各キャラクターが読者に「知っていてほしい」「小さなものにこそ目を配れ」と語りかける。絶望ではなく「気づき」を渡し、次の行動（前著『令和バブル崩壊 解決編』で示された資産防衛策）へと導く構成。

３.本書の構成――十二の素材が語る日本の根っこ

本書は、十二章＋集会章という構成を取る。各章の主役は「素材の擬人化キャラクター」だ。彼らはそれぞれの誕生の苦しさ、社会に認められるまでの孤独、そして今まさに消えようとしている現実を、一人称で語る。

キャラクターの語りの後に、事実の解説が続く。解説は必要最小限に抑え、キャラクターの言葉が「本当のことだ」と読者が腹落ちするための根拠だけを示す構造になっている。

本書が予測する「崩壊のタイムライン」

以下は業界公開情報と推定に基づくシナリオ（本書第11章より抜粋・要約）

2026年3月 海上保険引き受け停止、L/C発行不能 中東戦争リスクの計算不能

2026年5月 中国・硫酸輸出停止、カタール・ヘリウム生産停止 硫黄原料途絶、プラント攻撃

2026年6月末 備蓄原油の重質化限界、ナフサ生産急減 製油所の目詰まり、優先順位問題

2026年8～9月 自動車生産ライン停止 樹脂欠品＋半導体バッファ枯渇

2026年秋 スーパーの棚から包装食品・冷蔵品が減少 包装フィルム不足、軽油不足

2026年末 正社員解雇の本格化 企業の秋決算悪化

2027年春 中小企業の連鎖倒産ピーク 資金繰り限界

2027年以降 ヘリウム・硫黄供給網の復旧には3～5年 物理的破壊と再認証の壁

重要な洞察：停戦が成立しても、機雷掃海（数ヶ月～1年）＋航行安全実績の確認（数ヶ月）＋保険再開の手続き（数ヶ月）が必要であり、物流正常化まで最低でも半年～1年半の空白期間が発生する。

本書の特徴的な「註」と「出典」の徹底

本書はフィクションと事実のハイブリッドであることを明示した上で、以下のような具体的な出典を章末に註として掲載している（一部抜粋）：

・保険料率の暴騰：クラークソンズ・リサーチ『Shipping Intelligence Weekly』（2026年3月6日号、4月10日号、5月22日号）

・LNG・ヘリウム生産停止：カタール・エナジー公式プレスリリース（2026年3月24日付、RNS Number: 9438X）

・戦争リスク区域指定：ロイズ合同戦争委員会（JWC）回状（JWLA-033、2026年3月3日）、NNPCマリン保険公式解説（2026年3月12日付）

・ヘリウム需要・供給数字：S&P Global Platts LNG市場トラッキングレポート（2026年5月）、国際ヘリウム委員会『Global Helium Supply & Logistics Security Update』

・中国硫酸・硫黄シェア：中国海関総署貿易統計（2026年5月速報値）、ICIS市場分析

・高純度硫酸の技術：SEAJ（日本半導体製造装置協会）、SEMI標準規格

・半導体製造トリアージ：電子情報技術産業協会『ウエハプロセスにおける薬液クローズド・リサイクルシステムの限界と補充率』

これらの出典明示により、本書は「単なる危機小説」ではなく、「構造的な経済シミュレーション」としての説得力を持つ。

主要キャラクターの紹介

本書の最大の特徴は、化学物質・素材・金融商品を擬人化したキャラクターが語り手となる点だ。各キャラクターには固有の「温度」があり、読者は章を追うごとに感情の弧を体験する。

海保ケン（海上保険）――四百年の約束

海保ケン

「俺はただの紙切れだ。でも、この一枚がなければ、世界の貿易は動かない」と語る、クールで古風な語り手。ヴェニスの商人の時代から四百年間、「引き受けた以上は必ず払う」という約束を守り続けてきた。しかし二〇二六年三月、初めて「引き受けられない」という言葉を口にしなければならなかった。計算できないリスクを引き受けることは、約束ではなく賭けになる。保険が賭けになれば、もう保険ではない――その葛藤が本書の入口を作る。

