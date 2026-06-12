カユーパッケージ株式会社

当社は地球にも人にもやさしい暮らしの提案として、脱プラスチックの取り組みが加速するなか、それぞれの素材の良さを活かした適材適所の社会をめざし、木製容器「KAYU PACKAGE（カユーパッケージ）」を選択肢として事業を推進してまいりました。本件は木製食品用容器における米国の特許取得となり、木製食品用容器の耐水性と耐久性を向上させる技術に関するものです。



■特許の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57841/table/16_1_6ea9e9549e7bcd788bd88779c68dac71.jpg?v=202606120351 ]



■KAYU PACKAGEについて



環境に配慮した木製容器「KAYU PACKAGE」

KAYU PACKAGEは、日本の伝統である「木の容器」を現代にアップデートして提案する木製容器です。

WEB：https://www.kayupackage.com/



■会社概要

カユーパッケージ株式会社

所在地：東京都港区高輪

事業内容：木製容器「KAYU PACKAGE（カユーパッケージ）」の製造・販売

URL：https://www.kayupackage.com/