株式会社クイックリー、Google Partnersプログラムにおいて国内上位3%のみに付与される「Premier Partner」に認定

株式会社クイックリー

大阪市淀川区に本社を置く株式会社クイックリー（以下クイックリー）は、Googleが提供するパートナープログラムにおいて、最高位のステータスである「Google Premier Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

■ Google Premier Partnerとは

Google Premier Partnerとは、Google広告に関する専門知識・運用実績・広告費用の3つの厳格な審査要件を満たした正規代理店のみに付与されるGoogle公式の認定資格です。なかでも「Premier Partner」は、各国の参加代理店の上位3%にのみ授与される最上位ステータスであり、クライアントの広告成果・成長率において特に卓越した実績を持つ代理店として認められます。

■ 認定の背景

クイックリーは2018年の創業以来、中小企業のWeb集客支援に特化し、リスティング広告・SNS広告・MEO・SEOなどのデジタルマーケティング全般をワンストップで提供してまいりました。業種を問わず幅広いクライアントの広告運用に向き合い続けてきた実績と、成果にこだわった運用体制が今回の認定につながりました。

なお、ホームページ制作においては製造業に特化したサービスを展開しており、制作実績は200社以上にのぼります。

主な支援実績はこちらからご覧いただけます。

https://quickly.co.jp/result/

■ 今後の展望

今回の認定を契機に、クイックリーはGoogle広告の最新情報・上位サポートを活用しながら、中小企業のWeb集客をさらに強力に支援してまいります。また、現在注力しているAI検索最適化（AIO/LLMO）コンサルティングなど、最新のデジタルマーケティング領域においても積極的にサービスを拡充してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社クイックリー

代表者：代表取締役 筒井 章

所在地：〒532-0011 大阪市淀川区西中島1-15-2 大協シャトービル5階

設 立：2018年5月

事業内容：Web広告運用・Webサイト制作・SEO/MEO対策・デジタルマーケティング支援

公式サイト：https://quickly.co.jp/

製造業専門サイト：https://quickly.co.jp/seizo/

電話番号：06-6770-9895

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クイックリー 広報担当

Email：info@quickly.co.jp

TEL：06-6770-9895