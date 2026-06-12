株式会社アシスト、中小企業・店舗様向けにAI検索対策の「初期診断・記事テーマ設計支援」を体系化。Content Marketing Toolsで“何から始めるべきか”を可視化

株式会社アシスト

株式会社アシストは、2026年5月に提供を開始した「Content Marketing Tools」において、中小企業・店舗様がAI検索対策を始める際に迷いやすい「何から取り組むべきか」を整理するため、初期診断と記事テーマ設計に関する支援内容を体系化しました。

近年、ユーザーは検索エンジンだけでなく、AIによる要約・推薦・回答を通じて、店舗やサービスを比較・検討する機会が増えています。一方で、中小企業・店舗様からは「AI検索対策が必要だと聞くが、何から始めればよいかわからない」「どのキーワードを狙えばよいかわからない」「自社サイトにどのような情報を追加すべきかわからない」といった声も多く寄せられています。

今回体系化した「初期診断・記事テーマ設計支援」では、AIO・SEO記事作成の前段階として、自社サイトの現状、対策すべきキーワード、ユーザーの悩みや疑問、対応エリア、サービスの強み、競合サイトの情報発信状況などを確認し、優先的に作成すべき記事テーマを整理します。これにより、中小企業・店舗様は、やみくもに記事を増やすのではなく、「どのテーマから取り組むべきか」を把握したうえで、AIO・SEO対策記事の運用を開始することができます。

■SEO対策だけでなく、AI検索で理解・参照されるための情報設計が重要に

従来のSEO対策では、検索エンジン上で上位表示を目指すために、キーワード設計や記事作成、内部構造の整備などが重要とされてきました。一方で、AI検索時代においては、検索結果の順位だけでなく、AIがユーザーの質問に回答する際に、どの情報を理解し、参照し、要約するかという観点も重要になります。

そのため、AIO対策はSEO対策と切り離して考えるものではなく、従来のSEO対策で重視されてきた検索意図への対応、専門性のある情報発信、サイト内の情報整理に加えて、AIが内容を理解しやすい構成や、質問に答えやすい見出し、FAQ、比較情報、事例、対応エリア、サービスの強みなどを整理していくことが重要です。

つまり、SEO対策を行えば自動的にAIO対策になるというわけではありません。SEO対策で培われてきた検索意図への対応を土台にしながら、AI検索でも参照されやすい情報の整理、構造化、網羅性、信頼性を意識したコンテンツ設計が必要になります。

「Content Marketing Tools」では、AIO・SEO対策記事作成において、検索ユーザーの悩みに応える記事テーマを設計するだけでなく、AI検索で理解されやすい見出し構成、質問形式、FAQ、比較・事例情報、自社の強みや対応エリアの整理までを見据えた記事運用を支援します。

■初期診断・記事テーマ設計支援の内容

今回の支援では、一般的なSEOキーワードの洗い出しにとどまらず、「Content Marketing Tools」の強みであるAIO・SEO対策記事作成、被リンク獲得支援、外部評価の蓄積、MEO・SEO・AIOを見据えた情報設計を前提に、中小企業・店舗様が最初に取り組むべき施策を整理します。

具体的には、AI検索や検索エンジンに自社の情報を正しく理解してもらうために、サービス内容、対応エリア、実績、強み、よくある質問、口コミ、事例などの情報が自社サイト内で十分に整理されているかを確認します。

また、単に検索数が多いキーワードを選ぶのではなく、見込み顧客の悩みや比較検討行動に沿って、「問い合わせにつながりやすいテーマ」「地域名やサービス名と相性のよいテーマ」「AI検索で参照されやすいテーマ」を整理し、優先的に作成すべきAIO・SEO対策記事の方向性を設計します。

さらに、記事作成後に外部サイトから自然に紹介・引用される可能性を高めるため、記事テーマと被リンク獲得支援を切り離さずに設計します。関連性のある外部サイトから参照されやすい情報、専門性を伝えやすい記事構成、第三者から紹介されやすいページ設計を確認し、記事作成と外部評価の蓄積を一体で進められる状態を目指します。

主な確認項目は以下の通りです。

・検索数だけでなく、問い合わせや予約につながりやすいキーワードの整理

・地域名、サービス名、悩み、比較検討キーワードを組み合わせた記事テーマ設計

・AI検索で参照されやすい見出し構成、質問形式、表・FAQなどの情報設計

・10,000文字規模の記事作成を見据えた、専門性・網羅性・読みやすさの整理

・AIで作成した記事をそのまま公開せず、人の確認・編集を加える運用方針の設計

・被リンク獲得につながりやすい、関連性のある外部サイトへのアプローチを見据えた候補整理

・記事公開後の検索流入、AI検索での見つかりやすさ、問い合わせ導線を意識した運用整理

これにより、中小企業・店舗様は「どの記事を書けばよいか」だけでなく、「自社サイトにどの情報を蓄積すべきか」「AI検索や検索エンジンにどのように理解されるべきか」「外部サイトからどのように紹介・引用される状態を目指すべきか」までを明確にしたうえで、AIO・SEO記事運用を始めることができます。

