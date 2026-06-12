時計の枠を超えた “空間ワープ” ガジェット。立体月面ランプと環境音が、いつもの部屋を「ここではないどこか」へ変える『RELAX Moon Tempo Clock』

株式会社シンシア

株式会社シンシア（本社：大阪市浪速区）は、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド「RELAX（リラックス）」より、「Moon Tempo Clock（ムーンテンポクロック）」を発売しました。

≪RELAX Moon Tempo Clock ムーンテンポクロック≫

月の柔らかな灯りで、お部屋を心地よい癒やしの空間へと変える多機能な置き時計。

さらに、鳥のさえずりや川のせせらぎなど20種類のリラックスサウンドを搭載し、

まるで「ここではないどこか」へ来たかのような不思議な空間を演出します。

スリープタイマーも備えているため、就寝前の穏やかな入眠サポートにも高い効果を発揮します。

サウンドリスト（全20種類）

鳥のさえずり / 波の音 / 川のせせらぎ / 焚き火の音 / 虫の声 / 嵐の気配 / 森の動物 / 軒下の雨音

強風の音 / 水滴と水中音 / 扇風機の音 / 時計の音 / ベートーヴェン（月光）/ ドビュッシー（月の光） ブラームスの子守唄 / ヒーリング オーロラ(432 Hz) / 睡眠音楽 アルファ波 / 瞑想の響き（エンプティスカイ） / ヒーリング オーラ / ヒーリング シンギングボウル

カラーバリエーションは、どんなお部屋にも美しく馴染む上品な「ホワイト」と、RELAXのイメージカラーでもある温かみのある「ウォームグレー」の2色を展開。

製品仕様

サイズ約150.2×61.5×139.7mm / 重量約351g / 素材ABS、ポリカーボネート樹脂

入力電圧5V1A(Type-C) / 定格消費電力5W / サウンド出力1W

ディスプレイ消費電力0.6W / ムーンライト消費電力0.6W(最大) / 明るさ2.5lm

LED寿命50,000時間 / ±月差60秒 / 付属品USBType-C電源ケーブル、取扱説明書／保証書

※コンデンサーを内蔵しているため、給電が停止しても一定時間は時刻やアラーム等の設定が保持されます。ボタン電池は不要です。

「懐かしさと新しさが調和する、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド」

RELAXは、忙しい日々の中でふと肩の力を抜いてリラックスできる、

心を解き放ち「チルアウト」できる時間を楽しむための雑貨を提供しています。

ギフトにも最適なアイテムを取り揃えています。

RELAX Moon Tempo Clock ムーンテンポクロックは、シンシア公式オンライン各店（楽天、ZOZO、Amazon、Yahoo!、本店）のほか、全国ののセレクトショップ等にて発売いたします。

販売価格 5,500円(税込)

《取扱店舗/WEB》

- 楽天市場1号店 スマイルライフギフト シンシアhttps://item.rakuten.co.jp/sincere-watch/nbe05001/- 楽天市場2号店 SiNCERE LABOhttps://item.rakuten.co.jp/sincere-store/nbe05001/- Amazonhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0H1MF48HV- ZOZOTOWNhttps://zozo.jp/shop/sincere/goods/106506129/?did=170522608- Yahoo!ショッピングhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/sincere-inc/nbe05001.html- シンシアストアhttps://www.sincere-store.com/view/item/000000003399

- 株式会社シンシア- 本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21- 代表者：代表取締役 西森 潤- 資本金：10,000,000円- 事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン- HP：https://www.sincere-inc.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/- X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp- YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch