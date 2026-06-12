教え方を学ぶ「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催
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一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、来る2026年（令和8年）7月8日（水）、「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催いたします。
同講習会は、臨床の実務経験を生かして医療的ケアを教えるためのファーストステップとして広く活用されています。対面の講義で知識を確認した後は、実際に手を動かし、声を掛け合いながら教え方を学びます。将来の指導者として個性を発揮するための基礎となる講習会です。
詳細・お申込みは、公式サイト（https://learning.ackk.org/iryotekikea/）をご覧ください。
【開催概要】
●名 称
医療的ケア教員講習会（厚生労働省指定講習会）
●日 時
2026年（令和8年）7月8日（水）
9:30-17:30（9:15開場）
●会 場
JR「水道橋」駅前・東京学院ビル
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-6-15
（JR水道橋駅西口徒歩1分/東京駅からはJRで10分程度）
●受講料
18,000円（税込）
＊教材費（教えるための要点をまとめたオリジナルテキスト、チェックシート等）を含みます。
●講 師
佐々木由惠（日本社会事業大学元教授・看護師・助産師・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員）
＊他、実務経験・教育経験ともに豊かな講師陣が担当します。
●対象者
看護師または医師、保健師、助産師の国家資格をお持ちの方を対象とします。修了後、教員に就任するためには実務経験年数の規定があります。医療職以外の方の見学・聴講については、ご相談ください。将来の教員を目指す方はもちろん、既に教員の資格をお持ちの方の学び直しにも対応しています。
●お申込み
公式サイト上のフォームより先着順に受け付けます。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
●修了証
厚生労働省指定の様式による修了証を当日の講習後に交付します。試験はありません。
＊当講習会を修了することで、大学・短期大学・福祉系高校・介護福祉士実務者研修等の医療的ケア担当教員や、喀痰吸引等研修「一号・二号」（不特定多数の者対象）の指導講師（指導看護師）になる資格を得られます。資格は全国共通です。
●感染症対策
状況に応じて必要な感染症対策（十分なスペースを確保した座席配置、教室内の換気、演習用機材の消毒、手指消毒剤の設置、マスク等の着用）を行った上で開催します。
●関連講座
教員としての継続教育に、下記の教育プログラムをお役立ていただけます。
・通信制「実務者研修教員講習会」https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
・「ターミナルケア指導者養成講座」https://learning.ackk.org/0301/
●主 催
一般社団法人知識環境研究会
●お問合せ先
一般社団法人知識環境研究会［教育会］研修事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
一般社団法人知識環境研究会（所在地：東京都千代田区、代表：神山資将）は、来る2026年（令和8年）7月8日（水）、「医療的ケア教員講習会」（厚生労働省指定講習会）を開催いたします。
同講習会は、臨床の実務経験を生かして医療的ケアを教えるためのファーストステップとして広く活用されています。対面の講義で知識を確認した後は、実際に手を動かし、声を掛け合いながら教え方を学びます。将来の指導者として個性を発揮するための基礎となる講習会です。
詳細・お申込みは、公式サイト（https://learning.ackk.org/iryotekikea/）をご覧ください。
【開催概要】
●名 称
医療的ケア教員講習会（厚生労働省指定講習会）
●日 時
2026年（令和8年）7月8日（水）
9:30-17:30（9:15開場）
●会 場
JR「水道橋」駅前・東京学院ビル
〒101-0061東京都千代田区神田三崎町3-6-15
（JR水道橋駅西口徒歩1分/東京駅からはJRで10分程度）
●受講料
18,000円（税込）
＊教材費（教えるための要点をまとめたオリジナルテキスト、チェックシート等）を含みます。
●講 師
佐々木由惠（日本社会事業大学元教授・看護師・助産師・社会福祉士・介護福祉士・介護支援専門員）
＊他、実務経験・教育経験ともに豊かな講師陣が担当します。
●対象者
看護師または医師、保健師、助産師の国家資格をお持ちの方を対象とします。修了後、教員に就任するためには実務経験年数の規定があります。医療職以外の方の見学・聴講については、ご相談ください。将来の教員を目指す方はもちろん、既に教員の資格をお持ちの方の学び直しにも対応しています。
●お申込み
公式サイト上のフォームより先着順に受け付けます。
https://learning.ackk.org/iryotekikea/
●修了証
厚生労働省指定の様式による修了証を当日の講習後に交付します。試験はありません。
＊当講習会を修了することで、大学・短期大学・福祉系高校・介護福祉士実務者研修等の医療的ケア担当教員や、喀痰吸引等研修「一号・二号」（不特定多数の者対象）の指導講師（指導看護師）になる資格を得られます。資格は全国共通です。
●感染症対策
状況に応じて必要な感染症対策（十分なスペースを確保した座席配置、教室内の換気、演習用機材の消毒、手指消毒剤の設置、マスク等の着用）を行った上で開催します。
●関連講座
教員としての継続教育に、下記の教育プログラムをお役立ていただけます。
・通信制「実務者研修教員講習会」https://learning.ackk.org/kyoinkoshu/
・「ターミナルケア指導者養成講座」https://learning.ackk.org/0301/
●主 催
一般社団法人知識環境研究会
●お問合せ先
一般社団法人知識環境研究会［教育会］研修事務局
〒101-0044東京都千代田区鍛冶町2-11-22
TEL：03（3252）2472
FAX：03（6779）4703
Email：info@ackk.or.jp
URL：https://learning.ackk.org/
配信元企業：一般社団法人知識環境研究会
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