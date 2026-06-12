SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区、代表：古川 イサオ）は、2026－2035年の予測期間を対象とした「Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)」に関する調査を実施しました。 市場調査レポートの詳細な洞察は、以下のURLにてご覧いただけます： https://www.sdki.jp/reports/automotive-bearing-market/103612 調査結果公表日：2026年6月5日 調査担当：SDKI Analytics 調査対象範囲：当社の分析担当者が、543社の市場参入企業を対象に調査を実施しました。調査対象企業の規模は多岐にわたります。 調査対象地域：北米（米国、カナダ）、中南米（メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米諸国）、アジア太平洋地域（日本、中国、インド、ベトナム、台湾、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、その他のアジア太平洋諸国）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、その他のヨーロッパ諸国）、および中東とアフリカ（イスラエル、GCC、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東とアフリカ諸国） 調査手法：実地調査243件、オンライン調査300件 調査期間：2026年3月－2026年4月 調査のポイント：本調査レポートには、成長要因、課題、機会、および最新の市場動向を含む、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の市場傾向分析が盛り込まれています。さらに、同市場における主要企業の詳細な競合分析も提供しています。また、本市場調査には、市場セグメンテーションおよび地域別分析（日本および世界全体）も含まれています。 市場概況 SDKI Analyticsによる分析によると、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)は、2025年には約522億米ドル、2035年には約958億米ドルの市場規模（収益額）に達すると予測されています。さらに、同市場は予測期間を通じて、年平均成長率（CAGR）約6.3%で成長すると見込まれています。

市場概要

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SDKI AnalyticsによるAutomotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の調査と分析によると、同市場は主にインド、中国、ベトナム、インドネシアにおける電動二輪車および三輪車の普及拡大に伴い、成長が見込まれています。これらの車両には、スイングアームやハブモーター向けに、軽量かつ低摩擦なベアリングが求められます。当社の調査では、2025年のインドにおける電動二輪車の登録台数は1.27百万台を超えました。電動スクーター1台あたり約8ー10個のベアリングが使用されるため、この普及が自動車用ベアリングの需要を押し上げています。 さらに、政府の施策や厳しい燃費規制により、自動車メーカーは内部摩擦を低減するベアリングの採用を進めています。米国環境保護庁（EPA）のデータによると、2024年の新車の平均燃費は27.2 mpgでした。こうした状況下で、OEM（自動車メーカー）は従来のベアリングから高度な低トルク設計の製品へと切り替えを進めており、その結果、交換サイクルの短縮やベアリング製品の高付加価値化（プレミアム化）が進展しています。

最新ニュース

当社の調査によると、Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の各企業は、近年以下の通り事業展開を進めています： • 2024年8月、NTN Corporationは、国産車および輸入車向けの27種類の新SKUを含む、ハードウェアキット付き「BCAホイールハブ」製品ラインの発売を発表しました。 • 2025年3月、NSK Ltd.はEV駆動ユニットの小型化と消費電力の低減を図るため、EV向けに軽量とコンパクトな深溝ボールベアリングを発売しました。

市場セグメンテーション

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当社のAutomotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)調査では、市場をベアリングタイプ別に基づいて、ボールベアリング、ローラーベアリング、その他に分割されています。このうちボールベアリングのセグメントは、ラジアル荷重とアキシャル荷重の双方に対応しつつ、発熱を抑えた高速回転を可能にするという特性から、予測期間中に45%という主要なシェアを占めると予測されています。

地域概要

Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)に関する当社の分析によると、中国、インド、日本、韓国、タイにおける乗用車、商用車、電気自動車（EV）の生産拡大や、自動車製造に対する政府の強力な支援を背景に、予測期間中、アジア太平洋地域が38%という圧倒的な市場シェアを占めるとともに、6.5%という最も高い年平均成長率（CAGR）を記録すると見込まれています。 日本市場においては、堅調な国内自動車生産および輸出、ハイブリッド車や電動車の生産増加、そして日本の自動車メーカーによるグローバルな製造ネットワークの急速な拡大が、市場の成長を牽引しています。

Automotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)の主要企業

当社の調査レポートに記載の通り、世界のAutomotive Bearing Market(自動車用ベアリング市場)における主要企業は以下の通りです: • SKF Group • Schaeffler AG (FAG/INA) • The Timken Company • ILJIN Group • NRB Bearings Ltd. さらに、日本市場における上位5社は以下の通りです: • NSK Ltd. • NTN Corporation • JTEKT Corporation (Koyo Bearings) • MinebeaMitsumi Inc. • Nachi-Fujikoshi Corp

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