夏、氷が足りなくなる。

真夏のキャンプやBBQで、最後にたいてい足りなくなる氷。クーラーボックスの板氷は昼過ぎには小さくなり、夕方には溶けた水の底に沈んでいる。飲み物自体は冷やせても、グラスに入れる氷だけは夕方に残っていない。一度は経験がありませんか？ PowerArQのポータブル製氷機がやることは単純です。氷を、その場でつくる。それだけで夏の過ごし方は変わります。

冷えていることと、氷があることは違う

ポータブル冷蔵庫のおかげで、飲み物も食材も家と同じように冷やせるようになりました。

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ただ使ってみると、「冷えた飲み物がある」ことと「氷がある」ことは別だと気づきます。冷えたグラスに氷を入れる。ハイボールに足す。冷やした素麺に浮かべる。冷やすことはできても、氷をつくることはできなかった。そこだけが、ずっと解決されていませんでした。

朝、氷を仕込む手間がなくなる

前夜から製氷皿で作り置きし、足りない分は板氷を買い、溶けないようクーラーボックスの場所を割いて運ぶ。製氷機があれば、この面倒な段取りがまるごと消えます。サイトに着いたら給水してスイッチを入れるだけ。クーラーボックスを氷で埋めずに済むので、その分を食材や飲み物に回せます。

◾️スペック補足：製氷能力

PowerArQの製氷機は最短10分でクリアな氷が完成します。さらに1日最大15kgの製氷能力。といってもイメージしにくいと思うので、ハイボールで換算すると、大体150杯分くらいです。キャンプの乾杯からホームパーティーまで、氷切れの心配は必要ありません。

電源さえあれば、氷は切れない

サイトに電源があるかは現地まで分からない。だからこそPowerArQの製氷機は、ポータブル電源との併用を前提にしています。電源のないサイトでも、車中泊でも、自宅の庭やベランダでも、同じように氷をつくり続けられます。

◾️スペック補足：電源まわり

ちなみに、消費電力は約180Wと省電力。200W以上出力できるポータブル電源があれば使用可能です。PowerArQ 3（555Wh）で約2.6時間、S10 Pro（1024Wh）で約4.8時間の稼働が目安。動作環境温度は10℃～40℃で、高温時は製氷サイクルが最大35分まで延びる場合があるため、夏場は日陰への設置がおすすめです。

電源・冷蔵庫・DuoPotの隣に置く

ポータブル電源が家電を動かし、冷蔵庫が冷やし、DuoPotが温かいものをつくる。そこに製氷機が加わると、夏のサイトで「冷たい・温かい・つくる」がひと通りそろいます。色味やトーンをそろえているのは、バラバラに集めた家電ではなく、トータルコーディネートしたギアとして使ってほしいからです。

氷を気にしない夏に

夕方になっても氷の残量を気にしない。飲み物にはいつでも氷があって、誰も「氷、もう溶けたね」と言わない。 冒険に、あなたらしさを。 PowerArQ

■ 製品概要・仕様

ポータブル製氷機 PowerArQ Ice Cube Maker

型番：HZB-15AF 電源：AC100V（50/60Hz） 消費電力：約180W 氷の厚さ調節：-6分～+6分（1分単位で設定可能） 製氷サイクル時間：通常約10～25分（環境により最大35分） 1日の製氷量：最大 約15kg タンク容量：合計2.0L 保冷機能：なし 自動洗浄：あり（約20分） 予約タイマー：1～24時間 動作環境温度：10℃～40℃ カラー：コヨーテタン 同梱物：アイスバスケット・アイススコップ・水タンク・水タンクの蓋・取扱説明書 価格：\27,500（税込）

https://powerarq.com/products/a0080

ポータブルクッキングポット PowerArQ DuoPot

容量(鍋): 1.2L 容量(フライパン): 0.48L 定格電圧: 100V～120V 素材(鍋・フライパン): アルミニウム合金 素材(蓋): PP素材 コーティング: PTFE 本体サイズ(使用時): 173×170×223mm 重量: 1.0kg カラー: コヨーテタン 価格: \7,920(税込) 販売元: 加島商事株式会社

https://powerarq.com/products/a0062

ポータブル電源 PowerArQ S10Pro

容量：1024Wh カラー：コヨーテタン、オリーブドラブ、ブラック

■ブランド概要

https://powerarq.com/products/pa100

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。 仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ 日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。 さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/

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