ナフサ姉さん――名前のない母

ナフサ姉さん

石油一族の「居候」として生まれ、居場所のなかった透明な液体。しかし自らの体をバラバラに壊すことで、フォトレジスト、ABFフィルム、エアバッグの布、光ファイバの被覆材――世界を支える素材の子供たちを産み続けてきた。「感謝されたいんじゃない。ただ、知っていてほしい」という彼女の言葉は、本書全体の感情的な軸となる。

保水さん（高吸水性樹脂）――落ちこぼれの粉が守ったもの

保水さん

一九七〇年代に「水を吸うだけで使い道がない」と笑われた白い粉。三洋化成工業の研究者たちが六年間の試行錯誤の末に完成させたこの素材は、やがてP&Gのパンパースを変え、働く女性の行動の自由を広げ、在宅介護を可能にし、光ケーブルの防水材として海底通信を守るようになった。保水さんが消えれば、赤ちゃんのおむつは分厚く漏れやすいものに戻り、女性の職場での自信が削られ、夜間介護で家族が倒れていく。

陳購買副社長（第七章）――経済学の敗北の生き証人

世界最大の半導体製造会社の購買を統括する架空の人物。「金さえ積めば大抵のものは手に入る」という購買の鉄則が、二〇二六年の危機の前で完全に崩れていくことを、具体的な数字と会話で証明する。「語れば崩壊を早める」「語っても証拠を出せない」「語れば悪者にされる」という三重の沈黙の構造は、なぜ誰もこの危機を声高に語らないのかを解き明かす。

著者：佐々木洋（かんたん株式会社）

国内外で豊富な運用経験を持つファンドマネージャー

・リッパー社のファンドマネージャーランキングで世界4位に選出された実績

・配当成長株投資を中心とした長期投資を推奨する有料メールマガジン「徒然」は24年の歴史を持つ

・メルマガ「10秒で読む日経」も発行中

前作『令和バブル崩壊 解決編』との連携

本書『縁の下の力持ちが消える日』は、「ミクロ（物資・物流）の崩壊」を描く。一方、前作『令和バブル崩壊 解決編』は「マクロ（通貨・財政）の崩壊」と具体的な資産防衛の手順を扱う。



メディア様向けの特集企画案

企画案1：経済・ビジネス誌向け

【特集タイトル】株価最高値の裏で進行する「物理的断崖」～なぜプロの投資家は逃げ始めているのか～

企画のねらい：

日経平均株価が最高値を更新するなど市場が沸き立つ一方で、中東の海上保険引受停止や中国の硫酸禁輸といった「物理的な素材の枯渇」が水面下で進行している矛盾を突きます企業が「適時開示ルール」の壁に守られて合法的に沈黙し、好決算という「バックミラーの残像」で市場を錯覚させている構造を暴きます

展開案：

1. 市場の欺瞞（バックミラーの罠）： 今の好決算は半年前に材料が調達できていた時代の「残像」に過ぎないメカニズムの解説

2. 購買部長の沈黙： 「お金を積んでもモノが買えない」物理的供給不能の時代において、半導体メーカーが直面している「三重の壁（ヘリウム、超高純度硫酸、ABFフィルム）」と製造トリアージの実態

3. 815万人の失業ドミノ： モノが作れなくなることで、2026年秋の派遣切りから始まり、年末の正社員解雇、そしてサービス・非製造業へと波及する雇用崩壊のタイムライン

登場する縁の下の力持ち： 海保ケン（海上保険）、次郎（石油備蓄）

企画案2：IT・テック系メディア向け

【特集タイトル】AIバブル崩壊の引き金は「一滴の薬品」と「目に見えないガス」～デジタルインフラの物理的限界～

企画のねらい：

生成AIやクラウドサービスの進化が「ソフトウェア」の力だけで成り立っているという幻想（阿頼耶識）を打ち砕き、それらが実はナフサ由来のフィルムや中東のガスといった泥臭い「物理的素材」に100%依存している事実を明らかにします

