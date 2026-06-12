Air Compressor Market(空気圧縮機市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月10に「Air Compressor Market(空気圧縮機市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。空気圧縮機に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)の概要
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)に関する当社の調査レポートによると、Air Compressor Market(空気圧縮機市場)規模は 2035 年に約 444 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Air Compressor Market(空気圧縮機市場)規模は約 277 億米ドルとなっています。空気圧縮機 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Air Compressor Market(空気圧縮機市場)の拡大は、主に廃水処理施設の急速な増加によるものです。多くの自治体の廃水処理施設では、膜分離活性汚泥法（MBR）や曝気槽に空気圧縮機が使用されており、これが高性能なブロワや圧縮機への需要を喚起しています。
米国環境保護庁（EPA）によると、2027年までに水インフラへ500億米ドル以上が投資される見込みであり、その中で曝気システムは処理施設のエネルギーコストの25%を占めています。
さらに、倉庫における無人搬送車（AGV）やロボットの需要拡大に伴い、空気圧システムの必要性も高まっています。国際ロボット連盟（IFR）のデータによれば、2024年には倉庫用ロボットの導入数が31%増加しました。
空気圧縮機に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/air-compressor-market/82457
空気圧縮機に関する市場調査によると、医療用ガスシステムにおける圧縮空気の利用拡大、データセンターの冷却インフラの急速な拡充、そして産業分野における厳格なエネルギー効率規制を背景に、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、圧縮機の製造に使用される鉄鋼、銅、アルミニウムといった原材料の価格変動の激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352271/images/bodyimage1】
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)セグメンテーションの傾向分析
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、空気圧縮機 の市場調査は、タイプ別、可搬性別、潤滑方式別、作動原理別、冷却方式別、アプリケーション別と地域に分割されています。
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request- 82457
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)はアプリケーション別に基づいて、製造業、自動車産業、建設業、HVACシステム、石油とガス産業別に分割されています。予測期間中、製造業分野が42%という主要なシェアを占めると見込まれています。この成長は、製造施設において、空気輸送、包装、ロボットによる組み立て、ブロー成形などの工程で圧縮空気が多用されていることに起因しています。
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)の概要
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)に関する当社の調査レポートによると、Air Compressor Market(空気圧縮機市場)規模は 2035 年に約 444 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Air Compressor Market(空気圧縮機市場)規模は約 277 億米ドルとなっています。空気圧縮機 に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Air Compressor Market(空気圧縮機市場)の拡大は、主に廃水処理施設の急速な増加によるものです。多くの自治体の廃水処理施設では、膜分離活性汚泥法（MBR）や曝気槽に空気圧縮機が使用されており、これが高性能なブロワや圧縮機への需要を喚起しています。
米国環境保護庁（EPA）によると、2027年までに水インフラへ500億米ドル以上が投資される見込みであり、その中で曝気システムは処理施設のエネルギーコストの25%を占めています。
さらに、倉庫における無人搬送車（AGV）やロボットの需要拡大に伴い、空気圧システムの必要性も高まっています。国際ロボット連盟（IFR）のデータによれば、2024年には倉庫用ロボットの導入数が31%増加しました。
空気圧縮機に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/air-compressor-market/82457
空気圧縮機に関する市場調査によると、医療用ガスシステムにおける圧縮空気の利用拡大、データセンターの冷却インフラの急速な拡充、そして産業分野における厳格なエネルギー効率規制を背景に、市場シェアが拡大すると予測されています。
一方で、圧縮機の製造に使用される鉄鋼、銅、アルミニウムといった原材料の価格変動の激化が、今後数年間の市場成長を抑制する要因になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352271/images/bodyimage1】
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)セグメンテーションの傾向分析
Air Compressor Market(空気圧縮機市場)の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、空気圧縮機 の市場調査は、タイプ別、可搬性別、潤滑方式別、作動原理別、冷却方式別、アプリケーション別と地域に分割されています。
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Air Compressor Market(空気圧縮機市場)はアプリケーション別に基づいて、製造業、自動車産業、建設業、HVACシステム、石油とガス産業別に分割されています。予測期間中、製造業分野が42%という主要なシェアを占めると見込まれています。この成長は、製造施設において、空気輸送、包装、ロボットによる組み立て、ブロー成形などの工程で圧縮空気が多用されていることに起因しています。