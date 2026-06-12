【津田沼店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 津田沼店～ペア得キャンペーン！～
【津田沼店】
オープン記念「ペア得キャンペーン！」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
■住所
千葉県船橋市前原西2丁目14番8号津田沼パスタビル4階
津田沼駅北口から徒歩1分
1階にマクドナルドがあるビルの4階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 津田沼店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
ペア得キャンペーン！
下記、もみの匠津田沼店のURL
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351811/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 津田沼店です。
もみの匠 津田沼店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 津田沼店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
津田沼店
「ペア得キャンペーン！」のご案内しております
リラクゼーションサロン もみの匠 津田沼店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年06月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
店 舗 名：もみの匠 津田沼店
所 在 地：千葉県船橋市前原西2丁目14番8号津田沼パスタビル4階
電話番号：047-455-3677
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/tsudanuma/recruit/#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/u6m6o6/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
オープン記念「ペア得キャンペーン！」のご案内しております
【店舗概要】
■もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
■住所
千葉県船橋市前原西2丁目14番8号津田沼パスタビル4階
津田沼駅北口から徒歩1分
1階にマクドナルドがあるビルの4階になります。
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 津田沼店」では 今だけお得キャンペーンを新たに打ち出しました。
ペア得キャンペーン！
下記、もみの匠津田沼店のURL
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351811/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 津田沼店です。
もみの匠 津田沼店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 津田沼店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
津田沼店
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【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 藤沢店
https://mominotakumi.com/fujisawa/
2026年06月26日オープン予定！
もみの匠 心斎橋店
https://mominotakumi.com/shinsaibashi/
2026年04月03日オープン！
店 舗 名：もみの匠 津田沼店
所 在 地：千葉県船橋市前原西2丁目14番8号津田沼パスタビル4階
電話番号：047-455-3677
営業時間：11：00～23：00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/tsudanuma/recruit/#oubo
ホームページよりご予約可能
下記、もみの匠ホームページ
https://mominotakumi.com/
↓↓ネットからの予約こちらから↓↓
https://online.peakmanager.com/ja/u6m6o6/book
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
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