展開案：

1. AIの頭脳を握る「日本の調味料会社」： 世界のAI半導体パッケージを独占する味の素のABFフィルムが、ナフサ不足によって製造できなくなる構造

2. 「繋がらない」が日常化する日： 光ファイバの被覆材（ポリエチレン）やデータセンターの冷却油が枯渇し、ルーターの交換用チップが「トリアージ」で切り捨てられることで、ネットがダイヤルアップ時代へ逆行する恐怖

3. データセンターの熱暴走： ヘリウム不足による冷却不能と、電力供給の不安定化が招く、クラウドの「ゴースト化」

登場する縁の下の力持ち： アビーちゃん（ABFフィルム）、ヘリウム翁、糸子さん（光ファイバ）

企画案3：ライフスタイル・女性・生活情報誌向け

【特集タイトル】スーパーからおにぎりが消え、おむつが「布」に戻る日～見えない素材が守っていた私たちの自由～

対象メディア： 主婦向け雑誌、生活情報番組、女性のキャリア系メディア

企画のねらい：

「サプライチェーンの崩壊」という硬いテーマを、育児、介護、食卓といった最も身近な生活の「尊厳の喪失」へと変換します名もなき素材たちが、いかに女性の社会進出や家庭の負担軽減に貢献してきたかを再評価します

展開案：

1. 「保水さん」がくれた自由の終焉： 高吸水性樹脂（SAP）が枯渇し、おむつや生理用品が昔の分厚いパルプに戻ることで、共働きや在宅介護が物理的に立ち行かなくなる「自由の奪還」の現実

2. 食卓の崩壊： スーパーの棚が空になるのは食料がないからではなく、包装バリアフィルム（ナフサ由来）や冷蔵トラックの軽油がないためであるという構造

3. 「命のトリアージ」の恐怖： 使い捨ての点滴バッグや注射器が不足し、病院が中世に逆戻りする医療現場のリアル

登場する縁の下の力持ち： 保水さん（SAP）、点滴バッグさん（塩ビくん）、ナフサ姉さん

企画案4：産業・自動車・モノづくり系メディア向け

【特集タイトル】「1円の部品」が数億円の機械を殺す～日本のモノづくりを終わらせる"掛け算の地獄"～

企画のねらい：

日本の製造業が誇ってきた「ジャスト・イン・タイム」が、有事においてはいかに致命的な脆弱性となるかを示しますたった一つの微細な部品の欠落が、完成品すべての生産を止める「マルチプライ・クライシス（掛け算の危機）」を警告します

展開案：

1. Oリングの叛逆： プラントや半導体製造装置の油・真空を密閉する1個数十円のフッ素ゴム（Oリング）が劣化し、交換できなくなることでマザーマシンが自己修復不能に陥る連鎖

2. 0.03秒の命の盾： エアバッグの基布（六・六ナイロン）を織る職人の執念と、その糸が届かないことで新車が「鉄の棺桶」と化し、法的に出荷できなくなる自動車産業の詰み

企画案5：総合誌・ジャーナリズム・メディア論向け

【特集タイトル】なぜ私たちは「見えない津波」を知らされないのか？～社会を覆う「12の構造的沈黙」～

企画のねらい：

これほど巨大な危機が進行しているにもかかわらず、なぜメディアは大々的に報じないのか？ その理由を「メディアの怠慢」として片付けるのではなく、社会全体に組み込まれた構造的なバグ（遅延装置）として解き明かします

展開案：

1. 専門分野のタコツボ化： 化学、金融、地政学、半導体が同時に崩壊する事象を、横断的に理解し記事にできる記者が制度的に存在しない「認識の壁」

2. 「副産物」はニュースにならない： 原油やLNGという主産物ではなく、硫黄やヘリウムといった「副産物」の欠乏は経済学上の主役ではないため、誰も追跡しない死角

3. アルゴリズムと正常性バイアス： 読者は「心地よいニュース（株高など）」を好み、不快な警告を避けるアルゴリズムがそれを増幅し、「見たくないものを見ない」社会的なエコーチェンバーが完成している事実

登場する縁の下の力持ち（概念）： サプライチェーンの複雑性自体、およびメディアという情報伝達インフラの限界を語る著者視点（メタ構造）

以上