最新のiOS 27・ iPadOS 27開発ベータに対応｜iOS/iPadOSデバイス不具合修復ソフト「BuhoRepair」v1.2.4をリリース
Dr.Buho Inc.は、iPhone・iPad向け不具合修復ソフト「BuhoRepair」の最新バージョン 1.2.4 をリリースしました。
今回のアップデートでは、最新のiOS 27・iPadOS 27開発ベータへの対応を追加しました。iPhone・iPadを新しいOSへアップデートする場合や、必要に応じてAppleの署名状況などの条件を満たす場合、以前のバージョンへ戻す操作もサポートします。
iOS/iPadOSデバイス不具合修復ソフト：https://www.drbuho.com/jp/buhorepair
iOS 27・iPadOS 27開発ベータのアップデート／ダウングレードに対応
新しいiOS・iPadOS開発ベータが公開されると、最新機能をいち早く試したいユーザーや開発者を中心に、iPhone・iPadのアップデートやダウングレードを行う機会が増えます。
一方で、Beta版を含む新しいOS環境では、アップデート中に止まる、復元に失敗する、リカバリーモードから抜け出せない、デバイスが正常に起動しないといったトラブルが発生する場合があります。
BuhoRepair v1.2.4では、こうしたiOS 27・iPadOS 27環境での利用シーンを想定し、iPhone・iPadのアップデート／ダウングレード時の互換性と安定性を改善しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352282/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352282/images/bodyimage2】
BuhoRepair v1.2.4の主な改善点
今回のバージョン 1.2.4 では、以下の改善を行っています。
・最新のiOS 27・iPadOS 27開発ベータに対応
・iPhone・iPadのアップデート処理の安定性を向上
・iOS/iPadOSのダウングレード時の互換性を改善
・一部の既知の不具合を修正し、全体的な安定性を向上
これにより、iOS 27・iPadOS 27開発ベータへアップデートしたいユーザーや、必要に応じて以前のバージョンへ戻したいユーザーが、iPhone・iPadのシステム操作をより安心して行えるようになります。
新しいiOS・iPadOSを試すユーザーに、より安心できる修復手段を提供
iOS 27・iPadOS 27開発ベータでは、新機能や変更点をいち早く検証できる一方で、正式版に比べて動作が不安定になる可能性があります。特に、メイン端末として利用しているiPhoneやiPadでアップデート失敗や復元エラーが発生すると、日常利用に大きな影響が出ることがあります。
BuhoRepairは、iPhone・iPadのさまざまなシステム不具合を修復するためのソフトウェアです。リカバリーモードの解除、アップデート失敗、起動不良、画面が固まる問題など、日常的に起こりうるiOS/iPadOSデバイスのトラブルに対応します。
今回のv1.2.4では、最新のiOS 27・iPadOS 27への対応を追加・改善することで、新しいOSを試したいユーザー、開発者、テスターにとって、より使いやすいバージョンとなっています。
BuhoRepairについて
BuhoRepairは、弊社が開発・提供するiOS/iPadOSデバイス向けのシステム不具合修復ソフトです。iPhoneやiPadがリカバリーモードに入ったまま戻らない、アップデートに失敗した、画面が動かない、起動しないなどの問題を、わかりやすい操作で修復できるよう設計されています。
専門知識がないユーザーでも使いやすいシンプルな画面と、複数の修復モードにより、日常的なiPhone・iPadのトラブル解決をサポートします。
製品情報
製品名：BuhoRepair
最新バージョン：1.2.4
対応デバイス：iPhone、iPad
対応OS：iOS 27開発ベータ、iPadOS 27開発ベータおよびそれ以前のバージョン
開発元：Dr.Buho Inc.
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhorepair
配信元企業：Dr.Buho
今回のアップデートでは、最新のiOS 27・iPadOS 27開発ベータへの対応を追加しました。iPhone・iPadを新しいOSへアップデートする場合や、必要に応じてAppleの署名状況などの条件を満たす場合、以前のバージョンへ戻す操作もサポートします。
iOS/iPadOSデバイス不具合修復ソフト：https://www.drbuho.com/jp/buhorepair
iOS 27・iPadOS 27開発ベータのアップデート／ダウングレードに対応
新しいiOS・iPadOS開発ベータが公開されると、最新機能をいち早く試したいユーザーや開発者を中心に、iPhone・iPadのアップデートやダウングレードを行う機会が増えます。
一方で、Beta版を含む新しいOS環境では、アップデート中に止まる、復元に失敗する、リカバリーモードから抜け出せない、デバイスが正常に起動しないといったトラブルが発生する場合があります。
BuhoRepair v1.2.4では、こうしたiOS 27・iPadOS 27環境での利用シーンを想定し、iPhone・iPadのアップデート／ダウングレード時の互換性と安定性を改善しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352282/images/bodyimage2】
BuhoRepair v1.2.4の主な改善点
今回のバージョン 1.2.4 では、以下の改善を行っています。
・最新のiOS 27・iPadOS 27開発ベータに対応
・iPhone・iPadのアップデート処理の安定性を向上
・iOS/iPadOSのダウングレード時の互換性を改善
・一部の既知の不具合を修正し、全体的な安定性を向上
これにより、iOS 27・iPadOS 27開発ベータへアップデートしたいユーザーや、必要に応じて以前のバージョンへ戻したいユーザーが、iPhone・iPadのシステム操作をより安心して行えるようになります。
新しいiOS・iPadOSを試すユーザーに、より安心できる修復手段を提供
iOS 27・iPadOS 27開発ベータでは、新機能や変更点をいち早く検証できる一方で、正式版に比べて動作が不安定になる可能性があります。特に、メイン端末として利用しているiPhoneやiPadでアップデート失敗や復元エラーが発生すると、日常利用に大きな影響が出ることがあります。
BuhoRepairは、iPhone・iPadのさまざまなシステム不具合を修復するためのソフトウェアです。リカバリーモードの解除、アップデート失敗、起動不良、画面が固まる問題など、日常的に起こりうるiOS/iPadOSデバイスのトラブルに対応します。
今回のv1.2.4では、最新のiOS 27・iPadOS 27への対応を追加・改善することで、新しいOSを試したいユーザー、開発者、テスターにとって、より使いやすいバージョンとなっています。
BuhoRepairについて
BuhoRepairは、弊社が開発・提供するiOS/iPadOSデバイス向けのシステム不具合修復ソフトです。iPhoneやiPadがリカバリーモードに入ったまま戻らない、アップデートに失敗した、画面が動かない、起動しないなどの問題を、わかりやすい操作で修復できるよう設計されています。
専門知識がないユーザーでも使いやすいシンプルな画面と、複数の修復モードにより、日常的なiPhone・iPadのトラブル解決をサポートします。
製品情報
製品名：BuhoRepair
最新バージョン：1.2.4
対応デバイス：iPhone、iPad
対応OS：iOS 27開発ベータ、iPadOS 27開発ベータおよびそれ以前のバージョン
開発元：Dr.Buho Inc.
公式サイト：https://www.drbuho.com/jp/buhorepair
配信元企業：Dr.Buho
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