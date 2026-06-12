【ビーチから地域を元気に！】SDGs活動・イベント交流で地域の力を背に受け、シーズン初のホームゲームで13-1の圧勝！！

株式会社レーヴェ横浜

株式会社レーヴェ横浜（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：松川弘也）が運営するビーチサッカークラブ「レーヴェ横浜」（本拠地：神奈川県横浜市瀬谷区）は、ホームピッチである「ロペビーチパーク Suppored byF.O.P.inc」にて2026年6月7日(日)に「関東ビーチサッカー1部リーグ第5節」を開催いたしました。当日は試合での大勝に加え、メインスポンサーである株式会社エフ・オー・プランニングとのSDGs地域清掃活動やビーチサッカークリニックも実施し、地域・スポンサー一体となったイベントとなりましたことご報告いたします。

■主力不在の逆境を跳ね返す、13-1の「圧勝」でリーグ後半戦へ弾み

関東ビーチサッカー1部リーグは第5節を迎え、シーズンもいよいよ折り返し地点に突入。レーヴェ横浜は現在、主力選手が海外へ期限付き移籍中という厳しい状況の中にありますが、チーム一丸となった圧倒的な攻撃力を見せつけ、13-1という大差でスコアを飾り圧勝いたしました。

次回のホームゲーム（第7節）は、7月26日（日）19:30キックオフを予定しています。引き続き、皆様の熱いご声援をお待ちしております。

■スポンサーや地域の方々と一体となったSDGs活動と「非日常の砂体験」

今回のホームゲームでは、熱い試合だけでなく、持続可能な地域づくりを目指した様々なイベントを同時開催いたしました。

１. 【SDGs活動】合同地域清掃活動

レーヴェ横浜のメインスポンサーである「株式会社エフ・オー・プランニング」の社員の皆様が応援に駆けつけてくださり、SDGs活動の一環として、クラブスタッフ・選手と一緒に周辺の地域清掃活動を実施いたしました。

２. 【試合後イベント】ピッチ開放＆ビーチサッカークリニック

試合終了後には、ご来場いただいた皆様にピッチを開放し、白い砂の感触を肌で感じていただく「砂体験」を楽しんでいただきました。 その後、エフ・オー・プランニング様とのスポンサー交流会を兼ねた「ビーチサッカークリニック」を開催。社員の方やそのご家族を含め、総勢約60名の大人から子どもまでがピッチに集まりました。

３.放課後等デイサービス「サードベース」様との活動

約30名のデイサービスご利用者様にご来場いただき、試合開始時には選手とともに入場、試合終了後にはビーチコート解放を行い、砂浜での遊び体験をしていただき、楽しく過ごしていただきました。

【イベントの様子】

白い砂の上で、大人も子どもも一緒になって「童心」に帰り、笑顔ではしゃぐ姿が印象的でした。ビーチという「非日常」の空間だからこそ生まれる、温かい交流の場となりました。

■「GREEN×EXPO 2027」を控える瀬谷区を盛り上げる存在に

海軍通りを株式会社エフ・オー・プランニングの社員の方々と清掃活動しました試合終了後、ビーチコートを開放し、来場者の方々にご利用いただきました放課後等デイサービス「サードベース」の方々が、選手といっしょに試合前入場しました

レーヴェ横浜は今後も、日頃からお世話になっているスポンサー様や地域住民の皆様に向け、ビーチサッカーを通じて「非日常のワクワク」を楽しんでいただけるイベントを企画・創出してまいります。

また、2027年に国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の開催を目前に控えたここ「横浜市瀬谷区」を、地域の方々と一緒に盛り上げていく中心団体として、今後も積極的な地域清掃活動やイベント開催に全力で取り組んでまいります。

【次回ホームゲーム情報】

大会名: 関東ビーチサッカー1部リーグ 第7節

日時: 2026年7月25日（土） 19:30キックオフ

会場: ロペビーチパーク Supported by F.O.P.inc（神奈川県横浜市瀬谷区）

■レーヴェ横浜について

レーヴェ横浜は、神奈川県横浜市瀬谷区を拠点に活動するビーチサッカークラブです。

2015年の創設以来、「地域とともに歩み、地域に必要とされるクラブ」を理念に掲げ、競技活動だけでなく地域貢献活動や次世代育成にも取り組んでいます。

男子トップチームをはじめ、女子チーム「レーヴェ横浜FRAU」、育成カテゴリーを展開し、ビーチサッカーを通じて地域社会との交流やスポーツ文化の普及に努めています。

また、ビーチサッカー日本代表選手を輩出するなど競技面でも実績を重ねており、日本一、そして世界を目指して挑戦を続けています。

公式サイト：https://www.loeweyokohama.com/

公式X(旧ツイッター)：https://x.com/loewe_yokohama

公式instagram：https://www.instagram.com/lowe_yokohama/

ロペビーチパーク：https://www.loeweyokohama.com/lopebeachpark

■株式会社エフ・オー・プランニング

株式会社エフ・オー・プランニングは、東京を拠点とする人材サービス会社です。

「人材リソース」と「販売戦略」の観点から解決する企業で特に大手メーカーやアパレルブランドなどの企業における売上向上や課題解決を実現しています。

創業以来、企業とのリピート契約を重ね、安定した基盤を維持しております

「何かを始めたい」という働く人の挑戦を支援することをコアバリューとし、社員一人ひとりのキャリア形成に寄り添った社風を特徴としています。

採用から配属後まで、フルサポート体制を整えております。

株式会社エフ・オー・プランニング

代表者：岡本 力 様

会社住所：東京都目黒区下目黒1-1-11 目黒東洋ビル5F

会社HP：https://www.fop-japan.co.jp/

■クラブ概要

■株式会社レーヴェ横浜

代表者：代表取締役 松川弘也

所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目14－20 光正第2ビル8F

設立：2026年5月

事業内容：

・ビーチサッカークラブ運営

・スポーツイベントの企画運営

・スポーツスクール運営

・地域活性化事業

・スポンサーシップ及びマーケティング事業

■一般社団法人レーヴェパーク

代表理事：奥山正憲

ホームコート：ロペビーチパーク Supported byF.O.P.inc

（横浜市瀬谷区中屋敷3丁目21-2）

レーヴェ横浜の育成・普及活動を担う法人として、女子チーム「レーヴェ横浜FRAU」、セカンドチーム、育成カテゴリーを統括し、ビーチサッカーの普及と地域スポーツ振興に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社レーヴェ横浜 広報担当：山田／武居（たけすえ）

MAIL：a_yamada@lyfc2015.com／takesue@lyfc2015.com