【本日発売】「悟り」は一瞬で理解できる。認知科学者・苫米地英人の『超悟り入門』がついに電子書籍化！特典音源はWEBダウンロード対応でさらに便利に！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352274/images/bodyimage1】
株式会社サイゾーは、認知科学者・苫米地英人氏による話題の著作『超悟り入門』の電子書籍版を、本日2026年6月12日（金）より主要電子書店にて配信開始いたしました。
本書は、多くの日本人が難解なものと捉えがちな「悟り」を、最先端の認知科学と分析哲学の視点から解き明かし、「小学生でも理解できるほど簡単なもの」として再定義した一冊です。刊行以来、多くの読者から支持を集めてきた本作が、このたび待望の電子書籍版として登場します。
また、電子版では読者の利便性向上を目的に、紙書籍版でデータ用DVDとして付属していた「スペシャル特殊機能音源」を、WEBから直接ダウンロードできる形式へとアップデート。スマートフォンやタブレットでも手軽に利用できるようになりました。
誰でも一瞬で理解できる「悟り」の正体を知り、利他的に生きる「超悟り」の境地を、あなたのスマートフォンで今すぐ体感してください。
▼Amazon商品ページ（今すぐ購入可能）
https://amzn.to/4fDWngG
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■ 本書の核心──悟りは「ゴール」ではなく「スタート」である
苫米地氏は本書の中で、「釈迦の弟子で悟った人は8万4000人も存在した。悟りは決して難解なものではない」と語ります。
本書が提示するのは、悟りを単なる精神的到達点として捉える考え方ではありません。むしろ、悟ったあとにどのように生きるかという「超悟り」の視点こそが重要であると説きます。
現代社会に蔓延する「金」「強欲」「見栄」といった情報空間上の束縛（スコトーマ）から自由になり、自らの抽象度を高めることで、利他的な人生を実践するための具体的な方法論を提示しています。
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■ 電子版の進化──スマホで“悟り”をブースト
電子版では、特典音源をWEBサイトからダウンロードできる形式を採用しました。
これにより、PCだけでなくスマートフォンやタブレットにも直接保存でき、場所を選ばず高音質で試聴することが可能です。
【収録音源】
（ハイレゾ版・CD音質版を収録）
・ 一週間で悟るためのブースト機能音源『Stay Calm』
・ 21世紀の瞑想のための機能音源『Feel Your Beauty Things』
これらの音源には、脳幹や視床など脳の深部に働きかける超高周波技術が組み込まれており、リラックスした状態で聴くことで、「この世は幻である」という悟りの感覚をサポートすることを目的としています。
■ 商品概要
・ タイトル：『超悟り入門』（電子書籍版）
・ 著者：苫米地英人
・ 配信開始日：2026年6月12日（金）
・ 出版社：株式会社サイゾー
・ 特典：スペシャル特殊機能音源（WEBダウンロード形式）
詳細・購入はこちら
https://amzn.to/4fDWngG
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「悟りは難しいもの」という思い込みを覆し、その先の人生をどう生きるかを示す一冊。認知科学と哲学の知見を融合した苫米地英人氏の新しい悟り論を、ぜひ電子書籍でご体験ください。
配信元企業：株式会社サイゾー
株式会社サイゾーは、認知科学者・苫米地英人氏による話題の著作『超悟り入門』の電子書籍版を、本日2026年6月12日（金）より主要電子書店にて配信開始いたしました。
本書は、多くの日本人が難解なものと捉えがちな「悟り」を、最先端の認知科学と分析哲学の視点から解き明かし、「小学生でも理解できるほど簡単なもの」として再定義した一冊です。刊行以来、多くの読者から支持を集めてきた本作が、このたび待望の電子書籍版として登場します。
また、電子版では読者の利便性向上を目的に、紙書籍版でデータ用DVDとして付属していた「スペシャル特殊機能音源」を、WEBから直接ダウンロードできる形式へとアップデート。スマートフォンやタブレットでも手軽に利用できるようになりました。
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■ 本書の核心──悟りは「ゴール」ではなく「スタート」である
苫米地氏は本書の中で、「釈迦の弟子で悟った人は8万4000人も存在した。悟りは決して難解なものではない」と語ります。
本書が提示するのは、悟りを単なる精神的到達点として捉える考え方ではありません。むしろ、悟ったあとにどのように生きるかという「超悟り」の視点こそが重要であると説きます。
現代社会に蔓延する「金」「強欲」「見栄」といった情報空間上の束縛（スコトーマ）から自由になり、自らの抽象度を高めることで、利他的な人生を実践するための具体的な方法論を提示しています。
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■ 電子版の進化──スマホで“悟り”をブースト
電子版では、特典音源をWEBサイトからダウンロードできる形式を採用しました。
これにより、PCだけでなくスマートフォンやタブレットにも直接保存でき、場所を選ばず高音質で試聴することが可能です。
【収録音源】
（ハイレゾ版・CD音質版を収録）
・ 一週間で悟るためのブースト機能音源『Stay Calm』
・ 21世紀の瞑想のための機能音源『Feel Your Beauty Things』
これらの音源には、脳幹や視床など脳の深部に働きかける超高周波技術が組み込まれており、リラックスした状態で聴くことで、「この世は幻である」という悟りの感覚をサポートすることを目的としています。
■ 商品概要
・ タイトル：『超悟り入門』（電子書籍版）
・ 著者：苫米地英人
・ 配信開始日：2026年6月12日（金）
・ 出版社：株式会社サイゾー
・ 特典：スペシャル特殊機能音源（WEBダウンロード形式）
詳細・購入はこちら
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「悟りは難しいもの」という思い込みを覆し、その先の人生をどう生きるかを示す一冊。認知科学と哲学の知見を融合した苫米地英人氏の新しい悟り論を、ぜひ電子書籍でご体験ください。
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