■競合が十分に対策できていない可能性のある「お宝キーワード」を見つけ、記事テーマに反映

AI検索対策やSEO対策では、ただ検索数の多いキーワードを狙うだけでは十分ではありません。検索数が多いキーワードは競合も多く、すでに大手企業や専門サイトが上位を占めているケースもあります。そのため、中小企業・店舗様が限られたリソースで成果を目指すには、「検索ニーズがありながら、競合が十分に対策できていないテーマ」を見つけることが重要です。

「Content Marketing Tools」では、検索されているキーワードや関連テーマを確認しながら、競合サイトの情報発信状況を踏まえ、優先的に取り組むべき記事テーマの整理を支援します。

例えば、単に「美容室」「歯科医院」「リフォーム」などの大きなキーワードだけを狙うのではなく、地域名、サービス内容、悩み、比較検討、料金、事例、FAQなどを組み合わせ、通常のキーワード選定では見落とされやすい関連テーマも候補として整理します。

これにより、中小企業・店舗様は、やみくもに記事を増やすのではなく、競合が見落としている可能性のある検索ニーズを見つけ、自社サイト内に問い合わせや予約につながりやすい情報を蓄積していくことができます。

また、こうした記事テーマは、AI検索においても自社のサービス内容や強み、対応エリア、専門性を理解してもらうための重要な情報資産になります。検索ユーザーの悩みに具体的に答える記事を増やすことで、検索エンジンだけでなく、AI検索でも参照されやすい情報設計を目指します。

■Content Marketing Toolsによる運用支援

「Content Marketing Tools」では、初期診断・記事テーマ設計で整理した内容をもとに、AIO・SEO対策記事の作成、確認、編集、公開に向けた運用を支援します。

記事作成においては、AIを活用しながらも、生成された記事をそのまま公開するのではなく、人の確認を加えることで、自社のサービス内容、対応エリア、実績、独自の強みを反映した情報発信を目指します。

また、関連性のある外部サイトへのアプローチや、掲載依頼の送信状況、返信内容の管理など、被リンク獲得に向けた取り組みも支援します。これにより、自社サイト内の情報発信と外部からの紹介・言及機会の創出を組み合わせ、検索流入や問い合わせ獲得につながる土台づくりをサポートします。

「Content Marketing Tools」は、記事を作成することだけを目的とするのではなく、検索流入、AI検索での見つかりやすさ、問い合わせ導線、外部サイトからの紹介・言及機会までを見据えた運用支援を行う点が特徴です。

■本支援の対象となる企業・店舗様

本支援は、以下のような中小企業・店舗様に適しています。

・AI検索対策に取り組みたいが、何から始めればよいかわからない企業

・自社サイトからの問い合わせを増やしたい企業

・SEO記事を継続的に作成したいが、社内に運用リソースがない企業

・地域名やサービス名での検索流入を増やしたい店舗事業者

・自社の強みや実績を、検索ユーザーにわかりやすく伝えたい企業

・被リンク獲得に取り組みたいが、調査やアプローチの工数が不足している企業

■今後の展望

株式会社アシストでは、今後もAI検索環境や検索市場の変化に対応しながら、中小企業・店舗様が自社の魅力や専門性を正しく発信できるWebサイトづくりを支援してまいります。

「Content Marketing Tools」を通じて、AIO・SEO対策記事作成、記事テーマ設計、被リンク獲得に向けた外部サイトアプローチ支援を一体的に提供し、検索ユーザーからも、検索エンジンからも、AI検索からも選ばれるWeb集客の土台づくりをサポートしてまいります。

■本リリースの引用や転載について

本リリース内容の引用・転載は歓迎しております。転載時は以下の内容をご確認のうえ、ご活用ください。

１. 引用元として「株式会社アシスト」とご記載ください。

２. 転載時は引用元として、以下のURLを設置してください。

「https://assist-all.co.jp/information/20260612-12978/」

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４. 当社が相応しくないと判断した場合は、掲載についてご相談させていただく場合があります。

■株式会社アシストへのお問い合わせについて

会社名：株式会社アシスト

住所：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目11－13

電話：03-6866-7521

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担当：塩崎（プレスリリース担当）