【TAC社労士】6/17(水)無料オンラインセミナー「 夏からはじめる一発合格学習法」開催！

TAC株式会社

社会保険労務士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、無料オンラインセミナーを6/17（水）19：00より開催します。

社労士が少しでも気になる皆さん！宿谷講師の明快な説明を通し、1時間で理解を深めましょう

社労士（社会保険労務士）は、人事労務や年金の専門家として活躍できる国家資格です。

社労士の概要や魅力、年金科目対策の重要性や、今夏に学習を始めることのメリットを、実務家としてもご活躍されている宿谷講師が生配信でお伝えします。

勉強期間が1年以上にもわたる社労士試験の学習を行うにあたり、時期ごとに意識してほしいポイントも伝授！

今年の夏は社労士受験に挑戦してみませんか？

【おもなテーマ】

▪ 社労士ってなに？

▪ 社労士試験の概要

▪ 総合本科生Basic (＋Plus) のカリキュラム

▪ 年金科目を得意にするメリット

▪ Basic期 (7～9月) と基本講義期 (9月～) の学習方法

▪ キャンペーンのご紹介

セミナー後半は質疑応答コーナーもございます。匿名で講師に質問して疑問点を解消してください。参加無料・途中入退室可・カメラ不要・マイク不要です。お気軽にご参加ください。

実施概要

■日時：6月17日（水）19:00～ （※セミナー40分前後＋質疑応答）

■開催方法：オンライン（Zoom）

■参加費：無料

■対象：社労士の概要や勉強法を聞きたい方／2027年合格目標での学習を検討中の方

■予約方法：下記TACホームページよりお申込みください

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sharosi/sharosi_webinar_d.html

担当講師

宿谷 裕樹（しゅくや ゆうき）講師

【講師プロフィール】

TAC社会保険労務士講座講師。士業の専門家集団『ストラーダグループ』の一員として、ストラーダ社会保険労務士法人の代表社員を務める。社会保険労務士・税理士のダブルライセンスを有し、人事労務・社会保険・税務分野を中心に企業支援を行う。複数企業の役員や社外取締役も務めており、経営者視点と実務視点の双方から企業課題の解決を支援している。実務経験を踏まえた具体例と、法律の趣旨から理解する分かりやすい説明で、受講生を合格へ導く。2027年合格目標では、「総合本科生Basic(+Plus)」火曜日・金曜日夜の講義を池袋校で務める。

会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/