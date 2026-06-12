ワイヤレスIoTチップ市場現状と見通し：一冊でわかる産業チェーン- 年平均成長率（CAGR）14.5％の超高速成長（2026～2032年）
2026年6月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界ワイヤレスIoTチップ市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球ワイヤレスIoTチップ市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、ワイヤレスIoTチップ市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：BLE、Wi-Fi IoT、Zigbee/Thread/Matter、Cellular IoT、LoRaWAN IoT、Others
用途別セグメンテーション：Smart Home、Smart Healthcare、Retail Logistics、Consumer Electronics、Automotive Electronics、Other
主な参加者は以下の通りです：Broadcomm、Qualcomm、Texas Instruments、Semtech Corporation、Nordic Semiconductor、Renesas Electronics (Dialog Semiconductor)、Silicon Labs、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Realtek Semiconductor Corporation、Infineon、Microchip Technology、Toshiba、Sequans、Onsemi、MediaTek、Qorvo、UNISOC、Telink Semiconductor (shanghai)co.,ltd.、Shenzhen HiSilicon Technologies、ASR Microelectronics Co., Ltd.、Zhuhai All Winner Technology、Espressif Systems、Beken Corporation
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界ワイヤレスIoTチップ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600657/wireless-iot-chip）によれば、2025年の世界ワイヤレスIoTチップ市場規模は143.62億米ドルから、2032年には368.35億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は14.5％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352206/images/bodyimage1】
ワイヤレスIoTチップレポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、ワイヤレスIoTチップレポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
ワイヤレスIoTチップレポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界のワイヤレスIoTチップ市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（BLE、Wi-Fi IoT、Zigbee/Thread/Matter、Cellular IoT、LoRaWAN IoT、Others別）と応用分野（Smart Home、Smart Healthcare、Retail Logistics、Consumer Electronics、Automotive Electronics、Otherなど）の2つの次元を通じて、ワイヤレスIoTチップ市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
本レポートでは、ワイヤレスIoTチップ市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：BLE、Wi-Fi IoT、Zigbee/Thread/Matter、Cellular IoT、LoRaWAN IoT、Others
用途別セグメンテーション：Smart Home、Smart Healthcare、Retail Logistics、Consumer Electronics、Automotive Electronics、Other
主な参加者は以下の通りです：Broadcomm、Qualcomm、Texas Instruments、Semtech Corporation、Nordic Semiconductor、Renesas Electronics (Dialog Semiconductor)、Silicon Labs、NXP Semiconductors、STMicroelectronics、Realtek Semiconductor Corporation、Infineon、Microchip Technology、Toshiba、Sequans、Onsemi、MediaTek、Qorvo、UNISOC、Telink Semiconductor (shanghai)co.,ltd.、Shenzhen HiSilicon Technologies、ASR Microelectronics Co., Ltd.、Zhuhai All Winner Technology、Espressif Systems、Beken Corporation
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界ワイヤレスIoTチップ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/600657/wireless-iot-chip）によれば、2025年の世界ワイヤレスIoTチップ市場規模は143.62億米ドルから、2032年には368.35億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は14.5％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352206/images/bodyimage1】
ワイヤレスIoTチップレポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、ワイヤレスIoTチップレポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
ワイヤレスIoTチップレポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界のワイヤレスIoTチップ市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（BLE、Wi-Fi IoT、Zigbee/Thread/Matter、Cellular IoT、LoRaWAN IoT、Others別）と応用分野（Smart Home、Smart Healthcare、Retail Logistics、Consumer Electronics、Automotive Electronics、Otherなど）の2つの次元を通じて、ワイヤレスIoTチップ市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。