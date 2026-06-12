日本のインビルディングワイヤレス市場インテリジェンスレポート2036：市場シェア、戦略的展開、および将来展望
Survey Reportsは、『日本のインビルディングワイヤレス市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）』と題する市場調査レポートを発行したことを発表しました。本調査レポートには、最新の市場動向および将来の成長機会に関する詳細な分析が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うための情報を提供しています。本調査レポートでは、当社の研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、およびそれらの市場投入戦略（GTM：Go-To-Market戦略）の理解を行っています。
日本のインビルディングワイヤレス市場：デジタル時代の接続性を支える基盤
日本のインビルディングワイヤレス（IBW）市場は急速な変革期を迎えており、国内のデジタルインフラを支える重要な柱として台頭しています。モバイルデータ消費量の急増と企業のデジタル化の進展に伴い、建物内でのシームレスかつ大容量の通信接続を確保することは、もはや贅沢ではなく必須要件となっています。分散アンテナシステム（DAS）、スモールセル、5Gリピーターを含むインビルディングワイヤレスソリューションは、屋外のマクロネットワークが十分に届かない「通信カバレッジギャップ」を解消し、現代の商業施設、産業施設、および公共空間において信頼性の高い音声通信と高速データ通信を実現します。5Gの急速な展開とスマートビルの普及を背景に、日本市場は力強く持続的な成長が見込まれています。
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市場規模と成長見通し
日本のインビルディングワイヤレス市場は、2025年に10億7,250万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予想されており、2036年末までに20億2,570万米ドルを超える見込みです。
主要な成長要因
5G展開とネットワーク高密度化
日本の通信業界は、5Gの大規模な展開により構造的な変革を遂げています。高周波数帯であるミリ波（mmWave）スペクトラムでは、超高速通信と低遅延を実現するために、建物内に多数のスモールセルやDASノードを含む高密度なネットワークインフラが必要となります。総務省（MIC）は次世代インフラの拡充を積極的に推進しており、これがインビルディングワイヤレス市場の成長を直接後押ししています。
ローカル5Gおよびプライベートネットワークの導入拡大
日本の「ローカル5G」制度は、市場成長を促進する重要な要因となっています。この制度により、通信事業者だけでなく企業自身もプライベート5Gネットワークを構築できるようになりました。製造業、物流拠点、公共施設などでは、自動搬送車（AGV）やリアルタイム品質管理といったミッションクリティカルな用途を支えるため、プライベートネットワークへの投資が進んでいます。その結果、コアネットワーク、エッジコンピューティングユニット、無線アクセスネットワーク（RAN）機器などのインビルディングインフラに対する需要が大幅に拡大しています。
スマートビルおよびIoT統合の拡大
建物管理システム（BMS）と無線接続を統合したスマートビル技術への注目が高まっています。日本のNTT都市開発は実例として、主要商業ビルにハイブリッド型DASおよびスモールセルネットワークを導入し、テナントごとのスマートシステムを実現するとともに、予測負荷分散によってエネルギー消費を18％削減しました。このような接続性と運用効率の融合が、インビルディングワイヤレスへの投資を促進しています。
日本のインビルディングワイヤレス市場：デジタル時代の接続性を支える基盤
日本のインビルディングワイヤレス（IBW）市場は急速な変革期を迎えており、国内のデジタルインフラを支える重要な柱として台頭しています。モバイルデータ消費量の急増と企業のデジタル化の進展に伴い、建物内でのシームレスかつ大容量の通信接続を確保することは、もはや贅沢ではなく必須要件となっています。分散アンテナシステム（DAS）、スモールセル、5Gリピーターを含むインビルディングワイヤレスソリューションは、屋外のマクロネットワークが十分に届かない「通信カバレッジギャップ」を解消し、現代の商業施設、産業施設、および公共空間において信頼性の高い音声通信と高速データ通信を実現します。5Gの急速な展開とスマートビルの普及を背景に、日本市場は力強く持続的な成長が見込まれています。
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市場規模と成長見通し
日本のインビルディングワイヤレス市場は、2025年に10億7,250万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて年平均成長率（CAGR）6.2%で拡大すると予想されており、2036年末までに20億2,570万米ドルを超える見込みです。
主要な成長要因
5G展開とネットワーク高密度化
日本の通信業界は、5Gの大規模な展開により構造的な変革を遂げています。高周波数帯であるミリ波（mmWave）スペクトラムでは、超高速通信と低遅延を実現するために、建物内に多数のスモールセルやDASノードを含む高密度なネットワークインフラが必要となります。総務省（MIC）は次世代インフラの拡充を積極的に推進しており、これがインビルディングワイヤレス市場の成長を直接後押ししています。
ローカル5Gおよびプライベートネットワークの導入拡大
日本の「ローカル5G」制度は、市場成長を促進する重要な要因となっています。この制度により、通信事業者だけでなく企業自身もプライベート5Gネットワークを構築できるようになりました。製造業、物流拠点、公共施設などでは、自動搬送車（AGV）やリアルタイム品質管理といったミッションクリティカルな用途を支えるため、プライベートネットワークへの投資が進んでいます。その結果、コアネットワーク、エッジコンピューティングユニット、無線アクセスネットワーク（RAN）機器などのインビルディングインフラに対する需要が大幅に拡大しています。
スマートビルおよびIoT統合の拡大
建物管理システム（BMS）と無線接続を統合したスマートビル技術への注目が高まっています。日本のNTT都市開発は実例として、主要商業ビルにハイブリッド型DASおよびスモールセルネットワークを導入し、テナントごとのスマートシステムを実現するとともに、予測負荷分散によってエネルギー消費を18％削減しました。このような接続性と運用効率の融合が、インビルディングワイヤレスへの投資を促進しています。