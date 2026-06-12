Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月10に「Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ラック冷却マニホールドに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)の概要
Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)に関する当社の調査レポートによると、Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)規模は 2035 年に約 37 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)規模は約 15 億米ドルとなっています。ラック冷却マニホールドに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)の成長は、データセンターに対するPUE（電力使用効率）の制限が義務化されたことによって促進されています。この規制により、データセンター事業者は空冷方式から離れつつあります。
例えば:
● ドイツ：エネルギー効率法（EnEfG）は、すべての新規データセンターに対してPUE（電力使用効率）の上限を1.2未満とすることを義務付けており、既存の施設についても2030年までにPUEを1.3未満にすることを求めています。また、排熱の再利用を高い割合で行うことも義務付けています。
● 日本：改正省エネ法により、すべての新規データセンターに対し、PUEの上限を1.3未満とする厳しい基準が義務付けられています。
● 中国：8つの国家級計算ハブプロジェクトの一環として、中国はすべての大規模データセンタークラスターに対し、厳格なPUE（電力使用効率）上限を義務付けています。
● 台湾：経済部がハイパースケールサイトを対象にPUE（電力使用効率）の上限値を義務化し、併せて、効率の低い施設に対しては段階的な電力追加料金を課す制度を導入しました。
● EU：ヨーロッパ連合（EU）のエネルギー効率化指令は、大規模施設に対し、エネルギー原単位の報告および削減を義務付けています。
● シンガポール：IMDAは、新規データセンターに対してPUEの上限を1.3と定めました。
ラックマニホールドを用いた液冷方式は一貫してPUE 1.1未満を達成しているのに対し、空冷方式では1.4を下回るのに苦戦しています。こうした主要な規制は、どの事業者も無視できない、コンプライアンス主導の設備更新サイクルを創出することになるでします。
ラック冷却マニホールドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rack-cooling-manifolds-market/590642413
ラック冷却マニホールドに関する市場調査によると、CPUやGPUメーカーによるチップのTDP（熱設計電力）増大に伴い、同製品の市場シェアが拡大すると予測されています。このTDPの増大は、空冷方式の経済的合理性を根本から覆す事態を招いています。例えば、NVIDIAの最新GPU「B200」は、1モジュールあたりのTDPが1,000Wを超えると報じられています。また、AMDのEPYCプロセッサも、今や400Wに達するのが一般的です。
Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)の概要
Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)に関する当社の調査レポートによると、Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)規模は 2035 年に約 37 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)規模は約 15 億米ドルとなっています。ラック冷却マニホールドに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Rack Cooking Manifolds Market(ラック冷却マニホールド市場)の成長は、データセンターに対するPUE（電力使用効率）の制限が義務化されたことによって促進されています。この規制により、データセンター事業者は空冷方式から離れつつあります。
例えば:
● ドイツ：エネルギー効率法（EnEfG）は、すべての新規データセンターに対してPUE（電力使用効率）の上限を1.2未満とすることを義務付けており、既存の施設についても2030年までにPUEを1.3未満にすることを求めています。また、排熱の再利用を高い割合で行うことも義務付けています。
● 日本：改正省エネ法により、すべての新規データセンターに対し、PUEの上限を1.3未満とする厳しい基準が義務付けられています。
● 中国：8つの国家級計算ハブプロジェクトの一環として、中国はすべての大規模データセンタークラスターに対し、厳格なPUE（電力使用効率）上限を義務付けています。
● 台湾：経済部がハイパースケールサイトを対象にPUE（電力使用効率）の上限値を義務化し、併せて、効率の低い施設に対しては段階的な電力追加料金を課す制度を導入しました。
● EU：ヨーロッパ連合（EU）のエネルギー効率化指令は、大規模施設に対し、エネルギー原単位の報告および削減を義務付けています。
● シンガポール：IMDAは、新規データセンターに対してPUEの上限を1.3と定めました。
ラックマニホールドを用いた液冷方式は一貫してPUE 1.1未満を達成しているのに対し、空冷方式では1.4を下回るのに苦戦しています。こうした主要な規制は、どの事業者も無視できない、コンプライアンス主導の設備更新サイクルを創出することになるでします。
ラック冷却マニホールドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rack-cooling-manifolds-market/590642413
ラック冷却マニホールドに関する市場調査によると、CPUやGPUメーカーによるチップのTDP（熱設計電力）増大に伴い、同製品の市場シェアが拡大すると予測されています。このTDPの増大は、空冷方式の経済的合理性を根本から覆す事態を招いています。例えば、NVIDIAの最新GPU「B200」は、1モジュールあたりのTDPが1,000Wを超えると報じられています。また、AMDのEPYCプロセッサも、今や400Wに達するのが一般的です。