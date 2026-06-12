2026 SUPER FORMULA Rd.8 東北大会「BOAT RACE」が冠スポンサーに決定！モータースポーツの話題性向上、魅力発信をさらに加速！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権(以下「SUPER FORMULA」)を運営する株式会社日本レースプロモーション(東京都千代田区神田小川町、以下「JRP」)は、8/8(土)・9(日)の2日間、スポーツランドSUGO(宮城県村田町)で開催される2026 SUPER FORMULA第8戦 東北大会の冠スポンサーに、一般財団法人BOATRACE振興会(東京都港区六本木、以下「BOATRACE 振興会」)が決定したことを発表しました。

＜BOAT RACE 2026 SUPER FORMULA Rd.8東北大会 スポーツランドSUGO｜宮城県村田町＞

東北大会では、大会名に「BOAT RACE」を冠し、大会限定コラボグッズの販売に加え、BOATRACEゆかりのゲストが多数来場、また、サーキットを彩るスペシャルコラボフォトスポットを設置し、モータースポーツの話題づくり、相互の魅力発信を推進します。

大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136931/table/167_1_48c7d12c545a57a2e57439d7ea35b0d0.jpg?v=202606120851 ]

SUPER FORMULA とは

時速300kmに迫るF1に次ぐ速さを誇り、レースに使用する車両やタイヤ・エンジンに性能の差が無い「イコール・コンディション」が大きな特徴。ドライバーの実力だけでなく、チームの戦略とチームワークが勝敗を分ける『世界最高峰のHUMAN MOTORSPORTS』です。SUPER FORMULA は2シーズン続けて来場者数が過去最高を更新し、今、日本国内で人気急上昇中のスポーツ・エンターテインメントです。2026年シリーズは国内5サーキットにて7大会12レースを開催いたします。

＜世界最高峰の『HUMAN MOTORSPORTS』＞

参考情報

・大会情報 https://www.sportsland-sugo.co.jp/watch/12968/

・日本レースプロモーション https://superformula.net/sf3/about_jrp/